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BIOMÉRIEUX

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Biomérieux: Croissance organique de 15,7% au terme du premier semestre

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09/07/2020 | 07:09

PARIS, 9 juillet (Reuters) - Biomerieux SA, dans une préannonce sa performance commerciale au 2e trimestre:

* FAIT ÉTAT D'UNE CROISSANCE ORGANIQUE DE 15,7 % À TAUX DE CHANGE ET PÉRIMÈTRE CONSTANTS AU TERME DU PREMIER SEMESTRE -

* AU 30 JUIN, LE CHIFFRE D'AFFAIRES DE BIOMÉRIEUX A ATTEINT 1.476 MILLIONS D'EUROS CONTRE 1.275 MILLIONS D'EUROS AU PREMIER SEMESTRE 2019

* LES EFFETS NÉGATIFS DE LA CRISE SANITAIRE SE SONT RENFORCÉS AU COURS DU 2E TRIMESTRE

* LES OBJECTIFS 2020 RESTENT SUSPENDUS COMPTE TENU DU MANQUE DE VISIBILITÉ SUR L'ÉVOLUTION DE LA CRISE SANITAIRE

* LE DÉTAIL DU CHIFFRE DAFFAIRES DU 2E TRIMESTRE AINSI QUE LES RÉSULTATS FINANCIERS DU PREMIER SEMESTRE SERONT PUBLIÉS LE 2 SEPTEMBRE

Texte original sur Eikon

Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Paris)

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Données financières
CA 2020 3 034 M 3 449 M -
Résultat net 2020 337 M 383 M -
Dette nette 2020 121 M 137 M -
PER 2020 48,0x
Rendement 2020 0,30%
Capitalisation 15 797 M 17 878 M -
VE / CA 2019
VE / CA 2020 5,25x
Nbr Employés 12 000
Flottant 30,9%
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Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne CONSERVER
Nombre d'Analystes 12
Objectif de cours Moyen 105,83 €
Dernier Cours de Cloture 134,10 €
Ecart / Objectif Haut -0,07%
Ecart / Objectif Moyen -21,1%
Ecart / Objectif Bas -51,5%
Révisions de BNA
Dirigeants
Nom Titre
Alexandre Mérieux Chairman & Chief Executive Officer
Alain Mérieux Founding Chairman
Guillaume Bouhours EVP-Finance, Purchasing & Information Systems
François Lacoste Executive Director-Research & Development
Mark Miller Executive Director-Medical Affairs
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
BIOMÉRIEUX69.00%17 878
DIASORIN S.P.A.55.29%11 109
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO., LTD.57.51%9 334
10X GENOMICS, INC.19.59%8 970
GUANGZHOU WONDFO BIOTECH CO.,LTD88.45%4 774
MACCURA BIOTECHNOLOGY CO.LTD113.64%4 587
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