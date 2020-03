Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

bioMérieux a annoncé que sa filiale, BioFire Defense, a reçu l’autorisation d'utilisation en urgence de la Food and Drug Administration américaine pour son test Biofire Covid-19 destiné à la détection du coronavirus SARS-CoV-2 par les laboratoires certifiés pour des tests de complexité moyenne à élevée. Ce test détecte le SARS-CoV-2 en environ 45 minutes à partir d'un prélèvement nasopharyngé réalisé avec un écouvillon.Il est très simple d'utilisation et ne nécessite qu'une formation et des compétences en biologie moléculaire très minimes.Il s'agit du deuxième test lancé sur les trois qui constituent la stratégie de bioMérieux pour répondre à la pandémie de COVID-19.bioMérieux déploie actuellement tous les moyens nécessaires pour augmenter la capacité de production de ce test dans différents sites de production à Salt Lake City aux États-Unis. Les premiers tests sont destinés au département de la défense, ils seront ensuite disponibles sur le marché américain dans le cadre de l'EUA ainsi qu'à l'international quand les autorités réglementaires le permettent. bioMérieux prévoit de disposer d'une capacité de production maximale d'ici quelques semaines