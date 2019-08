Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Biom’up (+33,33% à 1,74 euro) annonce mercredi la publication d’études cliniques vantant les mérites de son produit phare, Hemoblast Bellows, en chirurgie cardiovasculaire et décrivant les méthodes pour optimiser son efficacité dans les procédures où les taux de saignements sont généralement plus élevés et qui sont plus exigeantes pour les agents hémostatiques conventionnels." Dans ces études, tout d'abord publiées en ligne dans le Journal of Cardiac Surgery, il a été observé qu'Hemoblast Bellows facilite une excellente hémostase, tant dans des zones de saignement focalisées que dans des surfaces de saignement plus importantes ", explique Biom'Up.