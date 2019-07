Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Biom’up, spécialisée dans l’hémostase chirurgicale, annonce que le chiffre d’affaires total non audité d’Hemoblast Bellows pour le premier semestre 2019 clos le 30 juin s’élève à 1,4 million d'euros, soit une croissance mensuelle séquentielle de 23 % depuis le lancement mondial en juillet 2018. Le chiffre d’affaires d’Hemoblast Bellows pour le premier semestre 2019 a plus que doublé par rapport aux 627 euros réalisés au cours du semestre précédent. Ce résultat est en ligne avec l’objectif de chiffre d’affaires 2019 pour Hemoblast Bellows de l’ordre de 4 à 4,5 millions d'euros.Comme indiqué précédemment, après d'importants investissements commerciaux, industriels et de R&D réalisés en 2018, la Société prévoit une baisse significative des dépenses opérationnelles du groupe en 2019, pour s'établir à environ 30 millions.Elle entend poursuivre la rationalisation de ses dépenses et réitère son objectif d'atteindre le point d'équilibre en termes de rentabilité opérationnelle au cours du dernier trimestre 2021 (sans préjudice du fait que l'exercice 2021 restera déficitaire).La trésorerie consolidée non-auditée au 30 juin 2019 s'élève à 8,5 millions d'euros contre 44,2 millions d'euros au 30 juin 2018 et 30,6 millions d'euros au 31 décembre 2018. La société continuera d'avoir besoin d'importantes ressources financières pour couvrir ses activités d'exploitation et d'investissement du fait d'une insuffisance de trésorerie estimée à compter du mois de septembre 2019. Elle examine activement les options disponibles.Dans ce contexte, la société a obtenu d'Athyrium une réduction de 8 millions d'euros à 2 millions d'euros jusqu'au 31 juillet 2020 du ratio minimum de liquidité prévu dans le cadre de l'emprunt obligataire conclu en mars 2018.Enfin, Biom'up a procédé à un examen approfondi de ses options de production et a conclu que les améliorations en cours apportées au site de Saint-Priest permettront d'augmenter de 100 % les capacités de production d'ici fin 2020 par rapport aux prévisions de fin 2019. La mise en œuvre de ce plan lui permettra e répondre aisément à la demande croissante d'Hemoblast Bellows jusqu'en 2021, tout en réduisant significativement les dépenses d'investissement. Biom'up reporte ainsi d'au moins deux ans le lancement de la construction d'une nouvelle usine dans la région lyonnaise.