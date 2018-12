Biom'up : placement privé réalisé pour de 7,7 millions

06/12/2018 | 09:44

Biom'up annonce le succès d'un placement privé d'un montant de 7,67 millions d'euros par émission de 1.597.332 actions nouvelles au prix de 4,80 euros par action, offre représentant 12,61% du capital social pré-émission.



'Ces fonds conforteront notre trésorerie et notre solvabilité, et nous permettront la poursuite du développement clinique et commercial d'Hemoblast Bellows, ainsi que des moyens de production associés', explique le directeur général Etienne Binant.



Le règlement-livraison et l'admission aux négociations des actions nouvelles sur le marché d'Euronext Paris sont prévus le 10 décembre. Le placement a été effectué par Bryan, Garnier & Co, agissant en qualité d'agent de placement.



