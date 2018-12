Biocorp : contrat de distribution pour Inspair

12/12/2018 | 09:19

Biocorp annonce la signature d'un accord de commercialisation avec Vari, filiale de Lindal Group, fabricant de valves et mécanismes pour aérosols pharmaceutiques, donnant à Vari l'opportunité d'intégrer et de commercialiser le dispositif Inspair.



Conçu et développé par Biocorp, ce capteur intelligent transforme les inhalateurs en dispositifs connectés afin d'aider les patients souffrant d'asthme ou de bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) dans l'administration de leur traitement.



La société de dispositifs médicaux et de systèmes d'administration de médicaments injectables précise que ce contrat comprend une clause d'exclusivité couvrant plusieurs pays d'Amérique du Sud, Europe de l'est, Moyen-Orient et Asie du Sud-Est.



