Biocorp : Résultats annuels 2019

notre activité de santé digitale, segment sur lequel BIOCORP se positionne comme un des leaders mondiaux. Sur le plan financier, cette mutation, sur laquelle nous avons concentré nos investissements et efforts de R&D ces dernières années, a permis à l'entreprise d'enregistrer un volume d'activité record et surtout d'atteindre la profitabilité plus tôt qu'anticipé. Bien ancré sur son assise industrielle et sa capacité de disruption, BIOCORP dispose de tous les atouts pour maintenir une croissance élevée et créer de la valeur pour l'ensemble de ses actionnaires"

, a déclaré Jacques Gardette, fondateur et Président du Conseil d'administration de BIOCORP.