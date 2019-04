BIOCORP : les résultats se sont améliorés en 2018

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Avec un seul titre échangé depuis l'ouverture, Biocorp est stable à 9,15 euros après la publication de résultats annuels en amélioration. En 2018, la medtech a accusé une perte nette de 5,3 millions d'euros, contre 7,5 millions un an plus tôt. La perte d'exploitation atteint 5,3 millions, contre une perte de 7,5 millions en 2017. Le chiffre d’affaires ressort à 3,89 millions, en progression de 67%, porté à la fois par les programmes de développements sur la gamme des produits connectés ainsi que par la poursuite des contrats d’industrialisation de l’activité traditionnelle.En 2019, Biocorp compte poursuivre son développement et mettre en place un moyen de financement alternatif d'ici la fin du premier semestre 2019 en vue d'assurer la continuité d'exploitation.Invest Securities a abaissé son objectif de cours sur le titre de 15 à 12,1 euros tout en réitérant sa recommandation d'Achat dans le sillage de cette publication.Le broker note que bien qu'en amélioration, ces résultats ressortent inférieurs à ses attentes. Ils sont cependant toujours peu représentatifs du potentiel de la société, souligne-t-il.Ce n'est qu'au second semestre 2019, avec le lancement de la phase d'industrialisation, que le groupe commencera à profiter des revenus issus de sa stratégie centrée sur l'innovation.Toutefois, afin de tenir compte d'un lancement de la production moins agressif, le bureau d'études décale d'un an, à 2020, l'atteinte de l'équilibre opérationnel.Ces éléments, plus l'intégration d'un financement par augmentation de capital de 3,5 millions d'euros l'ont donc conduit à abaisser son objectif de cours.