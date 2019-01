Biom'up : dossier IDE auprès de la FDA pour Hemosnow

07/01/2019 | 09:19

Biom'up annonce la soumission d'un dossier IDE auprès de la FDA américaine pour Hemosnow, une poudre sèche hémostatique ayant pour but la maîtrise des saignements minimaux et légers lors des interventions chirurgicales.



La société prévoit désormais de lancer les études cliniques nécessaires à son approbation aux États-Unis en 2020. Hemosnow viendra compléter le produit phare, Hemoblast Bellows, dont il contient les mêmes composants, mais sans la thrombine extraite du plasma humain.



En outre, Biom'up a renouvelé, pour les sept années à venir, son contrat de fourniture en thrombine humaine, composant clé d'Hemoblast Bellows disponible auprès d'un nombre limité de fournisseurs, s'assurant ainsi un approvisionnement adéquat.



