Biocorp : Rapport annuel 2019

sommaire 1 présentation de la société 3 3.3 état des provisions 44 1.1 Description de l'activité de BIOCORP 4 3.4 état des stocks 44 1.2 Informations financières sélectionnées 4 3.5 état des créances 45 2 message du président du conseil 6 3.6 autres créances 45 d'administration 3.7 trésorerie 46 rapport de gestion du conseil d'administration 8 3.8 contrat de liquidité 46 à l'assemblée générale mixte annuelle du 15 mai note 4 - principes, règles et méthodes comptables 2020 4.1 capital social, primes liées au capital et réserves 47 3.1 activité et faits marquants de l'exercice 9 4.2 variation des capitaux propres 47 3.2 résultats financiers 11 4.3 avances conditionnées et subventions 47 3.3 situation financière 12 4.4 état des dettes 48 3.4 événements postérieurs à la clôture 14 4.5 analyse des dettes fournisseurs 48 3.5 perspectives d'avenir 14 4.6 charges à payer 49 3.6 information sur les risques et incertitudes 15 note 5 - notes sur le compte de résultat 49 auxquels la société est confrontée 3.7 informations juridiques 15 5.1 chiffre d'affaires 50 3.8 résultats de la société au cours des 5 21 5.2 autres produits 50 derniers exercices 5.3 autres achats et charges externes 50 4 rapport du conseil d'administration sur le 22 5.4 résultat financier 50 5.5 résultat exceptionnel 51 gouvernement d'entreprise note 6 - autres informations 51 4.1 mandats et fonctions exercés dans toute 23 société par chaque mandataire social durant 6.1 crédit d'impôt recherche et autres crédits d'impôt 52 l'exercice 6.2 autres informations à caractère social 52 4.2 conventions réglementées 25 6.3 autres informations à caractère fiscal 52 4.3 délégations en cours de validité accordées 26 6.4 transactions avec les parties liées 52 par l'assemblée générale 6.5 honoraires des commissaires aux comptes 52 4.4 modalités d'exercice de la direction générale 28 note 7 - engagements 53 5 comptes annuels de l'exercice clos le 31 29 7.1 indemnités de départ à la retraite 54 décembre 2019 7.2 contrat de crédits baux 54 5.1 bilan 30 7.3 autres engagements 54 5.2 compte de résultat 32 7.4 avances conditionnées et subventions 55 5.3 tableau des flux de trésorerie 33 7.5 baux commerciaux 55 5.4 état des variations des capitaux propres 34 note 8 - événements postérieurs à la clôture 55 5.5 annexe des comptes 34 56 35 5.6 rapport des commissaires aux comptes sur les N annexe aux comptes du 31 décembre 2019 NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS annuels comptes annuels 57 note 1 - événements significatifs de l'exercice 38 attestation de la personne responsable du 1.1 opérations sur le capital 38 rapport financier annuel 59 1.2 autres événements significatifs 39 1.3 continuité d'exploitation 39 note 2 - principes, règles et méthodes comptables 40 2.1 immobilisations incorporelles 40 2.2 immobilisations corporelles 41 2.3 amortissements 41 2.4 stocks 41 2.5 créances 41 2.6 disponibilités 42 2.7 frais d'augmentation de capital et frais 42 d'émission de titres 2.8 contrat de liquidité 42 note 3 - notes sur le bilan actif 43 3.1 état des immobilisations 43 3.2 état des amortissements 39 1 Présentation de la société 1.1 Description de l'activité de BIOCORP ...................................................... 4 1.2 Informations financières sélectionnées ............................................. 4 1 Présentation de la société Description de l'activité / Informations financières sélectionnées 1.1 DESCRIPTION DE L'ACTIVITÉ Créée en 2004 à Issoire, BIOCORP PRODUCTION (ci- après, la "Société" ou "BIOCORP") est une société anonyme française spécialisée dans le développement et la fabrication de dispositifs médicaux innovants. Elle est particulièrement positionnée sur le développement et la commercialisation de dispositifs médicaux connectés de nouvelle génération. Avec plus de vingt ans d'expérience, plus de 30 millions d'unités produites chaque année et plus de 30 familles de brevets, BIOCORP est un acteur reconnu du segment des dispositifs de délivrance de médicaments et accompagne le patient dans ses nouveaux besoins de sécurité, de confort ou de connectivité dans l'administration au quotidien de son actif thérapeutique. Aujourd'hui, BIOCORP continue à innover sur les dispositifs de plasturgie médicale, son métier d'origine, à travers certains produits majeurs comme le système de sécurité pour seringues pré-remplies NewguardTM ainsi que produire et commercialiser certains dispositifs traditionnels pour le compte de tiers (compte-gouttes, pipettes, canules...) générateurs d'un chiffre d'affaires récurrent. Sa solide expertise, son historique de développement pour le compte de laboratoires pharmaceutiques et sa capacité d'innovation lui ont permis de développer une gamme de produits connectés et de s'imposer comme un acteur majeur de la santé digitale. BIOCORP a mis au point un dispositif particulièrement innovant nommé MallyaTM (précédemment dénommé Easylog) permettant de rendre connectés les dispositifs d'injection déjà disponibles sur le marché, notamment les stylos d'insuline. A travers ce dispositif, BIOCORP souhaite faciliter la vie de millions de patients diabétiques à travers le monde grâce à un système rendant complètement automatique la remontée des doses injectées par le patient, visant à un meilleur suivi de son diabète, de son observance, et un lien avec son niveau de glycémie. BIOCORP a également mis au point d'autres systèmes de type add-on se fixant sur des dispositifs déjà existants comme le dispositif InspairTM visant les inhalateurs utilisés par les patients asthmatiques ou atteints de Bronchopneumopathie obstructive. Enfin, dans cette gamme de produits connectés, BIOCORP propose DatapenTM, un stylo injecteur digital motorisé, particulièrement adapté pour des maladies rares, et InjayTM, une seringue pré-remplie connectée permettant le suivi des patients ainsi que la bonne prise de leur traitement, que ce soit dans un environnement hospitalier comme lors d'une prise en charge à domicile. La Société compte 57 collaborateurs à la date du présent document. Les actions de la Société sont admises aux négociations sur le marché Euronext GROWTH® Paris depuis le 10 juillet 2015. Adresse du siège social : PIT de Lavaur La Béchade, 63500 ISSOIRE. Numéro du Registre du Commerce et des Sociétés : 453 541 054 RCS de CLERMONT-FERRAND. 1.2 INFORMATIONS FINANCIÈRES SÉLECTIONNÉES Informations financières sélectionnées du compte de résultat En euros 31/12/2019 31/12/2018 Chiffre d'affaires 8 447 741 3 890 416 Autres produits d'exploitation 823 736 -120 312 Total produits d'exploitation 9 271 476 3 770 104 Résultat d'exploitation 875 017 -5 268 868 Résultat financier -158 274 -261 566 Résultat exceptionnel 81 517 -107 450 Crédit d'impôt recherche et Crédit d'impôt innovation 161 521 332 450 Résultat net 959 781 -5 305 433 4 BIOCORP | Rapport financier 2019 1 Présentation de la société Informations financières sélectionnées Informations financières sélectionnées du bilan En euros 31/12/2019 31/12/2018 Actif immobilisé 2 003 002 1 640 566 Actif circulant 4 769 538 3 440 438 Total actif 6 772 540 5 081 004 Capitaux propres 31 882 -1 820 042 Emprunts et dettes 6 740 658 6 901 046 Total passif 6 772 540 5 081 004 Informations financières sélectionnées du tableau de flux de trésorerie En euros 31/12/2019 31/12/2018 CAF 1 598 056 -4 302 653 Flux de trésorerie générés par l'activité 1 888 455 -5 123 695 Flux d'investissements -952 359 -511 959 Flux de financement -270 498 7 286 952 Variation de trésorerie 665 599 1 651 298 Trésorerie d'ouverture 1 341 248 -310 050 Trésorerie de clôture 2 006 847 1 341 248 Informations financières sélectionnées En euros 31/12/2019 31/12/2018 Chiffre d'affaires 8 447 741 3 890 416 Excédent brut d'exploitation 1 502 932 -4 371 011 Résultat d'exploitation 875 017 -5 268 868 Résultat Net 959 781 -5 305 433 Variation de trésorerie 665 599 1 651 298 5 BIOCORP | Rapport financier 2019 2 message du président du conseil d'administration 12 message du président du conseil d'administration Monsieur Jacques GARDETTE Chers Actionnaires,

Tous les collaborateurs de BIOCORP se souviendront longtemps de l'exercice 2019 car il fut celui de la concrétisation d'une ambition affichée quatre ans plus tôt : celle consistant à hisser BIOCORP parmi les acteurs les plus reconnus de la santé connectée. Cette mutation fut maitrisée tant au niveau de nos investissements en Recherche et Développement (R&D) que de la transformation de notre outil de production, avec pour récompense une croissance record de notre chiffre d'affaires en 2019 et l'atteinte de la rentabilité bien plus tôt qu'anticipée. Les principales composantes de cette vigoureuse expansion résident dans la signature de contrats majeurs avec des grands donneurs d'ordres de l'industrie pharmaceutique comme Sanofi et des start-ups du digital. Tous ces acteurs ont compris l'énorme intérêt de notre solution MallyaTM , seul dispositif au monde doté d'un marquage CE de classe II-b, dans le domaine de la digitalisation du diabète. Cette solution technologique est bel et bien devenue le porte-drapeau de notre créativité. En conséquence, MallyaTM nous réserve encore de très belles surprises. Notre capacité d'innovation étant désormais reconnue internationalement, nous déploierons cette solution disruptive sur d'autres pathologies sur lesquelles le digital offre aux patients de réels bénéfices. Mais tout cela se fera comme à l'accoutumée, avec pragmatisme et opportunisme. En parallèle de cette incontestable réussite autour de Mallya, nos équipes de R&D ont également mis au point la seringue connectée InjayTM dont le potentiel commercial s'avère, lui aussi, considérable. Vous l'aurez compris, BIOCORP, l'entreprise dont vous êtes actionnaires, est aujourd'hui bien ancrée. Notre mission - le développement de systèmes innovants de délivrance de produits pharmaceutiques pour le plus grand bénéfice des patients - est plus que jamais au cœur des préoccupations des grands acteurs de l'industrie, mais également plus largement des systèmes de santé. Nous sommes fiers de cette mission et sommes fiers de vous compter parmi nous pour contribuer à cet objectif. Enfin, en cette période d'incertitude causée par l'épidémie de COVID-19, je tiens à remercier l'ensemble de nos employés et partenaires pour leur excellent travail. Et je vous remercie, chers actionnaires, de votre fidélité que nous nous attachons chaque jour à mériter davantage. Plus que jamais, elle nous honore et nous oblige. " . Jacques GARDETTE Président du Conseil d'administration 7 BIOCORP | Rapport financier 2019 3 rapport de gestion du conseil d'administration l'assemblée générale mixte annuelle d u 15 mai

2020 3.1 activité et faits marquants de l'exercice ........................................... 9 3.2 résultats financiers ................................................................................... 11 3.3 situation financière .................................................................................... 12 3.4 événements postérieurs à la clôture ................................................. 14 3.5 perspectives d'avenir ................................................................................. 14 3.6 information sur les risques et incertitudes auxquels la société est confrontée .................................................................................... 15 3.7 informations juridiques ............................................................................ 15 3.8 résultats de la société au cours des 5 derniers exercices ......... 21 3 rapport de gestion du conseil d'administration à l'assemblée générale du 15 mai 2020 Activité et faits marquants de l'exercice 3.1 ACTIVITÉ ET FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE 3.1.1 Opérations sur le capital L'exercice 2019 a été marqué par les opérations sur le capital suivantes : Lors de sa réunion du 5 mars 2019, le Conseil d'administration a décidé de faire usage de la délégation de compétence consentie aux termes de la 10ème Résolution par l'Assemblée Générale Mixte du 15 mai 2018, à l'effet de décider l'émission de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital ou donnant droit à un titre de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par placement privé et dans la limite de 20% du capital social par an. Le Conseil d'administration a fixé 1.000.000 d'euros le montant nominal de l'émission de valeurs mobilières donnant accès au capital et à 5.555,55 euros le montant nominal maximum de l'augmentation de capital susceptible d'être réalisée en cas de conversion desdites valeurs mobilières. Dans ce cadre, le 6 mars 2019, la Société a conclu un contrat portant sur l'émission de

1.000.000 obligations convertibles ("OC") de 1€ de valeur nominale avec deux fonds gérés par la société de gestion Vatel Capital. Ces OC n'ont pas été admises aux négociations sur le marché Euronext Growth® mais les éventuelles actions issues de la conversion des OC le seront, dès leur émission, sur la même ligne de cotation que les actions existantes. Les deux fonds pourront demander la conversion de ces OC à tout moment, si et seulement si elles ne sont pas remboursées par BIOCORP conformément à un tableau d'amortissement mensuel. La conversion ne pourra intervenir que pour la fraction de l'emprunt obligataire non remboursée. Ainsi, et sous réserve que BIOCORP rembourse le principal et les intérêts des OC conformément au tableau d'amortissement, les OC ne pourront pas être converties par les porteurs. Par ailleurs, lors de cette même réunion du 5 mars 2019, le Conseil d'administration de la Société a décidé de faire à nouveau usage de la délégation de compétence consentie aux termes de la 10ème Résolution par l'Assemblée Générale Mixte du 15 mai 2018 afin de procéder à une augmentation de capital par émission d'actions nouvelles, avec suppression du droit préférentiel de souscription par placement privé et dans la limite de 20% du capital social par an. Cette augmentation de capital avait pour objectif de permettre à la Société (i) de financer les outillages industriels NewguardTM et MallyaTM ainsi que les validations règlementaires et le lancement commercial de ces nouveaux produits et (ii) de poursuivre les développements R&D des futurs produits. Lors de cette réunion, le Conseil d'administration a fixé le nombre maximum d'actions nouvelles de la Société à 125.000 actions d'une valeur nominale de 0,05 euro, correspondant à un montant nominal maximal d'augmentation de capital de 6.250 euros et a subdélégué au Président Directeur Général le pouvoir pour arrêter les modalités définitives de l'opération BIOCORP | Rapport financier 2019 d'augmentation de capital et la réaliser. Par décision en date du 6 mars 2019, le Président Directeur Général a fait usage de la délégation de compétence qui lui a été conférée par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 5 mars 2019 et a décidé d'augmenter le capital de la Société par émission d'actions nouvelles, avec suppression du droit préférentiel de souscription par placement privé, d'un montant nominal maximum de 5.681,75 euros, soit un nombre maximum de 113.635 actions. Dans le cadre de cette opération, la Société a placé 113.635 actions nouvelles d'une valeur nominale de 0,05 euros, au prix unitaire de 8,80 euros, prime d'émission incluse, pour un montant total de 999.988 euros. L'augmentation de capital social corrélative a été constatée par une décision du Président Directeur Général en date du 11 mars 2019. Au 31 décembre 2019, le capital social s'élevait à 207.349,40 euros, divisé en 4.146.988 actions. 3.1.2 Avancement des projets de recherche L'avancement des projets de recherche est conforme aux attentes de la Société, que ce soit sur la finalisation des projets existants ou sur la poursuite de l'élargissement de la gamme de produits. Au cours de l'exercice, BIOCORP a procédé au dépôt de quatre nouvelles familles de brevets, a obtenu la délivrance de cinq brevets dans des pays comme les USA, la Russie, la Chine, l'Inde, ainsi qu'en Europe. Enfin, deux autres brevets sont entrés en phase nationale. La société capitalise sur son expérience en dispositifs médicaux connectés pour poursuivre l'élargissement de sa gamme de produits. Ainsi, le produit MallyaTM a entamé une phase de life cycle management afin de faire évoluer sa plateforme technologique ; les principales améliorations concerneront la taille du dispositif ainsi que son prix de revient unitaire. La société a également initié de nouveaux projets de recherche dans le domaine des seringues pré-remplies avec le nouveau produit InjayTM qui a été présenté en octobre lors du salon PDA en Suède. 9 3 rapport de gestion du conseil d'administration à l'assemblée générale du 15 mai 2020 Activité et faits marquants de l'exercice 3.1.3 Développement commercial Au cours de l'exercice, BIOCORP a signé un partenariat stratégique avec AgaMatrix et s'est alliée à DreaMed Diabetes afin de proposer une solution inédite basée sur l'intelligence artificielle. Enfin, BIOCORP a signé avec SANOFI un contrat pluriannuel pour l'utilisation des dispositifs connectés MallyaTM dans le traitement du diabète. Le contrat de développement et de production d'un bouchon au design sur mesure avec le laboratoire suisse Ferring se poursuit, les lots industriels sont opérationnels, les premiers lots de validation ont été délivrés en septembre 2019. En parallèle, BIOCORP a conclu des études de faisabilité et d'évaluation de ses plateformes non connectées et connectées avec un grand nombre de laboratoires pharmaceutiques sur différentes aires thérapeutiques. Au-delà des projets propriétaires déjà annoncés, BIOCORP travaille sur des projets spécifiques dans le domaine de l'ophtalmologie et de l'hormone de croissance qui pourraient donner lieu à des contrats de développement et de supply dans les prochains mois. BIOCORP poursuit l'accroissement de son offre commerciale dans son activité historique traditionnelle grâce à la commercialisation de nouveaux dispositifs (canules, clip seringues, pipettes doseuses...) BIOCORP poursuit également la promotion de ses plateformes produits en participant à un nombre important de conférences ou expositions ciblées. 3.1.4 Propriété industrielle Au cours de l'exercice, BIOCORP a procédé au dépôt de quatre nouvelles familles de brevets, a obtenu la délivrance de cinq brevets dans des pays comme les USA, la Russie, la Chine, l'Inde, ainsi qu'en Europe. Enfin, deux autres brevets sont entrés en phase nationale. La société investit annuellement et régulièrement depuis plusieurs années plus de 250 K€ dans le dépôt et la maintenance de ses brevets. 3.1.5 Éléments financiers Au titre du contrat de liquidité (conforme à la charte de déontologie établie par l'AMAFI et à la décision de l'Autorité des Marchés financiers n°2018-01 du 2 juillet 2018, applicable depuis le 1er janvier 2019) confié par BIOCORP à la société Kepler Cheuvreux, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 31 décembre 2019 : Nombre d'actions : 19.801 titres BIOCORP

