Biom’up, spécialisée dans l’hémostase chirurgicale, annonce un changement de sa direction générale. Ainsi, Etienne Binant quitte ses fonctions de Directeur général et de membre du Conseil d’administration de Biom’up pour se consacrer à de nouveaux projets. Le Docteur Jan Ohrstrom, Président du Conseil d’administration de la société depuis 2015, est nommé Président-Directeur général.Le Docteur Jan Ohrstrom a plus de 25 années d'expérience dans l'industrie, ayant occupé des postes de direction dans des sociétés biopharmaceutiques américaines et européennes, grandes et moyennes, telles que Novo Nordisk, ZymoGenetics, ProFibrix et The Medicines Company.Il a fait partie de l'équipe de direction qui a introduit ZymoGenetics en bourse sur le Nasdaq, et y a également dirigé le développement et l'approbation du Recothrom.Le Docteur Jan Ohrstrom a rejoint ProFibrix en 2008, qu'il a accompagné en qualité de directeur général jusqu'à sa cession à The Medicines Company en 2013.