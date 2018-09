Biocorp : Résultats semestriels au 30 juin 2018

Communiqué de presse

Résultats semestriels au 30 juin 2018 en ligne avec la stratégie · Chiffre d'affaires en croissance de + 83% par rapport au S1-2017

Partenariat stratégique avec Chronicare pour le lancement d'Easylog aux USA, marché de 20M$ sur 5 ans (2019-2023)

Signature d'un contrat de développement et production d'un bouchon sur mesureavec Ferring

Études de faisabilité et d'évaluation de dispositifs sur différentes aires thérapeutiques avec plusieurs laboratoires pharmaceutiques

Issoire, le 27 septembre 2018, 18h00 CEST- BIOCORP (FR0012788065 - ALCOR / éligible PEA- PME), société française spécialisée dans le développement et la fabrication de dispositifs médicaux et de systèmes d'administration de médicaments innovants, annonce aujourd'hui ses résultats financiers semestriels au 30 juin 20181.

"C'est avec une grande satisfaction que nous voyons, sur le premier semestre de cette année, une accélération très significative de l'activité BIOCORP. Ces résultats sont le fruit d'une longue période d'investissement et d'innovation, portée par des produits majeurs tels que NewguardTM et EasylogTM.

BIOCORP est aujourd'hui positionné comme un acteur incontournable dans la fourniture de solutions pour l'industrie pharmaceutique au travers de son métier historique d'injecteur plastique et de concepteur de dispositifs médicaux, mais aussi de fournisseurs de solutions connectées. Nous assistons à un changement profond de notre industrie de santé qui se caractérise par un besoin toujours plus important de traitement contre les maladies chroniques et de solutions permettant le bon suivi des patients atteints de ces maladies. Ainsi, la notion d'observance est devenue majeure aux yeux des systèmes de santé, qu'ils soient privés ou publics, et les produits développés par BIOCORP trouvent un écho tout particulier dans cette nouvelle situation avec des produits tels que EasylogTM ou InspairTM qui permettent de suivre la bonne prise du médicament par le patient et ainsi s'assurer de l'efficacité de cette prise.

Nous avons ainsi conclu sur le premier semestre de l'année 2018 un accord avec Chronicare, une société américaine visant à fournir aux patients américains une solution de services complets à destination des patients diabétiques et EasylogTM sera la pièce centrale de cette offre de services. L'objectif de Chronicare et de BIOCORP sera de traiter au mieux ces patients en les accompagnant au jour le jour dans la prise en charge de leur maladie, et générant des économies pour le système de santé.

De plus, notre plate-forme EasylogTM est aujourd'hui dans des phases de faisabilité avancée dans d'autres domaines thérapeutiques auprès de grands laboratoires pharmaceutiques et nous voyons de nombreuses autres opportunités dans le domaine du diabète, notamment en

1 Comptes certifiés- Le Conseil d'administration de BIOCORP, réuni le 25 septembre 2018, a arrêté les comptes du premier semestre 2018.

collaboration avec des fabricants de glucomètre ou des fournisseurs de solutions digitales qui pourraient porter l'activité de BIOCORP sur le second semestre.

Le premier semestre 2018 a aussi vu la montée en charge de notre partenariat avec Virbac et la livraison des premiers lots industriels ainsi que la signature d'un partenariat avec la société suisse Ferring pour le développement et l'industrialisation d'un bouchon au design spécifique

Nous poursuivons également l'industrialisation de NewguardTM afin de répondre aux premiers engagements que nous avons reçu et qui répond particulièrement aux demandes des fabricants d'héparine pour des systèmes de sécurité", a commenté Jacques Gardette, Président Directeur Général et fondateur de BIOCORP.

Faits marquants du premier semestre 2018 :

• Renforcement de la trésorerie par la mise en place de deux contrats d'obligations convertibles pour un montant de 4.000.000 d'euros et une augmentation de capital pour un montant de 5.000.000 d'euros.

• Nouveau programme de développement pour un auto-injecteur électromécanique et connecté, ce produit a reçu le prix du produit le plus innovant au salon Pharmapack 2018.

• Signature d'un contrat de développement et de production d'un bouchon au design sur mesure avec le laboratoire suisse Ferring.

• Signature d'un partenariat stratégique avec Chronicare pour la distribution du produit EasylogTM sur le marché Nord-Américain.

• Dépôt de quatre nouveaux brevets, deux enveloppes soleau et obtention de la délivrance de deux brevets sur des pays comme l'Australie, les Etats-Unis, le Japon ou la France. Quatre autres brevets sont entrés en phase nationale dans 9 pays.