Solde en espèces du compte de liquidité : 61.966,71 euros. A la date du 31 décembre 2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 23.743 titres BIOCORP Solde en espèces du compte de liquidité : 13.381,86 euros.

BIOCORP | Rapport financier 2019 Au cours de l'exercice 2019 ont été exécutés : Titres Montant en € Nombre de Cours moyen transactions Achats 42 714 489 315 657 11,46 Ventes 46 656 537 900 557 11,53 Il est rappelé que, lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 10 950 titres

107 023,54 € en espèces 3.1.6 Situation des capitaux propres au 31 décembre 2019 Les comptes de l'exercice au 31 décembre 2019 font apparaître des capitaux propres de 31.882 euros. 10 3 rapport de gestion du conseil d'administration à l'assemblée générale du 15 mai 2020 Résultats financiers 3.2 RÉSULTATS FINANCIERS Produits d'exploitation France Exportation Total Ventes de marchandises Ventes de produits traditionnels 1 144 471 615 288 1 759 759 Prestations de services 6 223 901 464 081 6 687 982 Chiffre d'affaires 1 144 471 1 079 369 8 447 741 Production stockée 639 352 639 352 Subventions d'exploitation 639 639 Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 183 743 183 743 Autres produits 2 2 TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION 1 968 207 1 079 369 9 271 476 Les prestations de services sont facturées principalement aux structures françaises de nos clients, mais les délivrances futures des dispositifs médicaux issues de ces contrats seront internationales. Frais opérationnels 31/12/2019 31/12/2018 Consommations de marchandises Consommations de matières premières et autres approvisionnements 489 784 568 226 Autres achats et charges externes 3 528 210 3 615 959 Impôts, taxes et versements assimilés 155 630 86 044 Salaires et traitements 2 508 588 2 604 234 Charges sociales 1 004 964 1 173 822 Dotations aux amortissements sur immobilisations 689 276 888 987 Dotations aux provisions sur immobilisations Dotations aux provisions sur actif circulant 81 365 Autres charges 20 006 20 334 TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION 8 396 459 9 038 972 Au cours de l'exercice 2019, BIOCORP aura dépensé 8.396 K€ en activités opérationnelles, soit une réduction des dépenses d'exploitation de 643 K€ (-7%). La part des dépenses liées à la R&D représente 24% de celle-ci. 11 BIOCORP | Rapport financier 2019 3 rapport de gestion du conseil d'administration à l'assemblée générale du 15 mai 2020 Situation financière Les principales variations concernent : Consommation de matières premières et autres approvisionnements : - 78 K€

Sous-traitance (fabrication d'outillages) : - 449 K€

(fabrication d'outillages) : - 449 K€ Consommable énergie : + 28 K€

Prestations techniques : + 172 K€

Prestations administratives : + 42 K€

Crédit-bail : - 33 K€

- 33 K€ Prestations et déplacements du représentant en Chine : + 17 K€

Entretien matériel de production : + 59 K€

Personnel intérimaire : + 21 K€

Honoraires : + 211 K€

Honoraires Brevets : - 267 K€

Publicité, congrès et salons : + 40 K€

Frais de déplacement : + 33 K€

Salaires et charges : - 265 K€

Dotations aux amortissements : - 200 K€ Résultat financier Le Résultat financier de l'exercice, d'un montant net de 158,3 K€, est constitué de :

Produits financiers : 55,5 K€

Charges financières : 213,8 K€ Il résulte principalement des intérêts des emprunts obligataires. Résultat exceptionnel Le Résultat Exceptionnel de l'exercice est d'un montant net de + 81,5 K€ contre - 107 K€ au 31 décembre 2018. Au niveau fiscal, BIOCORP estime avoir acquis un Crédit Impôt Recherche (CIR) de 161,5 K€ au titre de l'exercice 2019. Concernant l'exercice 2018, la créance avait été évaluée à 242,8 K€ pour le Crédit Impôt Recherche et 89,6 K€ pour le Crédit Impôt Innovation. Résultat net 31/12/2019 31/12/2018 Résultat net 959 781 -5 305 433 3.3 SITUATION FINANCIÈRE La Société a réalisé une émission d'obligations convertibles dans le cadre d'un contrat conclu le 6 mars 2019 avec deux fonds gérés par la société de gestion Vatel Capital. Cette émission a permis à BIOCORP de renforcer sa trésorerie disponible à hauteur de 1 M€. Les deux fonds pourront demander la conversion de ces obligations convertibles à tout moment, si et seulement si elles ne sont pas remboursées par BIOCORP conformément à un tableau d'amortissement mensuel. La conversion ne pourra intervenir que pour la fraction de l'emprunt obligataire non remboursée. Ainsi, et sous réserve que BIOCORP rembourse le principal et les intérêts des obligations convertibles conformément au tableau d'amortissement, les obligations convertibles ne pourront pas être converties par les porteurs. Le 6 mars 2019, le Président Directeur Général a procédé une augmentation de capital par émission d'actions nouvelles, avec suppression du droit préférentiel de souscription, au profit d'une catégorie de bénéficiaires répondant à des caractéristiques déterminées afin de permettre à la Société de financer l'augmentation de capacité de Newguard TM , de poursuivre le développement de la plateforme produits propriétaires et préparer le lancement de Mallya TM . Dans le cadre de cette opération, la société a placé 113.635 actions nouvelles d'une valeur nominale de 0,05 euros, au prix unitaire de 8,80 euros, prime d'émission incluse, pour un montant de 999.988 euros. L'augmentation de capital corrélative d'un montant de 5.681,75 euros a été constatée par décision du Président Directeur Général en date du 11 mars 2019 pour porter le capital social de la Société à 207.349,40 euros. 12 BIOCORP | Rapport financier 2019 3 rapport de gestion du conseil d'administration à l'assemblée générale du 15 mai 2020 Situation financière Exposé sur la situation financière Bilan Actif en euros Bilan Passif en euros 31/12/2019 31/12/2018 Montant Amort. Prov. Valeurs nettes Valeurs nettes 31/12/2019 31/12/2018 comptables comptables Capital souscrit non appelé IMMOBILISATIONS INCORPORELLES CAPITAUX PROPRES Frais d'établissement 2 158 2 158 0 Capital social ou individuel 207 349 201 668 Frais de développement Primes d'émission, de fusion, d'apport 16 676 549 15 789 856 Concessions, brevets, droits similaires 249 980 154 737 95 242 119 945 Ecarts de réévaluation Fonds commercial 208 986 187 986 21 000 21 000 Réserve légale 10 000 10 000 Autres immobilisations incorporelles 3 144 500 3 144 500 0 Réserves réglementées Avances,acomptes immob. Incorporelles Autres réserves Report à nouveau (17 822 059) (12 516 625) IMMOBILISATIONS CORPORELLES Réserves Terrains 65 65 36 536 RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) 959 781 (5 305 433) Constructions 92 405 87 973 4 432 6 538 Subventions d'investissements 262 493 Installations techniq., matériel, outillage 5 349 836 4 020 648 1 329 187 949 408 Provisions réglementées Autres immobilisations corporelles 423 791 280 237 143 554 133 265 Immobilisations en cours TOTAL CAPITAUX PROPRES 31 882 (1 820 042) Avances et acomptes 29 580 29 580 125 026 AUTRES FONDS PROPRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES Produits des émissions de titres participatifs Participations par mise en équivalence Avances conditionnées Autres participations Créances rattachées à participations TOTAL AUTRES FONDS PROPRES 0 0 Autres titres immobilisés 256 943 1 510 255 433 172 849 Prêts PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES Autres immobilisations financières 124 574 124 574 75 999 Provisions pour risques Provisions pour charges TOTAL ACTIF IMMOBILISE 9 882 817 7 879 815 2 003 002 1 640 566 TOTAL PROVISIONS 0 0 STOCKS ET EN-COURS Matières premières, approvisionnemts 514 084 514 084 233 625 DETTES En-cours de production de biens 611 257 611 257 0 Emprunts obligataires convertibles 2 735 392 3 105 530 En-cours de production de services Autres emprunts obligataires Produits intermédiaires et finis 99 083 99 083 88 150 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 183 871 255 671 Marchandises 0 0 0 Emprunts, dettes fin. Divers 1 279 711 1 950 223 Avances et acomptes reçus sur cdes 132 413 156 113 Avances, acomptes versés/commandes 193 630 193 630 84 612 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 860 541 561 793 Dettes fiscales et sociales 1 301 400 807 022 CREANCES Dettes sur immob. et cptes rattachés Créances clients & cptes rattachés 765 790 2 158 763 632 908 861 Autres dettes 6 431 1 815 Autres créances 236 140 236 140 590 512 Capital souscrit et appelé, non versé COMPTES DE REGULARISATION Produits constatés d'avance 240 900 62 880 DIVERS Valeurs mobilières de placement TOTAL DETTES 6 740 658 6 901 046 Disponibilités 2 011 172 2 011 172 1 343 735 COMPTES DE REGULARISATION Charges constatées d'avance 340 540 340 540 190 944 TOTAL ACTIF CIRCULANT 4 771 696 2 158 4 769 538 3 440 438 Frais émission d'emprunts à étaler Ecarts de conversion passif Primes rembourst des obligations Ecarts de conversion actif TOTAL ACTIF 14 654 513 7 881 972 6 772 540 5 081 004 TOTAL PASSIF 6 772 540 5 081 004 BIOCORP | Rapport financier 2019 3 rapport de gestion du conseil d'administration à l'assemblée générale du 15 mai 2020 Événements postérieurs à la clôture / Perspectives d'avenir / Information sur les risques et incertitudes Principaux postes du bilan Disponibilités : le montant des disponibilités, constituées de différents supports de trésorerie liquide, s'élève à la date du 31 décembre 2019 à 2.011 K€. Capitaux Propres : le niveau des capitaux propres à la date du 31 décembre 2019 s'élève à 31.9 K€. Dettes financières : au 31 décembre 2019, le montant des emprunts et dettes financières s'élève à 4.199 K€. Il comprend notamment des emprunts obligataires convertibles pour un montant de 2.735 K€, des emprunts bancaires pour un montant de 180 K€, des avances accordées par des organismes publics pour 1.278 K€ et une avance en compte courant de BIO JAG d'un montant de 1 K€. 3.4 ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE Postérieurement à la clôture, la Société a signé le 13 janvier un nouveau contrat avec SANOFI pour le développement et la distribution d'une version exclusive du dispositif MallyaTM pour leur stylo à insuline SoloStar ; elle a perçu le 23 janvier 2020 un montant HT de 1.000 K€. Le 3 février 2020, la Société a conclu un nouveau contrat de liquidité avec la Société de Bourse GILBERT DUPONT, conforme à la charte Amafi, qui a pris effet le 25 février 2020 au matin. Le 24 février 2020 au soir, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 18 163 titres,

85 959,05 € en espèces. Le 19 février 2020, la Société a annoncé une alliance avec l'américain iSage Rx, LLC, entreprise de santé numérique axée sur l'optimisation des doses d'insuline. Les deux sociétés s'engagent à intégrer leurs technologiques respectives pour simplifier la remontée des doses d'insuline et l'optimisation des injections. Lors de sa réunion en date du 21 février 2020, le Conseil d'administration a autorisé la signature d'une convention règlementée portant sur l'acquisition de la totalité du capital de la société FAMILY IMMOBILIER SAS auprès de Monsieur Jacques GARDETTE et son épouse. Cette société est propriétaire de l'ensemble immobilier sur lequel est installée la Société. Le Conseil d'administration a décidé, lors de cette même réunion, d'autoriser la Direction Générale à réaliser une transmission universelle de patrimoine de la société FAMILY IMMOBILIER au profit de BIOCORP PRODUCTION. Par ailleurs, des épidémies ou autres crises de santé publique, tel que le nouveau coronavirus qui a débuté en Chine en décembre 2019 et qui, depuis, s'est propagé partout en Europe et particulièrement en France, exposent la Société au risque d'un ralentissement ou d'une suspension provisoire de la fabrication de ses matières premières et de ses produits. La plupart des produits commercialisés par la Société sont fabriqués sur son site d'Issoire en France. Or, à la date du présent document, la mise en place de mesures restrictives de manière prolongée afin de contrôler l'épidémie ou tout autre événement de santé publique en France pourrait avoir un effet négatif sur les opérations de production de la Société. Chacun de ces facteurs est susceptible d'affecter l'activité, le résultat opérationnel et la situation financière de BIOCORP. Les impacts liés à l'épidémie COVID-19 sur les activités de BIOCORP restent à ce stade encore trop incertains pour que la société puisse communiquer sur des prévisions chiffrées. 3.5 PERSPECTIVES D'AVENIR En 2020, BIOCORP compte poursuivre son développement sur ses différents axes stratégiques : Dispositifs connectés : la Société compte poursuivre et intensifier le développement de sa gamme de dispositifs connectés, à la fois dans le domaine de l'injectable qui est son cœur de métier, mais également l'étendre à de nouvelles applications, que ce soit dans le domaine respiratoire ou ophtalmique. BIOCORP prépare le lancement commercial de Mallya TM et se penche d'ores et déjà sur les nouvelles générations de Mallya TM , en propre ou en partenariat.

