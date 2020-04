bioMerieux : BIOFIRE DIAGNOSTICS commercialise le test BioFire Covid-19

La filiale américaine de BioMérieux a obtenu l’aide des Etats-Unis.

BIOFIRE DIAGNOSTICS est racheté en 2014 par le leader mondial du Diagnostic & substances d’essai, le français BIOMERIEUX capitalisant près de 15 milliards en Bourse.

Le laboratoire américain basé dans l’Utah a reçu l’aide de la Défense US et son test de biologie moléculaire dédié au Covid-19, le « BioFire Covid-19 », a reçu l’homologation de la Food & Drug Administration le 23 mars. Il détecte le virus en environ 45 minutes à partir d'un prélèvement nasopharyngé réalisé avec un écouvillon. Il est très simple d’utilisation et ne nécessite qu’une formation et des compétences en biologie moléculaire très minimes.

Sur sa lancée, Biofire Diagnostics mettra prochainement au point un test de type sérologique cette fois. Pour rappel les tests sérologiques mettent en évidence la réponse immunitaire du patient face à l’infection, grâce à la détection des anticorps alors que les tests de dépistage consistent à mettre en évidence la présence du virus grâce à la détection de son matériel génétique par des techniques de biologie moléculaire.

BioMérieux a d’ailleurs développé un second test de dépistage, en Ariège, appelé Sars-CoV-2R-Gene et qui sera mis sur le marché dans quelques jours. Il est plus adapté à du dépistage de masse, pouvant analyser 100 prélèvements en 5 heures.

BIOMERIEUX est coté à la Bourse de Paris, l’action gagnant +53% sur 1 an et +269% sur ans. Sur 11 analystes qui suivent la valeur, 9 conseillent d’acheter ou accumuler ou conserver (voir sur Zonebourse.com).