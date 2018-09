BioMerieux : La valeur du jour à Paris - BIOMERIEUX au plus haut

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

bioMérieux bondit de plus de 8% à 80,40 euros après avoir atteint en début de séance un record à 82,60 euros. Les investisseurs saluent la révision à hausse des perspectives du groupe spécialisé dans le diagnostic in vitro. Fort de résultats semestriels meilleurs que prévu, la société familiale table désormais sur une croissance organique d'environ 9,5 % et sur un résultat opérationnel courant contributif compris entre 340 et 350 millions d'euros. Elle visait auparavant une croissance organique comprise entre 8 et 9% et un résultat opérationnel compris entre 325 et 355 millions.bioMérieux a précisé que ce dernier objectif incluait la charge additionnelle liée à l'acquisition de la biotech américaine Astute Medical, la poursuite des efforts commerciaux et d'innovation du groupe dans une perspective de long terme et prend pour hypothèse les taux de change actuels.Ce relèvement d'objectifs fait suite à la publication des résultats du premier semestre 2018 solides.Le résultat net a bondi de 32,8% à 134 millions tandis que le résultat opérationnel courant contributif a grimpé de 7,1% à 185 millions, faisant ressortir une marge de 15,8%, contre 15,2% un an plus tôt.De son côté, le chiffre d'affaires, déjà publié, a atteint 1,169 milliard d'euros, en croissance organique de 10,4%.Jefferies a confirmé sa recommandation Conserver et son objectif de cours de 65 euros sur bioMérieux. Le broker a salué la réalisation au premier semestre d'un Ebit 11% supérieur au consensus et un d'un bénéfice par action 33% au-dessus de ses propres attentes.Le bureau d'études souligne que le groupe a relevé sa prévision de croissance organique 2018, ce qui devrait le conduire à dégager une marge opérationnelle dans le haut de sa fourchette de prévisions.Pour autant, l'analyste continue de juger le titre correctement valorisé.