Biocorp : Rapport annuel 2018

Sa solide expertise, son historique de développement pour le compte de laboratoires pharmaceutiques et sa capacité d'innovation lui ont permis de développer une gamme de produits connectés et de s'imposer comme un acteur majeur de la santé digitale. BIOCORP a mis au point un dispositif particulièrement original nommé MallyaTM (précédemment dénommé Easylog) visant à rendre connectés les dispositifs d'injection déjà disponibles sur

Avec plus de vingt ans d'expérience, plus de 30 millions d'unités produites chaque année et 25 familles de brevets, BIOCORP est un acteur reconnu du segment des dispositifs de délivrance de médicaments et accompagne le patient dans ses nouveaux besoins de sécurité, de confort ou de connectivité dans l'administration au quotidien de son actif thérapeuthique.

Créée en 2004 à Issoire, BIOCORP PRODUCTION (ci- après, la "Société" ou "BIOCORP") est une société anonyme française spécialisée dans le développement et la fabrication de dispositifs médicaux innovants. Elle est particulièrement positionnée sur le développement et la commercialisation de dispositifs médicaux connectés de nouvelle génération.

le marché, notamment les stylos à insuline. A travers ce dispositif, BIOCORP vise à rendre plus facile la vie de millions de diabétiques à travers le monde grâce à un système rendant complètement automatique la remontée des doses injectées par le patient, visant à un meilleur suivi de son diabète et de son observance . BIOCORP a également mis au point d'autres systèmes de type add-on se fixant sur des dispositifs déjà existants comme le dispositif InspairTM visant les inhalateurs utilisés par les patients asthmatiques ou atteints de Bronchopneumopathie obstructive . Enfin, dans cette gamme de produits connectés, BIOCORP propose le DatapenTM qui est un stylo injecteur digital motorisé, particulièrement adapaté pour des maladies rares, et le OnejetTM, un auto-injecteur motorisé et connecté visant à administrer de manière plus efficace des médicaments biologiques particulièrement visqueux.

La Société compte 45 collaborateurs à la date du présent document.

Les actions de la Société sont admises aux négociations sur le marché Euronext GROWTH® Paris depuis le 10 juillet 2015.

Adresse du siège social : PIT de Lavaur La Béchade, 63500

ISSOIRE.

Numéro du Registre du Commerce et des Sociétés : 453 541 054 RCS de CLERMONT-FERRAND.