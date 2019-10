Biogen : nouveau responsable de la R&D

01/10/2019 | 15:27

Biogen annonce la nomination, avec effets immédiats, d'Alfred Sandrock comme vice-président exécutif recherche-développement, en plus de ses fonctions de directeur médical. Il remplace Michael Ehlers qui a décidé de quitter la société de biotechnologies le 11 octobre.



Par ailleurs, Alphonse Galdes a été désigné vice-président exécutif activités pharmaceutiques et technologie, fonctions qu'il occupe depuis le mois dernier. Il était précédemment vice-président senior développement d'actifs et gestion de portefeuille.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.