Résultats semestriels en ligne avec la stratégie

Les résultats du premier semestre, en ligne avec la stratégie d'innovation et d'industrialisation, soulignent la dynamique de développement engagée par BIOCORP en France et à l'international. Ce premier semestre confirme ainsi l'avancement de projets de développement conformément aux attentes que ce soit sur la finalisation des projets existants ou sur la poursuite de l'élargissement de la gamme de produits. BIOCORP a notamment procédé au dépôt de quatre nouveaux brevets, deux enveloppes soleau et a obtenu la délivrance de deux brevets à l'international notamment en Australie, aux Etats-Unis, au Japon et en France. De plus quatre autres brevets sont entrés en phase nationale dans 9 pays sur les continents européen, américain et asiatique. Le premier semestre a également été marqué par la signature d'accords et de partenariats significatifs validant la stratégie d'innovation, à l'image du contrat de développement et de production signé avec le laboratoire suisse Ferring. En parallèle, BIOCORP a conclu des études de faisabilité et d'évaluation de ses plateformes non connectées et connectées avec un grand nombre de laboratoires pharmaceutiques sur différentes aires thérapeutiques. En ce sens, le système de sécurité pour seringues pré-remplies NewGuardTM ainsi que les plateformes DataPenTM, EasylogTM et InspairTM sont en phase d'évaluation auprès de certains clients : un premier partenariat stratégique avec Chronicare pour la distribution du produit EasylogTM sur le marché Nord-Américian a été conclu au cours de ce semestre. BIOCORP poursuit l'accroissement de son offre commerciale dans son activité historique traditionnelle grâce à la commercialisation de nouveaux dispositifs (canules, clip seringues, pipettes doseuses, etc.).

Le chiffre d'affaires du premier semestre s'élève à 1.961K€, soit une progression de plus de 80% par rapport au premier semestre 2017 grâce notamment à la facturation d'outillages pour un montant de 813K€. Les autres produits d'exploitation sont quant à eux passés de 46K€, au premier semestre 2017, à (-186K€) en raison de la variation des travaux en cours sur les outillages facturés.

Au premier semestre, les charges d'exploitation restent bien maitrisées en hausse de 4% à 4.072K€ (hors coût de la sous-traitance des outillages).

Compte tenu de ces éléments, le résultat d'exploitation du premier semestre 2018 ressort négatif à (-2 804K€), contre (-2 784K€) au premier semestre 2017.

Le résultat financier affiche une perte à (-95K€) contre (-7k€) sur la même période en 2017, due principalement aux intérêts sur les deux emprunts obligataires.

Le résultat exceptionnel ressort positif à 3 K€ au premier semestre 2018, contre (-7K€) au premier semestre 2017.

Au niveau fiscal, BIOCORP estime avoir acquis un Crédit Impôt Recherche (CIR) et un Crédit Impôt Innovation (CII) de 186 K€ au 30 juin 2018 représentant la moitié du montant acquis sur l'année 2017. Au 30 juin 2017 le montant du CIR et du CII avait été estimé à 100K€.

Compte tenu des éléments ci-dessus, le résultat net ressort négatif à (-2 709 K€).

Au 30 juin 2018, BIOCORP affiche une trésorerie disponible de 5.457K€ (691 K€ au 31 décembre 2017), et un niveau de capitaux propres de 776K€ (contre - 1.264K€ au 31 décembre 2017).

En euros (1) Au 30 juin 2018 Au30 juin 2017 Chiffre d'Affaires 1 960 655 1 066 962 Autres Produits d'exploitation - 186 198 46 579 Total des Produits d'Exploitation 1 774 457 1 113 541 Résultat d'exploitation -2 804 195 -2 784 390 Résultat Financier - 95 017 -6 927 Résultat Exceptionnel 3 262 -6 857 Crédit d'Impôt Recherche et Crédit d'Impôt Innovation 186 508 100 000 Résultat Net -2 709 443 -2 698 175

BIOCORP a mis à disposition du public et déposé auprès de l'AMF, son rapport financier semestriel pour l'exercice clos le 30 juin 2018. Ce document est disponible sur le site internet www.biocorp.fr, rubrique "investisseurs".

Evènements postérieurs au 30 juin 2018 :

Il n'y a pas eu d'évènements significatifs postérieurement au 30 juin 2018

Objectifs et perspectives du second semestre 2018 :

Au cours du second semestre 2018, BIOCORP compte poursuivre son développement dans ses différents axes stratégiques :

• Dispositifs connectés : la Société compte poursuivre et intensifier le développement de sa gamme de dispositifs connectés, à la fois dans le domaine de l'injectable qui est son cœur de métier, mais également l'étendre à de nouvelles applications, que ce soit dans le domaine respiratoire ou ophtalmique. Préparation du lancement commercial d'Easylog au premier semestre 2019.

• Industrialisation des produits objets des contrats signés : la Société poursuivra ses partenariats concernant les développements et l'industrialisation de ses produits.

• Croissance de l'activité traditionnelle : la Société va structurer son offre dans ce domaine particulier avec un positionnement pour des petites à moyennes séries sur un ensemble de produits de conditionnement en plastique (canules, flacons, bouchons, pipettes…).

• Développements spécifiques : la Société est sollicitée pour son expertise de développement et d'industrialisation, que ce soit pour une adaptation de ses produits propriétaires à un usage particulier comme pour un projet spécifique demandé par le client, s'appuyant sur le savoir-faire de la Société. Ces développements spécifiques, comptabilisés en prestations de services, constituent un levier important pour la génération de nouveaux programmes de développement et d'industrialisation et la Société souhaite poursuivre sur cet axe de travail.

