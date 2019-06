BIOCORP : reçoit le Grand Prix 2019 des Entreprises de Croissance catégorie Santé, Pharma, Biotech & Medtech

Regulatory News:

BIOCORP (FR0012788065 – ALCOR / Eligible PEA PME) (Paris:ALCOR), société française spécialisée dans le développement et la fabrication de dispositifs médicaux et de systèmes d’administration de médicaments injectés, a reçu hier le Grand Prix dans sa catégorie.

Créé en partenariat avec le Ministère de l’Économie et des Finances, le Grand Prix des Entreprises de Croissance récompense les entreprises françaises ayant connu une forte progression au cours des trois dernières années. Soutenu par de nombreux institutionnels, dont le Medef, CroissancePlus et la CPME, le Grand Prix sélectionne plus de 200 entreprises afin d‘encourager l’audace, l’ambition et le leadership dont elles font preuve.

Jacques Gardette, PDG de BIOCORP, s’est vu remettre hier ce Grand Prix au Pavillon d’Armenonville, lors d’une soirée dédiée à l’entrepreneuriat : “C’est avec grand plaisir et une immense satisfaction que je reçois ce prix au nom de l’ensemble des salariés de BIOCORP, et je tiens à remercier les organisateurs et tout spécialement Leaders League. Ce trophée récompense notre stratégie visant à imposer BIOCORP comme fournisseur de rupture pour les laboratoires pharmaceutiques et grands donneurs d’ordre du domaine de la santé. L’arrivée imminente sur le marché de notre dispositif connecté Mallya en est une belle illustration“.

À PROPOS DE BIOCORP

Créée en 2004 à Issoire (près de Clermont-Ferrand), BIOCORP est une société française, labélisée BPI 'Entreprise innovante’ et spécialisée dans le développement et la fabrication de dispositifs médicaux et de systèmes d’administration de médicaments innovants. Avec plus de vingt ans d’expérience, plus de 30M d’unités produites chaque année et 12 familles de brevets, BIOCORP est un acteur reconnu du secteur au cœur de l’évolution des systèmes de délivrance avec des solutions qui répondent aux nouveaux besoins des patients. Aujourd’hui, BIOCORP continue à innover sur la plasturgie médicale, son métier d’origine, à produire et à commercialiser des dispositifs traditionnels (alternatives à la capsule d’aluminium, systèmes de reconstitution flacon-seringue) générateurs d’un chiffre d’affaires récurrent. Sa solide expertise et sa capacité d’innovation lui ont aussi permis de développer une gamme de produits connectés, avec notamment Mallya™, capteur intelligent qui transforme les stylos injecteurs classiques, jetables ou réutilisables, en dispositifs connectés et communicants. Grâce à une technologie de pointe et une fiabilité à 100% du suivi des doses injectées, Mallya™ est à ce jour le dispositif de ce type le plus abouti prêt à être lancé sur le marché. La société compte 45 collaborateurs.

BIOCORP est cotée sur Euronext Growth Paris depuis juillet 2015 (FR0012788065 – ALCOR).

Plus d’infos sur www.biocorpsys.com

Suivez-nous sur Twitter @BIOCORPSystems

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190606005534/fr/