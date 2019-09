Biocorp : Résultats semestriels au 30 juin 2019

Communiqué de Presse

Résultats semestriels au 30 juin 2019 en très forte hausse

Chiffre d'affaires de 5,25 M € en croissance de 167% sur un an Résultat net semestriel positif à 1,24 M €

Signature d'un partenariat majeur avec SANOFI sur Mallya, paiement d'un upfront initial de 4M€ suivi de potentiels versements sur 3 ans

Alliances stratégiques avec DreaMed Diabetes et AgaMatrix Obtention du marquage CE classe II-b du dispositif médical Mallya



Issoire, le 26 septembre 2019, à 18h00 CEST - BIOCORP (FR0012788065 - ALCOR / Éligible PEA PME), société française spécialisée dans le développement et la fabrication de dispositifs médicaux et de systèmes d'administration de médicaments injectés, présente aujourd'hui ses résultats financiers semestriels au 30 juin 20191.

"Après une année 2018 consacrée à finaliser nos produits à destination de nos clients, grands donneurs d'ordres de l'industrie pharmaceutique, BIOCORP a franchi une étape décisive de son développement au cours d'un premier semestre 2019 extrêmement riche.

Notre ambitieuse stratégie visant à proposer nos produits et services exclusivement en B to B a eu pour conséquence de nous amener à faire preuve d'efforts considérables en interne au regard des exigences des grands acteurs pharmaceutiques internationaux, que ce soit en termes d'innovation, de qualité ou de règlementaire. Le tout sous couvert de l'obtention d'une crédibilité aujourd'hui avérée. Ceci a demandé à l'ensemble des équipes de BIOCORP beaucoup de temps et d'investissements financiers et humains. À la fin du premier semestre 2019, nous avons commencé à récolter les fruits de tous ces efforts.

Le premier contrat BIOCORP/SANOFI démontre clairement que notre société fait maintenant partie des interlocuteurs reconnus par les plus importants acteurs de l'industrie pharmaceutique. Les relations que nous avons créées avec SANOFI sont étroites et faites pour durer et se développer. Nous y veillerons tout particulièrement.

De plus, cet accord garantit dès à présent une rentabilité très satisfaisante et participe donc grandement à la pérennité de BIOCORP.

Nous sommes très fiers d'honorer aujourd'hui les promesses faites à l'ensemble de nos actionnaires consistant à transformer BIOCORP en une entreprise pionnière dans la santé digitale et les dispositifs connectés, aux réalisations commerciales pérennes et rentable sur le plan financier. Cette mutation devrait encore s'intensifier dans les prochains mois, à la faveur de nouvelles avancées commerciales structurantes et de lancements de nouveaux produits nous permettant d'adresser de nouveaux marchés déjà bien identifiés et d'accélérer encore notre croissance. " a commenté Jacques Gardette, Président Directeur Général et fondateur de BIOCORP.

1 Le Conseil d'administration de BIOCORP, réuni le 25 septembre 2019, a arrêté les comptes du premier semestre 2019.