et se penche d'ores et déjà sur les nouvelles générations de Mallya , en propre ou en partenariat. Industrialisation des produits objets de contrats signés : la Société poursuivra ses partenariats concernant le développement et l'industrialisation de ses produits. Les dispositifs connectés de la société donneront lieu à une nouvelle phase d'industrialisation, qui se passera dans un premier temps sur le site historique d'Issoire tout en considérant des capacités d'extension sur le court terme. BIOCORP | Rapport financier 2019 Croissance de l'activité traditionnelle : la Société va structurer son offre dans ce domaine particulier avec un positionnement pour des petites à moyennes séries sur un ensemble de produits de conditionnement en plastique (canules, flacons, bouchons, pipettes…). Développements spécifiques : la Société est sollicitée pour son expertise de développement et d'industrialisation, que ce soit pour une adaptation de ses produits propriétaires

un usage particulier comme pour un projet spécifique demandé par le client, s'appuyant sur le savoir-faire de la Société. Ces développements spécifiques, comptabilisés en prestations de services, constituent un levier important pour la génération de nouveaux programmes de développement et d'industrialisation et la Société souhaite poursuivre sur cet axe de travail. 14 3 rapport de gestion du conseil d'administration à l'assemblée générale du 15 mai 2020 Événements postérieurs à la clôture / Perspectives d'avenir / Information sur les risques et incertitudes 3.6 INFORMATION SUR LES RISQUES ET INCERTITUDES AUXQUELS LA SOCIÉTÉ EST CONFRONTÉE A l'occasion de l'admission de ses actions sur le marché Euronext Growth® Paris le 10 juillet 2015, BIOCORP avait présenté les facteurs de risque pouvant l'affecter dans le Document de Base enregistré le 15 juin 2015 par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous le numéro I.15-052, et disponible sur son site Internet. La Société rappelle, comme cela était indiqué dans le Document de Base susmentionné, que ses activités reposent essentiellement sur des opérations de Recherche et Développement dans les biotechnologies, visant des applications dans les domaines de l'industrie pharmaceutique, de la reconstitution de solutions injectables, du bouchonnage, de l'injection, et dans celui de la sécurité du personnel médical et du patient. Le succès des projets qu'elle mène est donc soumis aux aléas scientifiques et technologiques propres à ce secteur d'activité, et repose également sur sa capacité à industrialiser de manière économiquement viable les produits qu'elle développe. Par ailleurs, des épidémies ou autres crises de santé publique, tel que le nouveau coronavirus qui a débuté en Chine en décembre 2019 et qui, depuis, s'est propagé partout en Europe et particulièrement en France, exposent la Société au risque d'un ralentissement ou d'une suspension provisoire de la fabrication de ses matières premières et de ses produits. La plupart des produits commercialisés par la Société sont fabriqués sur son site d'Issoire en France. Or, à la date du présent document, la mise en place de mesures restrictives de manière prolongée afin de contrôler l'épidémie ou tout autre événement de santé publique en France pourrait avoir un effet négatif sur les opérations de production de la Société. Chacun de ces facteurs est susceptible d'affecter l'activité, le résultat opérationnel et la situation financière de BIOCORP. Les impacts liés à l'épidémie COVID-19 sur les activités de BIOCORP restent à ce stade encore trop incertains pour que la société puisse communiquer sur des prévisions chiffrées. 3.7 INFORMATIONS JURIDIQUES 3.7.1 Faits juridiques marquants de l'exercice 2019 L'exercice clos le 31 décembre 2019 a été marqué par les évènements suivants : Lors de sa réunion du 5 mars 2019, le Conseil d'administration a décidé de faire usage de la délégation de compétence consentie aux termes de la 10 ème Résolution par l'Assemblée Générale Mixte du 15 mai 2018, à l'effet de décider l'émission de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital ou donnant droit à un titre de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par placement privé et dans la limite de 20% du capital social par an. Le Conseil d'administration a fixé

1.000.000 d'euros le montant nominal de l'émission de valeurs mobilières donnant accès au capital et à 5.555,55 euros le montant nominal maximum de l'augmentation de capital susceptible d'être réalisée en cas de conversion desdites valeurs mobilières. Dans ce cadre, le 6 mars 2019, la Société a conclu un contrat portant sur l'émission de



1.000.000 obligations convertibles ("OC") de 1€ de valeur nominale avec deux fonds gérés par la société de gestion Vatel Capital. Ces OC n'ont pas été admises aux négociations sur le marché Euronext Growth® mais les éventuelles actions issues de la conversion des OC le seront, dès leur émission, sur la même ligne de cotation que les actions existantes. Les deux fonds pourront demander la conversion de ces OC à tout moment, si et seulement si elles ne sont pas remboursées par BIOCORP conformément à un tableau d'amortissement mensuel. La conversion ne pourra intervenir que pour la fraction de l'emprunt obligataire non remboursée. Ainsi, et sous réserve que BIOCORP rembourse le principal et les intérêts des OC conformément au tableau d'amortissement, les OC ne pourront pas être converties par les porteurs. Par ailleurs, lors de cette même réunion du 5 mars 2019, le Conseil d'administration de la Société a décidé de faire nouveau usage de la délégation consentie aux termes de la 10 ème Résolution par l'Assemblée Générale Mixte du 15 mai 2018 afin de procéder à une augmentation de capital par émission d'actions nouvelles, avec suppression du droit préférentiel de souscription par placement privé et dans la limite de 20% du capital social par an. Cette augmentation de capital avait pour objectif de permettre à la Société (i) de financer les outillages industriels Newguard TM et Mallya TM ainsi que les validations règlementaires et le lancement commercial de ces nouveaux produits et (ii) de poursuivre les développements R&D des futurs produits. Lors de cette réunion, le Conseil d'administration a fixé le nombre maximum d'actions nouvelles de la Société à 125.000 actions d'une valeur de 0,05 euro, correspondant

Résolution par l'Assemblée Générale Mixte du 15 mai 2018 afin de procéder à une augmentation de capital par émission d'actions nouvelles, avec suppression du droit préférentiel de souscription par placement privé et dans la limite de 20% du capital social par an. Cette augmentation de capital avait pour objectif de permettre à la Société (i) de financer les outillages industriels Newguard et Mallya ainsi que les validations règlementaires et le lancement commercial de ces nouveaux produits et (ii) de poursuivre les développements R&D des futurs produits. Lors de cette réunion, le Conseil d'administration a fixé le nombre maximum d'actions nouvelles de la Société à 125.000 actions d'une valeur de 0,05 euro, correspondant un montant nominal maximal d'augmentation de capital de 6.250 euros et a subdélégué au Président Directeur

Général le pouvoir pour arrêter les modalités définitives de l'opération d'augmentation de capital et la réaliser. 15 BIOCORP | Rapport financier 2019 3 rapport de gestion du conseil d'administration à l'assemblée générale du 15 mai 2020 Informations juridiques Par décision en date du 6 mars 2019, le Président Directeur Général a fait usage de la délégation qui lui a été conférée par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 5 mars 2019 et a décidé d'augmenter le capital de la Société par émission d'actions nouvelles, avec suppression du droit préférentiel de souscription par placement privé, d'un montant nominal maximum de 5.681,75 euros, soit un nombre maximum de 113.635 actions. Dans le cadre de cette opération, la Société a placé 113.635 actions nouvelles d'une valeur nominale de 0,05 euros, au prix unitaire de 8,80 euros, prime d'émission incluse, pour un montant total de 999.988 euros. L'augmentation de capital social corrélative a été constatée par une décision du Président Directeur Général en date du 11 mars 2019. L'Assemblée Générale Mixte en date du 15 mai

2019 a décidé de déléguer sa compétence au Conseil d'administration à l'effet de :

2019 a décidé de déléguer sa compétence au Conseil d'administration à l'effet de : acheter ou faire acheter en une ou plusieurs fois ses propres actions dans la limite de 10% du capital social, conformément à l'article L.225-209 du Code de commerce ;

L.225-209 du Code de commerce ; décider, soit l'émission avec maintien du droit préférentiel de souscriptions d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital ou donnant droit à un titre de créance, soit à l'incorporation au capital de bénéfices, réserves ou primes ;

décider l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital ou donnant droit à un titre de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription sans indication de bénéficiaire et par offre au public ;

décider l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital ou donnant droit à un titre de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription par placement privé et dans la limité de 20% du capital social par an ;

décider l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital ou donnant droit à un titre de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de bénéficiaire ;

augmenter le nombre de titres émis conformément aux dispositions de l'article L.225-135-1 du Code de commerce, en cas de mise en œuvre des délégations de compétence visées aux 6 ème à 9 ème résolutions de cette même assemblée, avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription selon le cas ;

L.225-135-1 du Code de commerce, en cas de mise en œuvre des délégations de compétence visées aux 6 à 9 résolutions de cette même assemblée, avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription selon le cas ; procéder à l'attribution gratuite d'actions au profit de bénéficiaires parmi les membres du personnel de la Société ou des sociétés ou groupements qui lui sont liés dans les conditions prévues à l'article L. 225-197-2 du Code de commerce et les mandataires sociaux visés à l'article L. 225-197-1, II du Code de commerce ;

225-197-2 du Code de commerce et les mandataires sociaux visés à l'article L. 225-197-1, II du Code de commerce ; réduire le capital de la Société par voie d'annulation d'actions dans la limite de 10% du capital de la Société par période de 24 mois. Lors de sa réunion en date du 25 septembre 2019, le Conseil d'administration a autorisé la conclusion d'une nouvelle convention règlementée pour la cession d'un terrain, propriété de la Société et attenant au site actuel,

l'AGGLO PAYS d'ISSOIRE pour 34.102,05 euros et à la société FAMILY IMMOBILIER SAS, dont le Président est le Président du Conseil d'administration de la Société, Monsieur Jacques GARDETTE, pour 2.415,60 euros. Lors de cette même réunion, le Conseil d'administration a décidé de renouveler le mandat de Monsieur Eric DESSERTENNE en qualité de Directeur Général Délégué de la Société, pour une durée de trois ans et expirant le 12 décembre 2022. Lors de sa réunion en date du 23 décembre 2019, le

Conseil d'administration a décidé de dissocier les fonctions de Président du Conseil d'administration et de Directeur Général. Monsieur Jacques GARDETTE a démissionné de son mandat de Directeur Général de la Société avec effet à l'issue de ladite réunion, et Monsieur Éric DESSERTENNE a démissionné de son mandat de Directeur Général Délégué, avec effet à l'issue de ladite réunion, ce dont le Conseil d'administration a pris acte. Le Conseil d'administration a ensuite décidé de nommer Monsieur Éric DESSERTENNE en qualité de Directeur Général de la Société, pour une durée de six ans renouvelable. Enfin, le Conseil d'administration a confirmé Monsieur Jacques GARDETTE en qualité de Président du Conseil d'administration, pour la durée de son mandat restant à courir, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale des actionnaires appelée à statuer en 2021 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020. Au 31 décembre 2019, le nombre total d'actions BIOCORP était de 4.146.988 actions. 16 BIOCORP | Rapport financier 2019 3 rapport de gestion du conseil d'administration à l'assemblée générale du 15 mai 2020 Informations juridiques 3.7.2 Informations relatives au capital social Au 31 décembre 2019, le capital de la Société était composé de 4.146.988 actions ordinaires d'une valeur nominale de 0,05 Euro, dont 19.801 (soit 0,48% du capital) étaient détenues par la Société dans le cadre du contrat de liquidité confié à Kepler Cheuvreux. Les statuts accordent un droit de vote double aux actions entièrement libérées et inscrites au nominatif, depuis deux ans au moins, au nom du même actionnaire. Le tableau ci-après précise donc à la fois le pourcentage de détention du capital et le pourcentage de droits de vote détenus par les principaux actionnaires, sur une base non diluée : Nombre d'actions % capital Droits de vote % des droits existantes de vote Jacques GARDETTE 200 0.01 400 0.01 BIO JAG 1 998 800 48.20 3 997 600 64.94 Famille Jacques GARDETTE 1 000 0.02 2 000 0.03 Actions auto-détenues 19 801 0.48 19 801 0.32 Flottant 2 127 187 51.29 2 135 802 34.70 TOTAL 4 146 988 100% 6 155 603 100% 3.7.3 Informations relatives aux instruments dilutifs A la date du présent document, seules 99.980 actions >> Actions gratuites gratuites sont en circulation et sont susceptibles d'attribution définitive. Le détail de ces actions gratuites est disponible Au cours de l'exercice 2019, aucune action gratuite n'a été dans le tableau ci-dessous : attribuée. INFORMATIONS SUR LES ACTIONS ATTRIBUÉES GRATUITEMENT Date d'assemblée générale 15 mai 2018 15 mai 2018 Date d'attribution conditionnelle des 22 juin 2018 29 novembre 2018 actions par le Conseil d'administration Nombre total d'actions attribuées 36.000 63.980 gratuitement dont nombre total d'actions attribuées gratuitement aux mandataires sociaux 20.000 39.000 de la Société Eric DESSERTENNE 20.000 39.000 Date d'acquisition définitive des 22 juin 2020 29 novembre 2020 actions(1) Date de fin de période de conservation - - Nombre d'actions définitivement attri- 0 0 buées à la date du présent document Nombre cumulé d'actions annulées ou caduques à la date du présent 0 0 document Actions attribuées gratuitement res- 36.000 63.980 tantes à la date du présent document Les actions ne seront définitivement acquises que si les conditions de présence et/ou de performance prévues dans les plans d'attribution gratuite d'actions adoptés par le Conseil d'administration sont réalisées. A la date du présent document, il reste donc un nombre de 99.980 actions gratuites susceptibles d'attribution définitive, donnant droit à 99.980 actions, soit une dilution de 2,41 % sur une base non diluée et de 2,35 % sur une base diluée. 17 BIOCORP | Rapport financier 2019 3 rapport de gestion du conseil d'administration à l'assemblée générale du 15 mai 2020 Informations juridiques Obligations convertibles Le 8 février 2018, la Société a émis 4.000.000 obligations convertibles ("OC") de 1€ de valeur nominale dans le cadre de deux contrats conclus avec deux fonds gérés par la société de gestion Vatel Capital. Le 6 mars 2019, la Société a conclu un contrat portant sur l'émission de 1.000.000 obligations convertibles ("OC") de 1€ de valeur nominale avec deux fonds gérés par la société de gestion Vatel Capital. Ces OC n'ont pas été admises aux négociations sur le marché Euronext Growth® mais les éventuelles actions 3.7.4 Opérations effectuées par la Société sur ses propres actions Autorisation d'opérer sur les titres de la Société dans le cadre d'un contrat de liquidité. Au 31 décembre 2019, la situation du contrat de liquidité avec Kepler Cheuvreux était la suivante : 19.801 actions détenues pour une valeur brute de

