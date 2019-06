BIOM'UP : 3 résolutions retoquées par les investisseurs

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Les assemblées générales ordinaire et extraordinaire des actionnaires de Biom'up ont approuvé l’ensemble des résolutions qui leurs étaient soumises à l’exception de la résolution 10 de l’assemblée générale ordinaire ayant pour objet la ratification de la cooptation de Caroline Lang en qualité d’administrateur de la société.Ils ont aussi rejeté les résolutions 9 et 10 de l'assemblée générale extraordinaire ayant pour objet respectivement la délégation au conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social de la société au profit des adhérents à un plan d'épargne d'entreprise et l'autorisation donnée au conseil d'administration à l'effet d'attribuer gratuitement des actions aux salariés et dirigeants mandataires sociaux