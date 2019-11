BIOCORP : signe un contrat exclusif de production avec Vitrobio

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le fabricant de dispositifs médicaux Biocorp a signé d'un contrat exclusif avec Vitrobio Pharma, société de recherche et développement pharmaceutique. Cette dernière a récemment enregistré une nouvelle génération de médicaments polymériques représentant un marché potentiel de plusieurs dizaines de millions d'unités. Nécessitant près de vingt années de R&D, ce dispositif médical est le premier produit capable d'inhiber les effets nocifs de la pollution qui entraine le syndrome de détresse respiratoire.Le produit agit comme une barrière sur la surface nasale et empêche l'entrée en contact avec les polluants et les allergènes, tout en éliminant les histamines et les protéines néfastes par une action mécanique, sans aucun effet secondaire.Le partenariat stratégique signé entre Biocorp et Vitrobio, d'une durée exclusive de 10 ans, débutera avec la fabrication du premier traitement contre les effets néfastes de l'allergie et de la pollution sur les voies respiratoires. Biocorp assurera ainsi pour le compte de Vitrobio le remplissage des pulvérisateurs à usage nasal. Le chiffre d'affaires prévisionnel atteint plus de 10 millions d'euros sur 10 ans.Biocorp a décidé pour l'occasion d'investir 600 000 euros dans l'acquisition d'une nouvelle unité de fabrication entièrement automatisée. Cette nouvelle ligne de production, qui sera opérationnelle dès début 2020, viendra enrichir le parc industriel déjà en place. Un retour sur investissement rapide est attendu à 2-3 ans.