256.942,70 euros et 61.966,71 euros au compte de liquidité. issues de la conversion des OC le seront, dès leur émission, sur la même ligne de cotation que les actions existantes. Les fonds pourront demander la conversion de ces OC à tout moment, si et seulement si elles ne sont pas remboursées par BIOCORP conformément à un tableau d'amortissement mensuel. La conversion ne pourra intervenir que pour la fraction de l'emprunt obligataire non remboursée. Ainsi, et sous réserve que BIOCORP rembourse le principal et les intérêts des OC conformément au tableau d'amortissement, les OC ne pourront pas être converties par les porteurs. A la date du présent document, il n'existe pas d'autres instruments dilutifs. Conformément aux dispositions de l'article L225-211 du Code de commerce, le tableau ci-après fournit les informations requises sur les opérations réalisées dans ce cadre au cours de l'exercice 2019 : Dates Nombre Nombre Solde Valeur des Valeur des Boni sur Mali sur d'actions d'actions actions actions actions cession cession achetées cédées achetées cédées Au 31/12/2018 185 371 161 628 23 743 1 910 858 1 698 410 14 361 41 330 Exercice 2019 42 714 46 656 -3 942 489 315 537 900 104 106 23 264 Au 31/12/2019 228 085 208 284 19 801 2 400 173 2 236 310 3.7.5 Information sur les dividendes La Société ne versera pas de dividendes au titre de l'exercice 2019 et ne prévoit pas de verser de dividendes au cours de sa phase initiale de recherche et développement. 3.7.6 Nomination/Renouvellement des Commissaires aux comptes La société GRANT THORNTON, commissaire aux comptes titulaire, a été nommée par l'Assemblée Générale Ordinaire en date du 2 avril 2015 pour une durée de six exercices, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale de la Société qui se réunira en 2021, en vue de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020. La société ARVERNE CONSEIL SARL, commissaire aux comptes titulaire, a été nommée par l'Assemblée Générale Mixte en date du 12 mai 2016 pour une durée de six exercices, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale de la Société qui se réunira en 2022, en vue de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021. La société Institut de Gestion et d'Expertise Comptable (IGEC), commissaire aux comptes suppléant, a été nommée par l'Assemblée Générale Ordinaire du 2 avril 2015, pour une durée de six exercices, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale de la Société qui se réunira en 2021, en vue de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020. Monsieur Gilles MAHINC, commissaire aux comptes suppléant, a été nommé par l'Assemblée Générale Mixte en date du 12 mai 2016 pour une durée de six exercices, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale de la Société qui se réunira en 2022, en vue de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021. 18 BIOCORP | Rapport financier 2019 3 rapport de gestion du conseil d'administration à l'assemblée générale du 15 mai 2020 Informations juridiques 3.7.7 Filiales et prise de participation Au 31 décembre 2019, la Société ne détenait aucune filiale et aucune participation. Lors de sa réunion en date du 21 février 2020, le Conseil d'administration a autorisé la signature d'une convention règlementée portant sur l'acquisition de la totalité du capital de la société FAMILY IMMOBILIER SAS auprès de Monsieur Jacques GARDETTE et son épouse. Cette société est propriétaire de l'ensemble immobilier sur lequel est installée la Société. Le Conseil d'administration a décidé, lors de cette même réunion, d'autoriser la Direction Générale à réaliser une transmission universelle de patrimoine de la société FAMILY IMMOBILIER au profit de BIOCORP PRODUCTION. 3.7.8 Prêts interentreprise Néant. 3.7.9 Aliénations d'actions et participations croisées Néant. 3.7.10 Succursales Au 31 décembre 2019, la Société détenait 2 établissements secondaires à Cournon d'Auvergne et à Paris. 3.7.11 Participation des salariés au capital Au 31 décembre 2019, la participation des salariés représente 1,51 % du capital. La Société ne disposant pas d'un effectif supérieur à 50 salariés au cours des cinq dernières années, elle n'est pas, en application de l'article L.3322-2 du Code du travail, tenue de constituer une réserve spéciale de participation. A la date du présent document, il n'existe aucun mécanisme d'intéressement ni plan d'épargne entreprise mis en place au sein de la Société permettant aux salariés d'acquérir directement ou indirectement des actions de la Société ou des sociétés qui lui sont liées. En revanche, lors de sa réunion du 22 juin 2018, le Conseil d'administration a décidé d'attribuer 51.000 actions gratuites au bénéfice de membres du personnel de la Société. Ces actions ne seront définitivement acquises qu'à l'issue d'une période d'acquisition de deux ans (soit le 22 juin 2020). Lors de sa réunion en date du 25 septembre 2018, le Conseil d'administration a constaté la caducité de l'attribution de 15.000 actions gratuites attribuées lors de la réunion du Conseil d'administration du 22 juin 2018. En outre, le Conseil d'administration, lors de sa réunion en date du 29 novembre 2018, a décidé d'attribuer 63.980 actions gratuites au bénéfice de mandataires sociaux et membres du personnel de la Société. Ces actions ne seront définitivement acquises qu'à l'issue d'une période d'acquisition de deux ans (soit le 29 novembre 2020). 3.7.12 Ajustement des bases de conversion Néant. 3.7.13 Dividendes au cours des trois derniers exercices Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous rappelons qu'il n'a été versé aucun dividende au titre des trois derniers exercices. 3.7.14 Charges non déductibles fiscalement Conformément aux dispositions de l'articles 223 quater du Code général des Impôts, nous indiquons que les comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2019 ne font apparaître aucune dépense ou charge visée à l'article 39-4 du Code général des Impôts, si ce n'est la quote-part non déductible des loyers sur les véhicules de tourisme d'un montant de 43 266 euros. 3.7.15 Information concernant les transactions réalisées par les dirigeants et leurs proches sur les titres de la Société En application des dispositions des articles 223-22 A et 223-26 du règlement général de l'AMF, nous indiquons qu'aucune transaction n'a été réalisée par les dirigeants et leurs proches sur les titres de la Société entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019. 3.7.16 Information relative à la prévention sur le blanchiment Dans le cadre des règles Euronext Growth en vigueur, il est précisé que BIOCORP, ses dirigeants et mandataires sociaux, respectent la Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil en date du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que tous autres règlements et/ou législations nationaux afférents. Par ailleurs, BIOCORP, ses dirigeants et mandataires sociaux, ne figurent pas sur la liste de sanctions de l'Union Européenne ou la liste établie par l'OFAC. 3.7.17 Autocontrôle Néant. 19 BIOCORP | Rapport financier 2019 3 rapport de gestion du conseil d'administration à l'assemblée générale du 15 mai 2020 Informations juridiques 3.7.18 Informations sur les délais de paiement des fournisseurs Intitulé de compte Situation au Solde du Moins de 30 de 31 à 60 de 61 à 90 plus de 90 compte jours jours jours jours Fournisseurs 31/12/2018 401 241 268 099 112 778 0 20 364 31/12/2019 680 114 586 516 72 439 0 21 159 3.7.19 Factures reçues et émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu (Tableau prévu au I de l'article D. 441-4du Code de commerce) Article D.441 I.-1° : Factures reçues non réglées Article D.441 I.-2° : Factures émises non à la date de clôture de l'exercice dont le terme réglées à la date de clôture de l'exercice dont le est échu terme est échu 0 jour 1 à 30 31 à 60 61 à 90 91 jours Total 0 jour 1 à 30 31 à 60 61 à 90 91 jours Total (1 jour et (1 jour et (indic.) jours jours jours et plus (indic.) jours jours jours et plus plus) plus) (A) Tranches de retard de paiement Nombre de factures concernées Montant total des factures concernées H.T. Pourcentage du montant total des achats H.T. de l'exercice Pourcentage du chiffre d'affaires H.T. de l'exercice 5 6 16 565 22 737 34 035 11 149 0,39% 0,27% 0,40% 0,13% (B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées Nombre de factures exclues Montant total des factures exclues (C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal - article L.441-6 ou article L. 443-1 du Code de Commerce) Délais de paiement Délais contractuels : (préciser) Délais contractuels : (préciser) X X utilisés pour le calcul des retards de Délais légaux : (préciser) Délais légaux : (préciser) paiement 20 BIOCORP | Rapport financier 2019 3 rapport de gestion du conseil d'administration à l'assemblée générale du 15 mai 2020 Résultats de la société 3.8 RÉSULTATS DE LA SOCIÉTÉ AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES (Article R225-102 du Code de commerce) Nature des indications (en K€) 2019 2018 2017 2016 2015 Capital en fin d'exercice Capital social (en €) 207 349 201 668 169 509 169 159 147 893 Nombre d'actions ordinaires 4 146 988 4 033 353 3 390 171 3 383 171 2 957 867 Nombre d'actions à dividendes prioritaires 0 0 0 0 0 Opérations & résultat de l'exercice Chiffre d'affaires hors taxes 8 447 741 3 890 416 2 321 083 2 950 164 2 462 576 Résultat avant impôts, participation des salariés, 1 355 845 -4 615 695 -4 591 393 -3 444 949 -535 301 dotations et reprises sur amortissements et provisions -161 521 -332 450 -373 019 -200 882 -203 089 Impôts sur les bénéfices 0 0 0 0 0 Participation des salariés 959 781 -5 305 433 -7 508 699 -4 447 647 -851 072 Résultat de l'exercice 0 0 0 0 0 Résultat distribué Résultat par action Résultat avant impôts, dotations et reprises 0.3269 -1.1444 -1.3543 -1.0183 -0.1810 sur amortissements et provisions Résultat de l'exercice 0.2314 -1.3154 -2.2148 -1.3146 -0.2877 Dividende distribué à chaque action 0 0 0 00 0 Personnel Effectif moyen 46 46 48 44 42 Masse salariale de l'exercice 2 508 588 2 604 234 2 385 191 2 132 343 1 594 503 21 BIOCORP | Rapport financier 2019 4 rapport du conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise 4.1 mandats et fonctions exercés dans toute société par chaque mandataire social durant l'exercice ........................................................... 23 4.2 conventions réglementées ...................................................................... 25 4.3 délégations en cours de validité accordées par l'assemblée générale ................................................................................................................. 26 4.4 modalités d'exercice de la direction générale .................................. 28 4 rapport du conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise Mandats et fonctions exercés 4.1 MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS DANS TOUTE SOCIÉTÉ PAR CHAQUE MANDATAIRE SOCIAL DURANT L'EXERCICE Gouvernance de la Société Président du Conseil d'administration : Directeur Général : Administrateurs Madame Emilie GARDETTE Monsieur Julien GARDETTE Monsieur Jean-Yves BERTHON Monsieur Stéphane LEGASTELOIS Direction au cours de l'exercice 2019 Directeur Général : Directeur Administratif et Financier : Directeur Recherche et Développement : Directeur Qualité réglementaire : Directeur Production : Directeur Industrialisation produits connectés : Jacques GARDETTE Eric DESSERTENNE Jacques GARDETTE jusqu'au 23 décembre 2019 Eric DESSERTENNE à compter du 23 décembre 2019 Stéphane CHABANAIS Alain MARCOZ Patrick QUERO Thierry GUILLEMAUT Xavier JULIA A la date du présent document, aucune modification n'est intervenue dans la composition de la direction de la Société. NOM, PRÉNOM OU DÉNOMINATION SOCIALE DU MEMBRE : Monsieur Jacques GARDETTE Date de nomination : 12/05/2015 Date d'échéance du mandat : à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer en 2021 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 mandat exercé dans la société : Président du Conseil d'administration autres mandats et fonctions exercées dans toute société ou entité par le mandataire : SARL Gilet Aluminium : Gérant

SCI Realty France1 : Gérant

SAS BIO JAG : Président

SAS BIO V.A.A. : Président

SAS Family Immobilier : Président

SAS Service Développement Gestion: Président

SAS CFL BIOTECH : Représentant permanent de la société BIO JAG et Président

SAS Brenus Développement : Représentant permanent de la société BIO JAG et Président

SAS J.B.I : Représentant permanent de la société BIO JAG et Président 23 BIOCORP | Rapport financier 2019 4 rapport du conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise Mandats et fonctions exercés NOM, PRÉNOM OU DÉNOMINATION SOCIALE DU MEMBRE : Monsieur Eric DESSERTENNE Date de nomination : 23/12/2019 Date d'échéance du mandat : 23/12/2025 mandat exercé dans la société : Directeur Général autres mandats et fonctions exercées dans toute société ou entité par le mandataire : Groupement foncier agricole René PATOU : Gérant NOM, PRÉNOM OU DÉNOMINATION SOCIALE DU MEMBRE : Madame Emilie GARDETTE Date de nomination : 12/05/2015 Date d'échéance du mandat : à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer en 2021 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 mandat exercé dans la société : Administrateur autres mandats et fonctions exercées dans toute société ou entité par le mandataire : Néant NOM, PRÉNOM OU DÉNOMINATION SOCIALE DU MEMBRE : Monsieur Julien GARDETTE Date de nomination : 12/05/2015 Date d'échéance du mandat : à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer en 2021 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 mandat exercé dans la société : Administrateur autres mandats et fonctions exercées dans toute société ou entité par le mandataire : Néant NOM, PRÉNOM OU DÉNOMINATION SOCIALE DU MEMBRE : Monsieur Jean-Yves BERTHON Date de nomination : 12/05/2015 Date d'échéance du mandat : à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer en 2021 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 mandat exercé dans la société : Administrateur autres mandats et fonctions exercées dans toute société ou entité par le mandataire : SAS GREENTECH : Président Directeur Général

SA BIOVITIS : Président Directeur Général

AL & NAT : Gérant

ALTINAT : Président

SAS GREENSEA : Président

GREENTECH INCORPORATION (USA) : Président

SCI NOREL : Co-gérant 24 BIOCORP | Rapport financier 2019 4 rapport du conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise Conventions réglementées NOM, PRÉNOM OU DÉNOMINATION SOCIALE DU MEMBRE : Monsieur Stéphane LEGASTELOIS Date de nomination : 12/05/2015 Date d'échéance du mandat : à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer en 2021 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 mandat exercé dans la société : Administrateur autres mandats et fonctions exercées dans toute société ou entité par le mandataire : SAS Transcure : Président

