BIOMERIEUX :, plus forte baisse du SBF 120 à la mi-séance du jeudi 26 février 2020

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

(-8,14% à 85,75 euros)Biomérieux est chahuté en Bourse à la suite de la publication de ses résultats annuels. Des perspectives prudentes ont sans doute éclipsé des résultats annuels globalement conformes à ses prévisions. Pour 2020, le spécialiste du diagnostic in vitro table sur une croissance organique de ses ventes comprise entre 5 et 7% après 7,2% en 2019. Le résultat opérationnel courant contributif compris est attendu entre 395 et 415 millions d'euros, contre 389 millions d'euros, en ligne avec les objectifs annuels.