bioMérieux : Avis de mise à disposition des documents préparatoires à l'Assemblée générale mixte du 30 juin 2020

Regulatory News:

Une Assemblée générale mixte des actionnaires de bioMérieux (Paris:BIM) se tiendra, à huis clos, le 30 juin 2020, à 14 heures, au 376, Chemin de l’Orme, 69280 Marcy l’Etoile.

Dans le cadre de la crise sanitaire actuelle et en application de l’Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 (ordonnance portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19) et du Décret n°2020-548 du 11 mai 2020 (décret prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire), les modalités de tenue de l’Assemblée générale ont été adaptées conformément à l’article 4 de l’Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 pour prévoir que l’Assemblée générale se tiendra à huis clos.

Les modalités de vote, l'ordre du jour et le texte des résolutions sont publiés au bulletin des annonces légales obligatoires du 22 mai 2020 (bulletin n°62) et sur le site internet de la Société (www.biomerieux-finance.com / Espace actionnaires / Assemblée générale).

Les actionnaires pourront obtenir les documents préparatoires devant leur être communiqués dans les délais et conditions prévus aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce en adressant leur demande, soit à BNP Paribas Securities Services, CTO, Service Assemblées, Grands Moulins de Pantin, 9, rue du Débarcadère, 93761 Pantin Cedex, soit à l’adresse électronique suivante investor.relations@biomerieux.com.

L’ensemble des informations et documents mentionnés à l’article R. 225-73-1 du Code de commerce pourront également être consultés, au plus tard à compter du vingt-et-unième jour précédant l’Assemblée générale, soit le 9 juin 2020, sur le site internet de la Société (www.biomerieux-finance.com / Espace actionnaires / Assemblée générale).

Données financières et communications officielles sur www.biomerieux-finance.com.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200522005406/fr/