SAS 33 CALIFORNIE : Président

SCI CALIFORNIE : Gérant

SCI LA PARLIERE : Gérant 4.2 CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES Conventions conclues antérieurement et poursuivies sur l'exercice et conclues au cours de l'exercice Dispositions Nature de la Date de la Nature de la dérogatoires du Montant et, lorsque applicable, % conclusion de cours normal du chiffre d'affaires de la Société transaction transaction la transaction des affaires (et représenté par la transaction motifs) FAMILY IMMOBILIER 04/07/2013, modifié par Néant 120.000 € par an, hors taxes, SAS (Monsieur Bail commercial avenant le à compter du 4 juillet 2013 Jacques GARDETTE) 05/07/2013 Redevance annuelle égale aux coûts BIO JAG 27/12/2007 Contrat de prestation de Néant supportés par BIO JAG pour le compte de BIOCORP, à l'exception du salaire de services - Stratégie Madame Florence Gardette et des frais financiers, augmenté d'une marge de 10% Les avances réalisées entre les parties BIO JAG 18/09/2013 Convention de trésorerie Néant donneront lieu à une rémunération au profit de la société prêteuse au taux annuel égal à EURIBOR +1 Nouvelles conventions conclues au cours de l'exercice 2019 FAMILY IMMOBILIER Néant 2 415,60 € SAS (Monsieur 25/09/2019 Vente immobilière Jacques GARDETTE) 25 BIOCORP | Rapport financier 2019 4 rapport du conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise Délégations en cours de validité 4.3 DÉLÉGATIONS EN COURS DE VALIDITÉ ACCORDÉES PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE Tableau des délégations Le tableau ci-après présente les différentes délégations financières qui ont été consenties au Conseil d'administration par l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de la Société : Délégation de compétence Date de la Durée de la Plafond autorisé (valeur Mise en oeuvre des délégations délégation délégation nominale) de compétence/pouvoirs en cours d'exercice Conseil d'administration lors de sa Cette délé- réunion du 5 mars 2019 : Emission de 1.000.000 d'obligations conver- gation n'est tibles de 1€ de valeur nominale plus valide, chacune pour un montant maxi- celle-ci ayant Montant nominal des Délégation de compétence mum d'augmentation de capital de été privée augmentations de capital : consentie au Conseil 5.555,55 €. d'effet par la 118.000 €(1) d'administration à l'effet de délégation décider l'émission d'actions Décisions du Président Directeur 15 mai 2018 de compé- Montant nominal des obli- et/ou de valeurs mobilières, Général des 6 et 11 mars 2019 : le tence du gations et autres titres de par placement privé et dans la Président Directeur Général a fait même objet, créances donnant accès au limite de 20 % du capital social usage de la délégation qui lui a été approuvée capital : 27.000.000 €(2) par an (10ème Résolution) conférée par le Conseil d'adminis- par l'Assem- tration dans sa séance du 5 mars blée Géné- 2019 et a constaté une augmen- rale du 15 tation de capital d'un montant de mai 2019 5.681,75 € par émission de 113.635 actions nouvelles de la Société. Autorisation à donner au Le nombre des actions Conseil d'administration en vue auto-détenues ne doit pas de l'achat par la Société de ses dépasser 10% du nombre propres actions conformément 15 mai 2019 18 mois Néant total d'actions compo- à l'article L.225-209 du Code sant le capital social de la de commerce Société. (5ème Résolution) Délégation de compétence à conférer au Conseil Montant nominal des d'administration à l'effet de décider, soit l'émission, avec augmentations de capital : maintien du droit préférentiel 114.000 €(3) de souscription, d'actions 15 mai 2019 Montant nominal des obli- et/ou de valeurs mobilières 26 mois Néant donnant accès immédiatement gations et autres titres de ou à terme au capital ou créances donnant accès au donnant droit à un titre de capital : 21.000.000 €(4) créance, soit l'incorporation au capital de bénéfices, réserves ou primes (6ème Résolution) Délégation de compétence à conférer au Conseil d'administration, à l'effet de Montant nominal des décider l'émission d'actions augmentations de capital : et/ou de valeurs mobilières 114.000 €(3) donnant accès immédiatement 15 mai 2019 26 mois Néant ou à terme au capital ou Montant nominal des donnant droit à un titre de obligations et autres titres créance, avec suppression de créances donnant accès du droit préférentiel de au capital : 21.000.000 €(4) souscription sans indication de bénéficiaires et par offre au public (7ème Résolution) BIOCORP | Rapport financier 2019 26 4 rapport du conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise Délégations en cours de validité Délégation de compétence Date de la Durée de la Plafond autorisé (valeur Mise en oeuvre des délégations délégation délégation nominale) de compétence/pouvoirs en cours d'exercice Délégation de compétence Montant nominal des augmentations de capital : consentie au Conseil 114.000 €(3) d'administration à l'effet de décider l'émission d'actions 15 mai 2019 26 mois Montant nominal des obli- Néant et/ou de valeurs mobilières, gations et autres titres de par placement privé et dans la créances donnant accès au limite de 20 % du capital social capital : 21.000.000 €(4) par an (8ème Résolution) Délégation de compétence à conférer au Conseil d'administration à l'effet de Montant nominal des aug- décider, l'émission d'actions mentations de capital : et/ou de valeurs mobilières 114.000 €(3) donnant accès immédiatement 15 mai 2019 18 mois Montant nominal des obli- Néant ou à terme au capital ou gations et autres titres de donnant droit à un titre de créances donnant accès au créance, avec suppression capital : 21.000.000 €(4) du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de bénéficiaires (9ème Résolution) Autorisation donnée au Conseil 26 mois d'administration à l'effet d'augmenter le nombre de (devra titres émis, dans le cadre des être mise dispositions de l'article L.225- en œuvre 15% du nombre de titres de 135-1 du Code de commerce, dans les 30 l'émission initiale, dans la en cas de mise en œuvre des 15 mai 2019 jours de la Néant limite du plafond prévu à la délégations de compétence clôture de la 13ème résolution(3) et (4) visées aux quatre résolutions souscription précédentes, avec maintien de l'émis- ou suppression du droit sion initiale préférentiel de souscription, concernée) selon le cas (10ème Résolution) Autorisation donnée au Conseil Montant nominal de l'aug- d'administration en vue de 15 mai 2019 26 mois mentation de capital : Néant procéder à l'attribution gratuite 5.000 €(3) d'actions (12ème Résolution) Autorisation donnée au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social de la 10% du capital par période Société par voie d'annulation d'actions dans le cadre de 15 mai 2019 18 mois de 24 mois l'autorisation de rachat de ses Néant propres actions (14ème Résolution) le montant nominal du plafond des augmentations de capital autorisé s'imputera sur le montant du plafond global autorisé de 118.000 euros de nominal (15ème résolution de l'Assemblée Générale Mixte du 15 mai 2018). le montant nominal du plafond des obligations et autres titres de créances autorisé s'imputera sur le montant du plafond global autorisé de 27.000.000 euros de nominal (15ème résolution de l'Assemblée Générale Mixte du 15 mai 2018). le montant nominal du plafond des augmentations de capital autorisé s'imputera sur le montant du plafond global autorisé de 114.000 euros de nominal (13 ème résolution de l'Assemblée Générale Mixte du 15 mai 2019). le montant nominal du plafond des obligations et autres titres de créances autorisé s'imputera sur le montant du plafond global autorisé de 21.000.000 euros de nominal (13 ème résolution de l'Assemblée Générale Mixte du 15 mai 2019). 27 BIOCORP | Rapport financier 2019 4 rapport du conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise Modalités d'exercice de la DG 4.4 MODALITÉ D'EXERCICE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE Parmi les modalités d'exercice de la Direction générale visées à l'article L.225-51-1 du Code de commerce, le Conseil d'administration a décidé à l'unanimité, lors de sa réunion en date du 23 décembre 2019, d'opter pour la dissociation des fonctions de Président du Conseil d'administration et de Directeur Général. Jusqu'au 23 décembre 2019, Monsieur Jacques GARDETTE cumulait les fonctions de Président du Conseil d'administration et Directeur Général. Monsieur Jacques GARDETTE ayant démissionné de son mandat de Directeur Général, avec effet au 23 décembre 2019, le Conseil d'administration a nommé, lors de sa réunion du 23 décembre 2019, Monsieur Eric DESSERTENNE en qualité de Directeur Général. Monsieur Jacques GARDETTE demeure Président du Conseil d'administration. 28 BIOCORP | Rapport financier 2019 5 comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019 5.1 bilan .................................................................................................................. 30 5.2 compte de résultat ...................................................................................... 32 5.3 tableau des flux de trésorerie ............................................................... 33 5.4 état des variations des capitaux propres ........................................... 34 5.5 annexes des comptes .................................................................................. 34 NOTES 35 5.6 rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels .................................................................................................................. 57 5 COMPTES annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019 Bilan 5.1 BILAN Bilan actif BIOCORP Production SA 31/12/2019 31/12/2018 Bilan - Actif en € Montant Amort. Prov. Valeurs nettes Valeurs nettes comptables comptables Capital souscrit non appelé IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'établissement 2 158 2 158 0 Frais de développement Concessions, brevets, droits similaires 249 980 154 737 95 242 119 945 Fonds commercial 208 986 187 986 21 000 21 000 Autres immobilisations incorporelles 3 144 500 3 144 500 0 Avances, acomptes immobilisations incorporelles IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains 65 65 36 536 Constructions 92 405 87 973 4 432 6 538 Installations techniques, matériel outillage 5 349 836 4 020 648 1 329 187 949 408 Autres immobilisations corporelles 423 791 280 237 143 554 133 265 Immobilisations en cours Avances et acomptes 29 580 29 580 125 026 IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES Participations par mise en équivalence Autres participations Créances rattachées à participations Autres titres immobilisés 256 943 1 510 255 433 172 849 Prêts Autres immobilisations financières 124 574 124 574 75 999 TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ 9 882 817 7 879 815 2 003 002 1 640 566 STOCKS ET EN-COURS Matières premières, approvisionnements 514 084 514 084 233 625 En-cours de production de biens 611 257 611 257 0 En-cours de production de services Produits intermédiaires et finis 99 083 99 083 88 150 Marchandises 0 0 0 Avances, acomptes versés/commandes 193 630 193 630 84 612 CRÉANCES Créances clients & comptes rattachés 765 790 2 158 763 632 908 861 Autres créances 236 140 236 140 590 512 Capital souscrit et appelé, non versé DIVERS Valeurs mobilières de placement Disponibilités 2 011 172 2 011 172 1 343 735 COMPTES DE RÉGULARISATION Charges constatées d'avance 340 540 340 540 190 944 TOTAL ACTIF CIRCULANT 4 771 696 2 158 4 769 538 3 033 884 Frais émission d'emprunts à étaler Primes remboursement des obligations Écarts de conversion actifs TOTAL ACTIF 14 654 513 7 881 972 6 772 540 5 081 004 30 BIOCORP | Rapport financier 2019 5 COMPTES annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019 Bilan Bilan passif BIOCORP Production SA 31/12/2019 31/12/2018 CAPITAUX PROPRES Capital social ou individuel 207 349 201 668 Primes d'émission, de fusion, d'apport 16 676 549 15 789 856 Réserve légale 10 000 10 000 Réserves réglementées Autres réserves Report à nouveau (17 822 059) (12 516 625) Réserves RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) 959 781 (5 305 433) Subventions d'investissements 262 493 Provisions réglementées TOTAL CAPITAUX PROPRES 31 882 (1 820 042) AUTRES FONDS PROPRES Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées TOTAL AUTRES FONDS PROPRES 0 0 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES Provisions pour risques Provisions pour charges TOTAL PROVISIONS 0 0 DETTES Emprunts obligataires convertibles 2 735 392 3 105 530 Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 183 871 255 671 Emprunts, dettes fin. divers 1 279 711 1 950 223 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 132 413 156 113 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 860 541 561 793 Dettes fiscales et sociales 1 301 400 807 022 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes 6 431 1 815 COMPTES DE RÉGULARISATION Produits constatés d'avance 240 900 62 880 TOTAL DETTES 6 740 658 6 901 046 Écarts de conversion passif TOTAL PASSIF 6 772 540 5 081 004 31 BIOCORP | Rapport financier 2019 5 COMPTES annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019 Compte de résultat 5.2 COMPTE DE RÉSULTAT Compte de résultat BIOCORP Production SA 31/12/2019 31/12/2018 12 mois 12 mois PRODUITS D'EXPLOITATION Ventes de marchandises Productions vendue de biens 1 759 759 1 735 885 Production vendue de services 6 687 982 2 154 531 CHIFFRE D'AFFAIRES NET 8 447 741 3 890 416 Production stockée 639 352 (218 142) Production immobilisée Subventions d'exploitation 639 5 000 Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges 183 743 92 830 Autres produits 2 0 TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION 9 271 476 3 770 104 CHARGES D'EXPLOITATION Achats de marchandises Variation de stock de marchandises Achats matières premières, autres approvisionnements 753 082 643 576 Variations de stock de matières premières et approvisionnements (263 298) (75 350) Autres achats et charges externes 3 528 210 3 615 959 Impôts, taxes et versements assimilés 155 630 86 044 Salaires et traitements 2 508 588 2 604 234 Charges sociales 1 004 964 1 173 822 DOTATIONS D'EXPLOITATION Dotations aux amortissements sur immobilisations 689 276 888 987 Dotations aux provisions sur immobilisations Dotations aux provisions sur actif circulant 81 365 Dotations aux provisions pour risques et charges Autres charges 20 006 20 334 TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION 8 396 459 9 038 971 RÉSULTAT D'EXPLOITATION 875 017 (5 268 868) Produits financiers 55 530 594 Charges financières 213 804 262 159 RÉSULTAT FINANCIER (158 274) (261 566) RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS 716 743 (5 530 433) Produits exceptionnels 153 856 17 088 Charges exceptionnelles 72 339 124 538 RÉSULTAT EXCEPTIONNEL 81 517 (107 450) Participation des salariés aux résultats de l'entreprise Impôts sur les bénéfices (161 521) (332 450) BÉNÉFICE OU PERTE D'EXERCICE 959 781 (5 305 433) 32 BIOCORP | Rapport financier 2019 5 COMPTES annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019 Tableau des flux de trésorerie 5.3 TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE (EN €) BIOCORP Production SA Flux de trésorerie générés par les activités opérationnelles Résultat net (-) Élimination des amortissements des immobilisations incorporelles (-) Élimination des amortissements des immobilisations corporelles (-) Dotations provisions nettes de reprises (-) Plus ou moins values sur cession (-) Abandon de comptes courants (+) Subvention reçue (-) Reprise subvention au compte de résultat (-) Intérêts capitalisés (-) Impact changement de méthode stocks (-) Impact changement de méthode brevets et frais de R&D capitalisés Capacité d'autofinancement (-) Variation du besoin en fonds de roulement Flux de trésorerie générés par l'exploitation Flux de trésorerie générés par l'investissement Acquisition d'immobilisations incorporelles Capitalisation des frais de développement Acquisition d'immobilisations corporelles Acquisition d'immobilisations financières Cession d'immobilisations financières Autres flux d'investissements Variation des dettes sur immobilisations Produits nets de cession d'immobilisations Incidence des variations de périmètre Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement Flux de trésorerie liés aux opérations de financement Augmentation de capital nette des conversions en actions des obligations Frais augmentation de capital Souscription de BSA Encaissement d'avances conditionnées & subventions Émission d'emprunts Émission d'emprunt obligataire convertible en actions Intérêts financiers bruts versés Remboursements d'emprunts et d'avances conditionnées Variation des comptes courants Autres flux de financement (contrat de liquidité) Flux de trésorerie liés aux opérations de financement Augmentation (Diminution de la trésorerie) Trésorerie et équivalent de trésorerie à l'ouverture Trésorerie et équivalent de trésorerie à la clôture Augmentation (Diminution de la trésorerie) Trésorerie et équivalent de trésorerie Concours bancaires courants Trésorerie et équivalent de trésorerie à la clôture (y compris concours bancaires courants) Détail de la variation du BFR Stocks Clients et comptes rattachés Autres créances Charges constatées d'avance Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Autres créditeurs et dettes diverses Produits constatés d'avance Total Variations BIOCORP | Rapport financier 2019 31/12/2019 31/12/2018 959 781 (5 305 433) 29 297 25 415 659 979 863 573 (50 326) 51 836 (443) 62 189 (231) (231) 1 598 056 (4 302 653) 290 399 (821 043) 1 888 455 (5 123 695) (4 595) (40 933) (965 032) (367 428) (489 462) (414 129) 457 213 308 231 49 518 2 300 (952 359) (511 959) 999 988 5 000 002 (107 613) (250 193) - - - - 1 000 000 4 000 000 (1 699 775) (1 203 105) (414 512) (357 489) (48 585) 97 738 (270 498) 7 286 952 665 599 1 651 298 1 341 248 (310 050) 2 006 847 1 341 248 665 599 1 651 298 2 011 172 1 343 735 (4 325) (2 487) 2 006 847 1 341 248 902 649 (142 792) (145 229) (20 789) (245 354) (91 903) 149 596 9 679 298 748 (184 916) 494 378 (181 271) (19 084) 17 125 178 020 (717 787) (290 399) 821 043 33 5 COMPTES annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019 État des variations des capitaux propres 5.4 ÉTAT DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES BIOCORP Production SA Notes Capital Capital Primes Report à Réserves et Capitaux Variation des capitaux propres - Montant en € Nombre d'actions d'émission nouveau résultats propres Au 31 décembre 2017 3 390 171 169 509 11 072 206 (5 007 927) (7 498 699) (1 264 186) Affectation du résultat 2017 (7 508 699) 7 508 699 Résultat net 2018 (5 305 433) (5 305 433) Dividendes Émission d'actions (1) 643 182 32 159 4 717 649 4 749 808 Conversion des obligations Souscription de BSA Souscription de BSPCE Paiements en actions Frais d'augmentation du capital Autres 956 Au 31 décembre 2018 4 033 353 201 668 15 789 855 (12 516 625) (5 295 433) (1 820 042) Affectation du résultat 2018 (5 305 433) 5 305 433 Résultat net 2019 959 781 959 781 Dividendes Émission d'actions (2) 113 635 5 682 994 306 999 988 Conversion des obligations Souscription de BSA Souscription de BSPCE Paiements en actions Frais d'augmentation du capital (107 613) (107 613) Autres (231) Au 31 décembre 2019 4 146 988 207 349 16 676 548 (17 822 059) 969 781 31 882 Augmentation de capital au profit des salariés, création de 75 000 actions de 0,05 euros de valeur nominale imputée sur la prime d'émission et augmentation de capital par placement privé auprès d'investisseurs qualifiés de 568 182 actions de 0,05 euros de valeur nominale et 8,75 euros de prime d'émission. Augmentation de capital par placement privé auprès d'investisseurs qualifiés de 113 635 actions de 0,05 euros de valeur nominale et 8,75 euros de prime d'émission.

