Biom'up : entouré après un point sur Hemoblast Bellows

28/11/2018 | 11:55

Biom'up grimpe de 6% après un point sur les premiers mois de commercialisation de son Hemoblast Bellows aux Etats-Unis et en Europe, 'confirmant la forte adhésion des hôpitaux et chirurgiens pour son produit phare'.



Depuis son introduction sur le marché américain en juillet 2018, 26 hôpitaux ont acquis le produit hémostatique. Au total, plus de 240 hôpitaux américains sont en cours d'évaluation d'Hemoblast Bellows, à comparer à 140 à la mi-septembre.



En Europe, 21 hôpitaux en France (dont neuf universitaires) utilisent déjà Hemoblast Bellows et 15 hôpitaux d'Allemagne, d'Autriche et de Suisse ont passé commande du produit. Actuellement, plus de 70 hôpitaux évaluent Hemoblast Bellows à travers l'Europe.



