Biomérieux: Croissance organique de 15,7% au terme du premier semestre

PARIS, 9 juillet (Reuters) - Biomerieux SA, dans
une préannonce sa performance commerciale au 2e trimestre:
* FAIT ÉTAT D'UNE CROISSANCE ORGANIQUE DE 15,7 % À TAUX DE
CHANGE
ET PÉRIMÈTRE CONSTANTS AU TERME DU PREMIER SEMESTRE -
* AU 30 JUIN, LE CHIFFRE D'AFFAIRES DE BIOMÉRIEUX A ATTEINT
1.476
MILLIONS D'EUROS CONTRE 1.275 MILLIONS D'EUROS AU PREMIER
SEMESTRE 2019
* LES EFFETS NÉGATIFS DE LA CRISE SANITAIRE SE SONT
RENFORCÉS AU
COURS DU 2E TRIMESTRE
* LES OBJECTIFS 2020 RESTENT SUSPENDUS COMPTE TENU DU MANQUE
DE
VISIBILITÉ SUR L'ÉVOLUTION DE LA CRISE SANITAIRE
* LE DÉTAIL DU CHIFFRE DAFFAIRES DU 2E TRIMESTRE AINSI QUE
LES
RÉSULTATS FINANCIERS DU PREMIER SEMESTRE SERONT PUBLIÉS LE 2
SEPTEMBRE
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(Rédaction de Paris)