5.5 ANNEXE DES COMPTES Les informations ci-après constituent l'annexe des comptes faisant partie intégrante des états financiers de synthèse présentés pour l'exercice clos le 31 décembre 2019. L'exercice a une durée de 12 mois couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre. Les comptes de l'exercice 2019, qui dégagent un bénéfice de 960 K€, ont été arrêtés le 6 avril 2020 par le Conseil d'administration. Ils sont présentés en milliers d'euros, sauf mention contraire. 34 BIOCORP | Rapport financier 2019 NOTES annexeS aux comptes du 31 décembre 2019 NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS annuels (sauf indication contraire, les montants mentionnées dans cette note annexe sont en €) note 1 - événements significatifs de l'exercice .................................... 38 1.1 opérations sur le capital .......................................................................... 38 1.2 autres événements significatifs ............................................................ 39 1.3 continuité d'exploitation .......................................................................... 39 note 2 - principes, règles et méthodes comptables ............................. 40 2.1 immobilisationS incorporelles ................................................................ 40 2.2 immobilisations corporelles .................................................................... 41 2.3 amortissements ............................................................................................ 41 2.4 stocks ............................................................................................................... 41 2.5 créances .......................................................................................................... 41 2.6 disponibilités .................................................................................................. 42 2.7 frais d'augmentation de capital et frais d'émission de titres ... 42 2.8 contrat de liquidité ..................................................................................... 42 note 3 - notes sur le bilan actif .................................................................. 43 3.1 état des immobilisations ............................................................................ 43 3.2 état des amortissements .......................................................................... 44 3.3 état des provisions ...................................................................................... 44 3.4 état des stocks ............................................................................................. 45 3.5 état des créances ........................................................................................ 45 3.6 autres créances ........................................................................................... 46 3.7 trésorerie ....................................................................................................... 46 3.8 contrat de liquidité ..................................................................................... 46 3.9 charges et produits constatés d'avance ............................................ 46 note 4 - principes, règles et méthodes comptables ............................. 47 4.1 capital social, primes liées au capital et réserves ......................... 47 4.2 variation des capitaux propres .............................................................. 47 4.3 avances conditionnées et subventions ............................................... 48 4.4 état des dettes .............................................................................................. 48 4.5 analyse des dettes fournisseurs .......................................................... 49 4.6 charges à payer ............................................................................................ 49 note 5 - notes sur le compte de résultat ................................................ 50 5.1 chiffre d'affaires ......................................................................................... 50 5.2 autres produits ............................................................................................ 50 5.3 autres achats et charges externes ..................................................... 50 5.4 résultat financier ....................................................................................... 51 5.5 résultat exceptionnel ................................................................................ 51 note 6 - autres informations ........................................................................ 52 6.1 crédit d'impôt recherche et autres crédits d'impôt ....................... 52 6.2 autres informations à caractère social ............................................ 52 50 6.3 autres informations à caractère fiscal ............................................. 52 6.4 transactions avec les parties liées ...................................................... 52 6.5 honoraires des commissaires aux comptes ........................................ 53 note 7 - engagements ....................................................................................... 54 7.1 indemnités de départ à la retraite ........................................................ 54 7.2 contrat de crédits baux ............................................................................ 54 7.3 autres engagements ................................................................................... 55 7.4 avances conditionnées et subventions ............................................... 55 7.5 baux commerciaux ........................................................................................ 55 note 8 - événements postérieurs à la clôture ...................................... 56 annexes aux comptes

Événements significatifs de l'exercice

INFORMATIONS PRÉALABLES RELATIVES À LA SOCIÉTÉ ET SON ACTIVITÉ Créée en 2004 à Issoire, BIOCORP PRODUCTION (ci- après, la "Société" ou "BIOCORP") est une société anonyme française spécialisée dans le développement et la fabrication de dispositifs médicaux innovants. Elle est particulièrement positionnée sur le développement et la commercialisation de dispositifs médicaux connectés de nouvelle génération. Avec plus de vingt ans d'expérience, plus de 30 millions d'unités produites chaque année et plus de 30 familles de brevets, BIOCORP est un acteur reconnu du segment des dispositifs de délivrance de médicaments et accompagne le patient dans ses nouveaux besoins de sécurité, de confort ou de connectivité dans l'administration au quotidien de son actif thérapeutique. Aujourd'hui, BIOCORP continue à innover sur les dispositifs de plasturgie médicale, son métier d'origine, à travers certains produits majeurs comme le système de sécurité pour seringues pré-remplies NewguardTM ainsi que produire et commercialiser certains dispositifs traditionnels pour le compte de tiers (compte-gouttes, pipettes, canules...) générateurs d'un chiffre d'affaires récurrent. Sa solide expertise, son historique de développement pour le compte de laboratoires pharmaceutiques et sa capacité d'innovation lui ont permis de développer une gamme de produits connectés et de s'imposer comme un acteur majeur de la santé digitale. BIOCORP a mis au point un dispositif particulièrement innovant nommé MallyaTM (précédemment dénommé Easylog) permettant de rendre connectés les dispositifs d'injection déjà disponibles sur le marché, notamment les stylos d'insuline. A travers ce dispositif, BIOCORP souhaite faciliter la vie de millions de patients diabétiques à travers le monde grâce à un système rendant complètement automatique la remontée des doses injectées par le patient, visant à un meilleur suivi de son diabète, de son observance, et un lien avec son niveau de glycémie. BIOCORP a également mis au point d'autres systèmes de type add-on se fixant sur des dispositifs déjà existants comme le dispositif InspairTM visant les inhalateurs utilisés par les patients asthmatiques ou atteints de Bronchopneumopathie obstructive. Enfin, dans cette gamme de produits connectés, BIOCORP propose DatapenTM, un stylo injecteur digital motorisé, particulièrement adapté pour des maladies rares, et InjayTM, une seringue pré-remplie connectée permettant le suivi des patients ainsi que la bonne prise de leur traitement, que ce soit dans un environnement hospitalier comme lors d'une prise en charge à domicile. ÉVÉNEMENTS NOTE 1 SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE 1.1 OPÉRATIONS SUR LE CAPITAL L'exercice 2019 a été marqué par les opérations sur le capital suivantes : Lors de sa réunion du 5 mars 2019, le Conseil d'administration a décidé de faire usage de la délégation consentie aux termes de la 10ème Résolution par l'Assemblée Générale Mixte du 15 mai 2018, à l'effet de décider l'émission de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital ou donnant droit à un titre de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par placement privé et dans la limite de 20% du capital social par an. Le Conseil d'administration a fixé à 1.000.000 d'euros le montant nominal de l'émission de valeurs mobilières donnant accès au capital et à 5.555,55 euros le montant nominal maximum de l'augmentation de capital susceptible d'être réalisée en cas de conversion desdites valeurs mobilières. Dans ce cadre, le 6 mars 2019, la Société a conclu un contrat portant sur l'émission de 1.000.000 obligations convertibles ("OC") de 1€ de valeur nominale avec deux fonds gérés par la société de gestion Vatel Capital. Ces OC n'ont pas été admises aux négociations sur le marché Euronext Growth® mais les éventuelles actions issues de la conversion des OC le seront, dès leur émission, sur la même ligne de cotation que les actions existantes. Les deux fonds pourront demander la conversion de ces OC à tout moment, si et seulement si elles ne sont pas remboursées par BIOCORP conformément à un tableau d'amortissement mensuel. La conversion ne pourra intervenir que pour la fraction de l'emprunt obligataire non remboursée. Ainsi, et sous réserve que BIOCORP rembourse le principal et les intérêts des OC conformément au tableau d'amortissement, les OC ne pourront pas être converties par les porteurs. Par ailleurs, lors de cette même réunion du 5 mars 2019, le Conseil d'administration de la Société a décidé de faire à nouveau usage de la délégation consentie aux termes de la 10ème Résolution par l'Assemblée Générale Mixte du 15 mai 2018 afin de procéder à une augmentation de capital par émission d'actions nouvelles, avec suppression du droit préférentiel de souscription par placement privé et dans la limite de 20% du capital social par an. Cette augmentation de 38 BIOCORP | Rapport financier 2019 annexes aux comptes Événements significatifs de l'exercice capital avait pour objectif de permettre à la Société (i) de financer les outillages industriels NewguardTM et MallyaTM ainsi que les validations règlementaires et le lancement commercial de ces nouveaux produits et (ii) de poursuivre les développements R&D des futurs produits. Lors de cette réunion, le Conseil d'administration a fixé le nombre maximum d'actions nouvelles de la Société à 125.000 actions d'une valeur de 0,05 euro, correspondant à un montant nominal maximal d'augmentation de capital de 6.250 euros et a subdélégué au Président Directeur Général le pouvoir pour arrêter les modalités définitives de l'opération d'augmentation de capital et la réaliser. Par décision en date du 6 mars 2019, le Président Directeur Général a fait usage de la délégation qui lui a été conférée par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 5 mars 2019 et a décidé d'augmenter le capital de la Société par émission d'actions nouvelles, avec suppression du droit préférentiel de souscription par placement privé, d'un montant nominal maximum de 5.681,75 euros, soit un nombre maximum de 113.635 actions. Dans le cadre de cette opération, la Société a placé 113.635 actions nouvelles d'une valeur nominale de 0,05 euros, au prix unitaire de 8,80 euros, prime d'émission incluse, pour un montant total de 999.988 euros. L'augmentation de capital social corrélative a été constatée par une décision du Président Directeur Général en date du 11 mars 2019. Au 31 décembre 2019, le nombre total d'actions BIOCORP était de 4.146.988 actions. 1.2 AUTRES ÉVÉNEMENTS SIGNIFICATIFS Jusqu'au 23 décembre 2019, Monsieur Jacques GARDETTE cumulait les fonctions de Président du Conseil d'administration et Directeur Général. Monsieur Jacques GARDETTE ayant démissionné de son mandat de Directeur Général, avec effet au 23 décembre 2019, le Conseil d'administration a nommé, lors de sa réunion du 23 décembre 2019, Monsieur Eric DESSERTENNE en qualité de Directeur Général. Monsieur Jacques GARDETTE demeure Président du Conseil d'administration. Le partenariat avec SANOFI sur le dispositif Mallya aura généré sur l'exercice un Chiffre d'Affaires de 6 millions d'euros 1.3 CONTINUITÉ D'EXPLOITATION Les états financiers ont été préparés en appliquant le principe de continuité de l'exploitation sur la base des prévisions de trésorerie de l'entreprise. Ces dernières intègrent la signature d'un avenant au contrat avec Sanofi et l'obtention prévue d'un prêt garanti par l'Etat. 39 BIOCORP | Rapport financier 2019 annexes aux comptes

Principes, règles et méthodes comptables PRINCIPES, NOTE 2 RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux principes de base suivants : continuité de l'exploitation,

permanence des méthodes comptables d'un exercice

l'autre,

indépendance des exercices, et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels émanant du Recueil des normes comptables françaises, notamment de sa partie réglementaire relative au plan comptable général (règlement ANC 2014-03, amendé par le règlement 2016- 07 du 4 novembre 2016 et homologué par arrêté ministériel du 26 décembre 2016). La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. 2.1 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais de développement Les frais de développement engagés par la Société dans le cadre de ses activités sont directement constatés dans les postes de charges d'exploitation selon la nature des dépenses engagées : charges externes, charges de personnel, etc. Logiciels acquis par la Société et site web Les logiciels et la création du site web sont comptabilisés à leur coût d'acquisition et amortis selon le mode linéaire sur des durées de 1 à 5 ans. Brevets Les frais engagés pour le dépôt, le maintien et la protection des brevets "internes" développés par la Société sont constatés dans des postes de charges d'exploitation dédiés, comptes 622605 "Honoraires sur brevets". Marques Les frais de dépôt de marque engagés par la Société sont immobilisés et ne font pas l'objet d'un amortissement. Mali technique Ce fonds commercial est principalement constitué du mali technique issu des fusions-absorptions des sociétés Keynae et BIOCORP R&D. Postérieurement à la clôture des comptes sociaux de l'exercice 2014, il a été décidé par la société de modifier l'affectation du mali technique issu des fusions- absorptions des sociétés Keynae et BIOCORP R&D telle qu'initialement retenue au 31 décembre 2014 et de réaffecter la valeur nette comptable du mali technique pour 45 % au Produit NewsealTM et 55 % au Produit CarpsealTM. Cette immobilisation a été totalement provisionnée lors de l'exercice comptable 2017. 40 BIOCORP | Rapport financier 2019 N annexes aux comptes Principes, règles et méthodes comptables 2.2 IMMOBILISATIONS CORPORELLES Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'assemblage et de marquage, et de machines de d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires). conditionnement. Constructions Cela concerne l'aménagement des deux salles blanches ISO 7 et ISO 8. Installations techniques matériels et outillages Il s'agit d'outillages d'injections plastiques (prototypes, pré-séries et séries), de presses à injecter, de machines Autres immobilisations corporelles Ce poste est composé du mobilier et matériels de bureau et informatiques. 2.3 AMORTISSEMENTS Les amortissements pour dépréciation des immobilisations sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilisation prévue : Logiciels : 1 à 5 ans

Site Web : 1 an

Mali technique : durée de vie résiduelle des brevets

Aménagement du terrain : 5 ans

Construction : 10 ans

Installation agencements : 3 à 8 ans

Outillage, moules et prototypes : 2 à 5 ans

Matériel industriel et auxiliaire : 2 à 5 ans

Installations générales diverses : 3 à 5 ans

Matériel de bureau : 2 à 5 ans

Matériel informatique : 3 ans

Mobilier de bureau : 2 à 5 ans 2.4 STOCKS Stocks de matières premières : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

Stocks de produits : ils sont valorisés au coût de revient,

l'exception des frais de commercialisation.

