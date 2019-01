Biom'Up : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Biom'up a levé partiellement la seconde tranche de son emprunt obligataire pour un montant de 3 millions d'euros sur les 10 millions disponibles. Cette opération intervient dans le cadre de l'emprunt obligataire souscrit par Athyrium Opportunities III Acquisition LP, un fonds géré par Athyrium Capital Management, LP d'un montant total maximum de 35 millions d'euros, dont 25 millions ont déjà été émis le 29 mars 2018 et dont 10 millions supplémentaires étaient encore susceptibles d'être émis dans les 12 mois de l'émission initiale, sous conditions.L'échéance de l'appel du solde de la seconde tranche, soit 7 millions, est reportée au 31 décembre 2019.Après le succès de l'augmentation de capital par placement privé d'un montant de 7,67 millions d'euros le 10 décembre 2018, cette nouvelle levée s'inscrit dans la politique de gestion de la trésorerie et de la solvabilité à moyen terme de la société.Les fonds ainsi levés seront notamment utilisés pour financer l'intensification du déploiement commercial d'Hemoblast Bellows aux Etats Unis et en Europe, la continuation de l'effort règlementaire nécessaire pour maintenir les autorisations déjà obtenues en Europe et aux USA ainsi que son approbation dans de nouveaux pays (Australie, Japon), et la continuation de l'effort de développement clinique nécessaire pour l'autorisation du produit dans de nouvelles cibles thérapeutiques dont la chirurgie du rachis aux USA au cours de l'année à venir.Étienne Binant, directeur général de Biom'up, déclare : " Le succès de cette opération de financement qui nous donne des moyens financiers supplémentaires pour poursuivre à moyen terme notre dynamique de croissance témoigne de la confiance d'Athyrium dans la qualité de notre modèle de croissance et nos perspectives de développement. Je tiens à remercier chaleureusement Laurent Hermouet et toute l'équipe d'Athyrium pour leur soutien sans faille."