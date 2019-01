Biom'Up : nouvelle levée de fonds auprès d'Athyrium

02/01/2019 | 07:31

Biom'up annonce le succès de l'émission partielle de la seconde tranche de son emprunt obligataire pour un montant de trois millions d'euros, sur la ligne de 10 millions consentie en mars dernier par Athyrium.



Après le placement privé pour 7,67 millions le 10 décembre, cette émission d'obligations avec BSA s'inscrit dans la politique de gestion de la trésorerie et de la solvabilité à moyen terme du spécialiste de l'hémostase chirurgicale.



Les fonds levés seront notamment utilisés pour intensifier le déploiement commercial d'Hemoblast Bellows et poursuivre les efforts règlementaires et de développement clinique. L'échéance de l'appel du solde de sept millions est reportée au 31 décembre 2019.



