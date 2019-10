Biogen : données positives pour Spinraza chez les nourrissons

02/10/2019 | 14:38

Biogen annonce la publication dans la revue Neuromuscular Disorders des données issues de Nurture, première étude portant sur un traitement ciblant la cause de l'amyotrophie spinale (SMA) chez des nourrissons traités à un stade pré-symptomatique.



D'après le laboratoire biopharmaceutique, ces données démontrent que l'initiation d'un traitement par Spinraza permet d'obtenir des résultats significatifs par rapport à l'histoire naturelle de la maladie.



'En mars 2019, tous les participants de l'étude étaient toujours en vie, sans recours à une assistance respiratoire permanente et présentaient une amélioration continue de leur état avec notamment la possibilité de s'asseoir et de marcher sans assistance', précise-t-il.



