Biogen : relèvement de la fourchette-cible de BPA

22/07/2020 | 14:06

En marge de la publication de ses trimestriels, Biogen fait part d'un relèvement de sa prévision de BPA ajusté pour l'ensemble de l'année 2020, visant désormais entre 34 et 36 dollars, à comparer à entre 31,5 et 33,5 dollars en estimation précédente.



Le laboratoire pharmaceutique se montre toutefois plus prudent quant à son chiffre d'affaires, l'anticipant maintenant à environ 13,8 à 14,2 milliards de dollars, contre une fourchette cible précédente qui allait de 14 à 14,3 milliards.