Stocks de marchandises : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu. En cas de perte de valeur constatée au niveau des stocks de matières premières (produit non conforme ou plus utilisé dans le cadre d'une production), une dépréciation des stocks est comptabilisée. En cas de perte de valeur constatée au niveau des stocks de produits finis (produit non conforme), une dépréciation de 100 % des stocks est comptabilisée avant destruction. En cas de perte de valeur constatée au niveau des stocks de produits finis (prix de revient supérieur au prix de vente), une dépréciation des stocks est comptabilisée pour le montant correspondant au différentiel entre le prix de vente hors coût de distribution et le prix de revient de valorisation des stocks. 2.5 CRÉANCES Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable. 41 BIOCORP | Rapport financier 2019 annexes aux comptes

Principes, règles et méthodes comptables 2.6 DISPONIBILITÉS Les disponibilités comprennent les supports de trésorerie liquide suivants : comptes bancaires courants, compte bancaire d'excédent de trésorerie rémunéré, disponibilités en caisse et comptes de dépôts à terme rémunérés déblocables à tout moment indépendamment de leur durée contractuelle. 2.7 FRAIS D'AUGMENTATION DE CAPITAL ET FRAIS D'ÉMISSION DE TITRES Les divers honoraires de conseil facturés relatifs aux opérations d'augmentation de capital sont imputés avant effet d'impôt sur la prime d'émission. 2.8 CONTRAT DE LIQUIDITÉ Consécutivement à l'opération d'introduction en bourse réalisée en juillet 2015, la Société a conclu le 10 juillet 2015 un contrat de liquidité avec un prestataire de service d'investissement, aux termes duquel elle confère à ce dernier un mandat d'intervention destiné à favoriser la liquidité des transactions, la régularité de la cotation de ses actions et éviter les décalages de cours non justifiés par la tendance du marché. Le 1er août 2017, ce contrat de liquidité conclu le 10 juillet 2015 a été transféré à la société Kepler Cheuvreux. Ce contrat, transféré le 1er août 2017 a été conclu conformément aux dispositions légales et réglementaires européennes et nationales (Règlement n°596/2014 du 16 avril 2014, article L. 225-209 du Code de commerce) ainsi qu'aux pratiques de marchés (décision AMF n°2018-01 du 2 juillet 2018 et Charte de déontologie de l'AMAFI du 8 mars 2011). Les principes de comptabilisation retenus par la Société sont ceux émanant de la doctrine de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes (Bull. trimestriel n° 137 mars 2005) : La partie trésorerie proprement dite (compte espèces) est comptabilisée dans le compte 276100 "Autres créances immobilisées" et la partie portefeuille titres est comptabilisée dans le compte 277100 "Actions propres" sur la base des relevés périodiques des opérations transmis par le prestataire. Les plus ou moins-values réalisées sur les opérations d'achats-ventes d'actions propres sont constatées dans les comptes 778300 "Boni sur rachat d'actions propres" et 678300 "Mali sur rachat d'actions propres". Le portefeuille est évalué à la clôture de l'exercice au coût de revient. Une provision pour dépréciation à caractère financier est constatée en cas de moins-value latente. 42 BIOCORP | Rapport financier 2019 annexes aux comptes

Notes sur le bilan actif NOTES SUR NOTE 3 LE BILAN ACTIF 3.1 ÉTAT DES IMMOBILISATIONS Augmentations Valeur brute début Réévaluations Acquisitions d'exercice Frais d'établissements et de développement TOTAL 2 158 Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL 3 598 871 4 595 Terrains 36 601 Constructions sur sol propre 3 230 Installations générales agencements aménagements constr. 89 176 Installations techniques, Matériel et outillage industriel 4 385 101 989 235 Installations générales agencements aménagements divers 52 175 3 049 Matériel de transport 53 851 Matériel de bureau et informatique, Mobilier 300 372 14 343 Avances et acomptes 125 026 29 580 TOTAL 4 991 681 1 090 058 Prêts, autres immobilisations financières 300 684 642 797 TOTAL 300 684 642 797 TOTAL GÉNÉRAL 8 893 393 1 737 450 Diminutions Réévaluation Valeur brute Valeur d'origine fin Poste à Poste Cessions en fin d'exercice exercice Frais d'établissements et de développement TOTAL 2 158 2 158 Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL 3 603 466 3 603 466 Terrains 36 536 65 65 Constructions sur sol propre 3 230 3 230 Installations générales agencements aménagements constr. 89 176 89 176 Installations techniques, Matériel et outillage industriel 24 500 5 349 836 5 349 836 Installations générales agencements aménagements divers 55 224 55 224 Matériel de transport 53 851 53 851 Matériel de bureau et informatique, Mobilier 314 716 314 716 Avances et acomptes 125 026 29 580 TOTAL 125 026 61 036 5 895 677 5 866 097 Prêts, autres immobilisations financières 561 964 381 517 381 517 TOTAL 561 964 381 517 381 517 TOTAL GÉNÉRAL 125 026 623 000 9 882 817 9 853 237 43 BIOCORP | Rapport financier 2019 annexes aux comptes

Notes sur le bilan actif

3.2 ÉTAT DES AMORTISSEMENTS Situations et mouvements de l'exercice Montant début Dotations de Diminutions Montant fin d'exercice l'exercice Reprises d'exercice Frais d'établissement recherche développement TOTAL 2 158 2 158 Autres immobilisations incorporelles TOTAL 125 440 29 297 154 737 Terrains 65 65 Constructions sur sol propre 2 351 323 2 674 Installations générales agencements aménagements constr. 83 517 1 783 85 300 Installations techniques, Matériel et outillage industriel 3 435 692 596 918 11 961 4 020 648 Installations générales agencements aménagements divers 26 612 10 078 36 690 Matériel de transport 5 518 5 518 Matériel de bureau et informatique, Mobilier 192 670 45 359 238 029 TOTAL 3 740 907 659 978 11 961 4 388 923 TOTAL GÉNÉRAL 3 868 504 689 276 11 961 4 545 818 Ventilation des dotations de l'exercice Amortissements Amortissements Amortissements Amortissements dérogatoires linéaires dégressifs exceptionnels Dotations Reprises Autres immo incorporelles TOTAL 29 297 Constructions sur sol propre 323 Installations générales agencements amé- nagements constr. 1 783 Installations techniques, Matériel et outil- lage industriel 569 918 Installations générales agencements amé- nagements divers 10 078 Matériel de transport 5 518 Mat. de bureau et informatique, mobilier 45 359 TOTAL 659 978 TOTAL GÉNÉRAL 689 276 3.3 ÉTAT DES PROVISIONS Montant début Augmentations Diminutions Diminutions Montant fin Provisions pour dépréciation Montants montants non d'exercice Dotations d'exercice utilisés utilissés Sur immobilisations incorporelles 3 332 486 3 332 486 Sur auters immobilisations financières 51 836 50 326 1 510 Sur comptes clients 83 523 81 365 2 158 TOTAL 3 467 845 131 692 3 336 154 TOTAL GENERAL 3 467 845 131 692 3 336 154 Dont dotations et reprises d'exploitation 81 365 financières 50 326 44 BIOCORP | Rapport financier 2019 annexes aux comptes

Notes sur le bilan actif

3.4 ÉTAT DES STOCKS 31/12/2019 31/12/2018 Variation Stocks produits tradit. Mat. 1ère 480 488 217 190 263 298 Stocks produits tradit. Semi-finis 33 596 16435 17 161 En-cours de production de biens 611 257 0 611 257 Stocks produits tradit. finis 99 083 88 150 10 933 TOTAL 1 224 424 321 775 902 649 3.5 ÉTAT DES CRÉANCES ETAT DES CREANCES Montant brut Un an au plus Plus d'un an Créances rattachées à des participations Prêts Autres immobilisations financières 381 517 256 943 124 574 Clients douteux ou litigieux 2 589 2 589 Autres créances clients 763 200 763 200 Créances représentatives de titres prêtés Personnel et comptes rattachés Sécurité sociale, autres organismes sociaux Etats et autres collectivités publiques : - Impôts sur les bénéfices 161 521 161 521 - TVA 71 806 71 806 - Autres impôts, taxes, versements et assimilés - Divers : Produit à recevoir (plafonnement VA) 1 844 1 844 Groupe et associés Débiteurs divers 969 969 Charges constatées d'avance 340 540 340 540 TOTAL GENERAL 1 723 986 1 599 412 124 574 Montants des prêts accordés dans l'exercice Remboursements des prêts dans l'exercice Prêts et avances consentis aux associés 45 BIOCORP | Rapport financier 2019 N annexes aux comptes Notes sur le bilan actif 3.6 AUTRES CRÉANCES AUTRES CREANCES 31/12/2019 31/12/2018 CIR 161 521 242 850 CICE 49 928 Crédit Impôt Innovation 89 600 TVA déductible sur services 44 741 31 566 Autres 969 13 446 Crédit de TVA 95 720 TVA/Factures fournisseurs non parvenues 27 065 30 589 Produits à recevoir/Plafonnement sur la VA 1 844 36 813 Total 236 140 590 512 3.7 TRÉSORERIE SUPPORTS 31/12/2019 31/12/2018 Comptes bancaires courants 2 011 172 1 315 303 Comptes de dépôts à terme 27 000 Intérêts courus / rémunération des CAT 1 432 Frais bancaires courus -4 325 -2 487 Billet de trésorerie court terme Total 2 006 847 1 341 248 3.8 CONTRAT DE LIQUIDITÉ Le versement initial opéré le 10 juillet 2015 s'est élevé à 200.000 €. Un apport complémentaire d'un montant de 30.000 € a été effectué le 18 octobre 2018. Les principaux éléments relatifs au contrat de liquidité (cf. Règles et méthodes comptables note 2.10 "Contrat de liquidité") sont les suivants au 31/12/2019 : ÉLÉMENTS 31/12/2019 Solde au 31/12/2018 13 382 Moins value totale réalisée / cessions de l'exercice 2019 80 842 Compte titre (poste 277100 "actions propres") Nombre d'actions propres 19 801 Coût de revient des actions propres 256 943 Cours de clôture des actions propres 12,90 Coût de revient unitaire des actions propres au 31/12/2019 12,98 Reprise moins-value latente constatée et provisionnée 50 326 Compte espèces (poste 276100 "Autres créances mobilisées") 61 967 3.9 CHARGES ET PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE Charges Produits Charges / Produits d'exploitation 340 540 240 900 Charges / Produits financiers Charges / Produits exceptionnels Total 340 540 240 900 46 BIOCORP | Rapport financier 2019 annexes aux comptes

Notes sur le bilan passif NOTES SUR NOTE 4 LE BILAN PASSIF 4.1 CAPITAL SOCIAL, PRIMES LIÉES AU CAPITAL ET RÉSERVES Le 11 mars 2019, la Société a procédé à une augmentation de capital par émission d'actions nouvelles, avec suppression du droit préférentiel de souscription, au profit d'une catégorie de personnes répondant à des caractéristiques déterminées afin de permettre à la Société de financer l'augmentation de capacité de Newguard, de poursuivre le développement de la plate-forme produits propriétaires et préparer le lancement de Mallya. La société a placé 113.635 actions nouvelles d'une valeur nominale de 0,05 euro, au prix unitaire de 8,80 euros, prime d'émission incluse, pour un montant de 999.988 euros. A l'issue de cette opération, le nombre total d'actions BIOCORP est de 4.146.988 actions de 0,05 euro de valeur nominale chacune. Le capital social de la Société s'élève ainsi à 207.349,40 euros au 31 décembre 2019. Synthèse de l'évolution du capital social et des primes liées au cours de l'exercice : Éléments / Opérations Nombre VN (€) Capital Primes liées d'actions au capital Total 31/12/2018 4 033 353 0,05 201 668 15 789 855 Augmentation de capital 113 635 0,05 5 682 994 306 Imputation des frais d'émission de titres -107 613 Total 31/12/2019 4 146 988 0,05 207 349 15 676 549 4.2 VARIATION DES CAPITAUX PROPRES Postes 31/12/2018 Augmentations Diminutions 31/12/2019 Capital 201 688 5 682 207 349 Prime d'émission 15 789 855 994 306 107 613 16 676 549 Réserve légale 10 000 10 000 Autres réserves 0 0 RAN débiteur -12 516 625 -5 305 434 -17 822 059 Résultat exercice -5 305 433 959 781 -5 305 433 959 781 Subventions d'investissement 493 231 262 TOTAL -1 820 042 -3 345 665 -5 197 591 31 882 47 BIOCORP | Rapport financier 2019 annexes aux comptes

Notes sur le bilan passif

4.3 AVANCES CONDITIONNÉES ET SUBVENTIONS Le poste "emprunts et dettes financières" est composé des avances accordées par des organismes publics et dont le remboursement est conditionné par le succès du projet concerné. La Société a obtenu de Bpifrance Financement, au titre du projet "Développement d'un stylo injectable communiquant", un prêt à taux zéro pour un montant de 440 K€. La Société a obtenu de Bpifrance Financement, au titre du projet "Développement d'une plateforme logicielle de lutte contre la contrefaçon", une avance remboursable pour un montant de 320 K€. La Société a obtenu de la Région Auvergne, au titre du développement de l'entreprise, une avance remboursable pour un montant de 90 K€. La Société a obtenu de Bpifrance Financement, au titre du projet "Développement d'un stylo injecteur", un prêt à taux zéro pour un montant de 600 K€ en 2016 et un versement complémentaire de 500 K€ en 2017. Le tableau des remboursements de ces aides est le suivant : En €uros 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 TOTAL Bpifrance 66 000 88 000 88 000 88 000 88 000 22 000 440 000 Bpifrance 0 50 000 70 000 90 000 110 000 0 320 000 Région Auvergne 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 0 90 000 Bpifrance 0 0 0 60 000 120 000 120 000 120 000 120 000 60 000 600 000 Bpifrance 0 0 0 0 75 000 100 000 100 000 100 000 100 000 25 000 500 000 TOTAL 84 000 156 000 176 000 256 000 411 000 242 000 220 000 220 000 160 000 25 000 1 950 000 Subventions Avance remboursable. La Société s'est engagée à rembourser les aides perçues suivant le tableau de remboursements figurant ci-dessus. 4.4 ÉTAT DES DETTES ETAT DES DETTES Montant brut A un an au plus De 1 à 5 ans A plus de 5 ans Emprunts obligataires convertibles 2 735 392 1 536 926 1 198 466 Emprunts et dettes ets crédit à 1 an max à l'origine 8 145 8 145 Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine 175 726 75 386 100 340 Emprunts et dettes financières divers 1 278 750 411 000 842 000 25 750 Fournisseurs et comptes rattachés 860 541 860 541 Personnel et comptes rattachés 455 830 455 830 Sécurité sociale et autres organismes sociaux 413 865 413 865 Taxe sur la valeur ajoutée 305 356 305 356 Autres impôts, taxes et assimilés 126 349 126 349 Groupe et associés 961 961 Autres dettes 6 431 6 431 Produits constatés d'avance 240 900 240 900 TOTAL 6 608 245 4 441 689 2 140 806 25 750 Emprunts souscrits en cours d'exercice 1 000 000 Emprunts remboursés en cours d'exercice 1 700 643 48 BIOCORP | Rapport financier 2019 annexes aux comptes

Notes sur le bilan passif Il est à noter l'existence des avances remboursables suivantes, comptabilisées dans des sous-comptes "168", ayant le caractère de dettes certaines au 31/12/2019 (confère note 4.4 "Avances conditionnées et subventions") : Avances Solde < 1 an de > 5 ans 31/12/2019 1 à 5 ans BPI FINANCEMENT "Développement d'un 110 000 88 000 22 000 stylo injectable communiquant" prêt à taux 0 BPI FINANCEMENT "Développement d'une 110 000 110 000 plateforme logicielle de lutte contre la contrefaçon", avance remboursable Région Auvergne, au titre du développement de l'entreprise, 18 000 18 000 une avance remboursable BPI FINANCEMENT "Développement d'un stylo injecteur" prêt à taux 0 540 000 120 000 420 000 BPI FINANCEMENT "Développement d'un stylo injecteur" prêt à taux 0 500 000 75 000 400 000 25 000 Total 1 278 000 411 000 842 000 25 000 4.5 ANALYSE DES DETTES FOURNISSEURS ÉLÉMENTS Montant < 1 an de 1 à 5 ans > 5 ans Dettes / factures non parvenues 180 427 180 427 Dettes fournisseurs effets à payer 0 0 Dettes autres fournisseurs 679 957 679 957 TOTAL 860 384 860 384 0 0 4.6 CHARGES À PAYER Ces dernières sont incluses dans les divers postes de dettes au passif du bilan. CHARGES A PAYER 31/12/2019 31/12/2018 Fournisseurs biens et services / factures non parvenues 180 427 160 551 Provisions congés payés / RTT / etc. 355 830 338 472 Charges sociales sur congés payés / RTT / etc. 158 413 148 770 Charges fiscales à payer 90 364 74 898 Autres 100 000 14 825 Banques charges à payer 4 325 2 487 Total 889 359 740 002 49 BIOCORP | Rapport financier 2019 annexes aux comptes

