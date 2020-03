BioMérieux : développe trois nouveaux tests de diagnostic du coronavirus

Le développement d'un premier test SARS-CoV-2 R-GENE en temps réel a été finalisé et validé et sera disponible dès la fin mars, précise le groupe dans un communiqué. Il devrait bénéficier rapidement d?un marquage de la Commission européenne et fera l'objet d?une demande d?autorisation d?utilisation en urgence auprès de la FDA, l'agence américaine du médicament.

Un nouveau test totalement automatisé est en cours de développement avec le soutien du département américain de la Défense américain.

Enfin, bioMérieux met au point une nouvelle version d'un test existant. Ce nouveau panel, écrit le groupe, intégrera le SARS-CoV-2 en plus des 21 pathogènes les plus fréquemment responsables d?infections respiratoires qu?il permet déjà de détecter, en environ 45 minutes.

Ces deux tests seront soumis aux autorités réglementaires aux deuxième et troisième trimestres.

"Face à l?urgence de l?épidémie de Covid-19, bioMérieux s?engage à proposer une solution de diagnostic complète qui réponde aux exigences de performance et de qualité les plus élevées, afin d?aider les cliniciens à lutter efficacement contre cette épidémie", commente le Dr Mark Miller, directeur exécutif pour les affaires médicales de bioMérieux.

(Henri-Pierre André)