Notes sur le compte de résultat NOTES SUR NOTE 5 LE COMPTE DE RÉSULTAT 5.1 CHIFFRE D'AFFAIRES Les facturations des marchandises, des outillages et des produits traditionnels sont effectuées à la livraison, les facturations des prestations de services sont effectuées à la réalisation des prestations. 31/12/2019 31/12/2018 France Exportation Total France Exportation Total Ventes de Marchandises Ventes d'outillages 3 400 3 400 1 028 530 1 028 530 Ventes de produits traditionnels 1 144 471 615 288 1 759 759 1 293 299 442 586 1 735 885 Prestations de services 6 220 501 464 081 6 684 582 70 905 1 055 096 1 126 001 Chiffre d'Affaires 7 368 372 1 079 369 8 447 741 2 392 734 1 497 682 3 890 416 5.2 AUTRES PRODUITS Aucun autre produit significatif au cours de l'exercice. 5.3 AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES Les principaux postes des autres achats et charges externes sont : 31/12/2019 31/12/2018 Electricité 133 809 105 868 Sous-traitance 301 907 751 447 Prestations de services BIO JAG 196 100 154 500 Prestataire USA (prestations et déplacements) 33 742 16 913 Prestations diverses 390 423 218 527 Crédit bail 68 797 101 356 Locations immobilières (y compris charges locatives) 280 505 272 504 Locations véhicules 118 845 109 314 Entretiens/réparations 226 425 167 844 Intérimaires 138 031 116 621 Honoraires 605 925 395 190 Honoraires brevets 319 455 585 960 Publicité, congrès et salons 153 850 113 629 Frais de déplacement 208 722 175 990 Divers 351 674 330 297 Total 3 528 210 3 615 959 50 BIOCORP | Rapport financier 2019 annexes aux comptes

Notes sur le compte de résultat 5.4 RÉSULTAT FINANCIER Le résultat financier de l'exercice, d'un montant net de -158 K€, est constitué de : Produits financiers : 56 K€

Charges financières : 214 K€ 5.5 RÉSULTAT EXCEPTIONNEL RÉSULTAT EXCEPTIONNEL 31/12/2019 31/12/2018 Abandon de compte courant 0 0 Cession immobilisations 49 518 2 300 Divers 231 426 Boni sur rachat d'actions 104 106 14 362 TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS 153 856 17 088 Cession immobilisations -49 075 -59 194 Divers -24 015 Mali sur rachats d'actions -23 264 -41 330 TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES -72 339 -124 538 RÉSULTAT EXCEPTIONNEL 81 517 -107 450 51 BIOCORP | Rapport financier 2019 annexes aux comptes

Autres informations NOTE 6 AUTRES INFORMATIONS 6.1 CRÉDIT D'IMPÔT RECHERCHE ET AUTRES CRÉDITS D'IMPÔT Le crédit d'impôt recherche et innovation relatif à l'exercice 2019 figurant en produits s'élève à 161 521 €. Le crédit d'impôt recherche et innovation 2018, s'élevant à 332 450 €, a fait l'objet d'un remboursement total de la part de l'administration fiscale le 28/05/2019 dans le cadre des dispositions de l'article 199 ter b-2° nouveau du Code Général des impôts. La diminution du montant du CIR et CII provient de l'imputation des sommes facturées et perçues au cours de l'exercice. Les créances relatives aux crédits d'impôt figurant à l'actif dans le poste "Etat Impôt" se décomposent de la façon suivante : CRÉANCES RELATIVES AUX CRÉDITS D'IMPÔT 31/12/2019 CIR 2019 161 521 Crédit impôt innovation 2019 TOTAL 161 521 6.2 AUTRES INFORMATIONS À CARACTÈRE SOCIAL Effectif au 31/12/2019 : 54 personnes, dont 27 cadres, 25 employés non cadres et 2 apprentis, 19 femmes et 35 hommes. Convention collective applicable : Plasturgie. 6.3 AUTRES INFORMATIONS À CARACTÈRE FISCAL Le déficit fiscal reportable sans limitation de durée s'élève au 31/12/2019 à -17 437 750 €. 6.4 TRANSACTIONS AVEC LES PARTIES LIÉES Cette information n'est pas mentionnée dans la présente annexe car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle. Au cours de l'exercice 2019, aucune action gratuite n'a été attribuée. A la date du présent document, seules 99.980 actions gratuites sont en circulation et sont susceptibles d'attribution définitive. Le détail de ces actions gratuites est disponible dans le tableau ci-dessous : Date d'assemblée générale 15 mai 2018 15 mai 2018 Date d'attribution conditionelle des action pas le Conseil d'administration 29 novembre 2018 29 novembre 2018 Nombre total d'actions attribuées gratuitement 36 000 63 980 Date d'acquisition définitive des actions 22 juin 2020 29 novembre 2020 Date de fin de période de conservation - - Nombre d'actions définitivement attribuées à la date du présent document 0 0 Nombre cumulé d'actions annulées ou caduques à la date du présent document 0 0 Actions attribuées gratuitement restantes à la date du présent document 36 000 63 980 52 BIOCORP | Rapport financier 2019 annexes aux comptes

Autres informations BIO JAG 31/12/2019 31/12/2018 Dettes 57 600 56 880 Créances 893 1 667 Produits 744 1 389 Charges 196 100 154 500 Compte courant 961 415 473 Abandon de créance 0 0 FAMILY IMMOB 31/12/2019 31/12/2018 Dettes 0 0 Créances 0 0 Produits 2 416 0 Charges 161 289 158 206 Compte courant 0 0 Abandon de créance 0 0 6.5 HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 31/12/2019 31/12/2018 Montant HT en euros GRANT ARVERNE GRANT ARVERNE THORNTON CONSEIL THORNTON CONSEIL Mission de commissariat aux comptes 34 000 34 000 31 000 31 000 Services autres que la certification des comptes 6 030 5 000 4 020 3 000 Sous-total 40 030 39 000 35 020 34 000 Autres prestations rendues Fiscale Autres Sous-total 0 0 0 0 Total 40 030 39 000 35 020 34 000 53 BIOCORP | Rapport financier 2019 annexes aux comptes

Engagements NOTE 7 ENGAGEMENTS 7.1 INDEMNITÉS DE DÉPART À LA RETRAITE Elles sont évaluées à 385.351 € (23 salariés) au 31/12/2019 sur la base des hypothèses suivantes : Convention collective : Plasturgie Départ volontaire à 65 ans Taux de revalorisation des salaires : 1,3 % Taux de turn-over : faible Taux de charges patronales : taux moyen de 46,75 %. Taux d'actualisation : 0,127 % Au 31 décembre 2018, les indemnités de départ à la retraite s'élevaient à 305.296 € ; les hypothèses étaient les mêmes, à l'exception du taux d'actualisation qui était de 0,97%. 7.2 CONTRAT DE CRÉDITS BAUX Matériel outillage Autres Total Valeurs d'origine 174 700 174 700 Amortissements : Cumuls antérieurs 89 194 89 194 Dotations de l'exercice 34 940 34 940 Total 124 134 124 134 Redevances payées : Cumuls antérieurs 91 732 91 732 Exercice 35 509 35 509 Total 127 241 127 241 Redevances à payer : à un an au plus 35 509 35 509 à +1 an et -5 ans 14 796 14 796 à + de 5 ans Total 50 305 50 305 Valeur résiduelle : à un an au plus à +1 an et -5 ans 1 747 1 747 à + de 5 ans Total 1 747 1 747 54 BIOCORP | Rapport financier 2019 annexes aux comptes

7 - Engagements 7.3 AUTRES ENGAGEMENTS Engagements donnés Nantissement sur prêt CACF du 01/07/2016 de 150.000 €, des biens objets du prêt. Le capital restant dû au 31/12/2019 est de 66.167 €. Nantissement sur prêt CACF du 21/02/2017 de 115.800 €, des biens objets du prêt. Le capital restant dû au 31/12/2019 est de 50.934 €. Engagements reçus Néant. 7.4 AVANCES CONDITIONNÉES ET SUBVENTIONS Confère Note 4.4 "Avances conditionnées et subventions". 7.5 BAUX COMMERCIAUX Dans le cadre de son activité, la Société a conclu divers contrats de location immobilière : Bureaux administratifs et locaux industriels : Adresse : PIT de Lavaur La Béchade 63500 ISSOIRE Durée : 4 juillet 2013 - 3 juillet 2022 Départ anticipé : possible à l'expiration de chaque période triennale Loyer mensuel : 10.390,48 € HT (loyer 2019 facturé : 123.367,92 € HT) Bureaux administratifs : Adresse 1 : 15 route du Cendre 63800 COURNON D'AUVERGNE Durée initiale : 01 mars 2018 - 28 février 2027 Départ anticipé : possible à l'expiration de chaque période triennale, en respectant un préavis de six mois. Loyer mensuel : 6.982,48 € HT (loyer 2019 facturé : 82.892,88 €HT) Adresse 2 : 11 rue Cardinet- 75017 PARIS Durée initiale : 12/01/2018 - Il s'agit d'un contrat de prestation d'une durée d'un mois renouvelable par tacite reconduction et pour une période minimale incompressible d'un mois. Départ anticipé : Chaque partie pourra mettre fin au contrat à condition d'en aviser l'autre 30 jours à l'avance. Loyer mensuel : 2 200 € HT (loyer 2019 facturé : 26.400 €HT) Le montant des engagements (loyers hors charges locatives) envers les bailleurs et repreneurs jusqu'à la prochaine période de résiliation s'analyse comme suit au 31/12/2019 : Début du bail Fin du bail Loyer annuel HT Engagement Engagement Contrats 2019 hors charges < 1 an de 1 à 5 ans Locaux Issoire 04/07/2013 03/07/2022 123 368 124 686 187 029 Locaux Cournon 01/03/2018 28/02/2027 82 893 83 790 335 160 Locaux Paris (rue Cardinet) 12/01/2018 26 400 Total 232 661 208 476 522 189 55 BIOCORP | Rapport financier 2019 annexes aux comptes

Événements postérieurs à la clôture ÉVÉNEMENTS NOTE 8 POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE Postérieurement à la clôture, la Société a signé un nouveau contrat avec SANOFI pour le développement et la distribution d'une version exclusive du dispositif MallyaTM pour leur stylo à insuline SoloStar ; elle a perçu le 23 janvier 2020 un montant HT de 1.000 K€. Le 3 février 2020, la Société a conclu un nouveau contrat de liquidité avec la Société de Bourse GILBERT DUPONT, conforme à la charte Amafi, qui a pris effet le 25 février 2020 au matin. Le 24 février 2020 au soir, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 18 163 titres

85 959,05 € en espèces. Le 19 février 2020, la Société a annoncé une alliance avec l'américain iSage Rx, LLC, entreprise de santé numérique axée sur l'optimisation des doses d'insuline. Les deux sociétés s'engagent à intégrer leurs technologiques respectives pour simplifier la remontée des doses d'insuline et l'optimisation des injections. Lors de sa réunion en date du 21 février 2020, le Conseil d'administration a autorisé la signature d'une convention règlementée portant sur l'acquisition de la totalité du capital de la société FAMILY IMMOBILIER SAS auprès de Monsieur Jacques GARDETTE et son épouse. Cette société est propriétaire de l'ensemble immobilier sur lequel est installée la Société. Le Conseil d'administration a décidé, lors de cette même réunion, d'autoriser la Direction Générale à réaliser une transmission universelle de patrimoine de la société FAMILY IMMOBILIER au profit de BIOCORP PRODUCTION. Par ailleurs, des épidémies ou autres crises de santé publique, tel que le nouveau coronavirus qui a débuté en Chine en décembre 2019 et qui, depuis, s'est propagé partout en Europe et particulièrement en France, exposent la Société au risque d'un ralentissement ou d'une suspension provisoire de la fabrication de ses matières premières et de ses produits. La plupart des produits commercialisés par la Société sont fabriqués sur son site d'Issoire en France. Or, à la date du présent document, la mise en place de mesures restrictives de manière prolongée afin de contrôler l'épidémie ou tout autre événement de santé publique en France pourrait avoir un effet négatif sur les opérations de production de la Société. Chacun de ces facteurs est susceptible d'affecter l'activité, le résultat opérationnel et la situation financière de BIOCORP. Les impacts liés à l'épidémie COVID-19 sur les activités de BIOCORP restent à ce stade encore trop incertains pour que la société puisse communiquer sur des prévisions chiffrées. 56 BIOCORP | Rapport financier 2019 5 COMPTES annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019 Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels 5.6 RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS (exercice clos le 31 décembre 2019) A l'assemblée générale de la société Biocorp Production, Opinion En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société Biocorp Production relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le conseil d'administration le 6 avril 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19. Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. Fondement de l'opinion Référentiel d'audit Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie "Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels" du présent rapport. Indépendance Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1er janvier 2019 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes. Justification des appréciations En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes. Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément. BIOCORP | Rapport financier 2019 Vérifications spécifiques Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires. Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration arrêté le 6 avril 2020 et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires. S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêté des comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu'ils feront l'objet d'une communication à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes. Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-4 du code de commerce. Rapport sur le gouvernement d'entreprise Nous attestons de l'existence, dans le rapport du Conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise, des informations requises par l'article L. 225-37-4 du code de commerce. Autres informations En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives à l'identité des détenteurs du capital ou des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion. Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité. Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration. 57 5 COMPTES annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019 Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci. Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre : il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non- détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ; Neuilly-sur-Seine et Cournon d'Auvergne, le 20 avril 2020 Les commissaires aux comptes Grant Thornton Membre français de Grant Thornton International Samuel Clochard Associé il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation.

Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ; il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle. Arverne Conseil Eric Cupif Associé 58 BIOCORP | Rapport financier 2019 ATTESTATION DE LA PERSONNE RESPONSABLE DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL J'atteste, à ma connaissance, que les comptes sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la Société, et que le rapport de gestion figurant en pages 9 à 21 présente un tableau fidèle de l'évolution des affaires, des résultats et de la situation financière de la Société et qu'il décrit les principaux risques et incertitudes auxquels elle est confrontée. A Issoire, le 20 avril 2020 Monsieur Jacques GARDETTE Président du Conseil d'Administration BIOCORP PRODUCTION Société anonyme au capital de 207 349,40 euros | SIRET : 453 541 054 00012 | RCS : 453 541 054 PIT de Lavaur La Béchade 63500 ISSOIRE | T. 04.73.55.70.50 | Site internet : www.biocorpsys.com Crédits photos : Shutterstock - Antoine Quereuil - BIOCORP La Sté Biocorp Production SA a publié ce contenu, le 21 avril 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

BIOCORP PRODUCTION Société anonyme au capital de 207 349,40 euros | SIRET : 453 541 054 00012 | RCS : 453 541 054 PIT de Lavaur La Béchade 63500 ISSOIRE | T. 04.73.55.70.50 | Site internet : www.biocorpsys.com Crédits photos : Shutterstock - Antoine Quereuil - BIOCORP