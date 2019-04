bioMerieux : La Global-PPS, étude mondiale portant sur l'utilisation des antibiotiques et la résistance bactérienne dans les hôpitaux, dépasse les 200 000 patients

bioMérieux, acteur mondial du diagnostic in vitro et le Laboratoire de Microbiologie Médicale de l'Université d'Anvers ont annoncé, à l'occasion de l'ECCMID (European Congress of Clinical Microbiology & Infectious Diseases), les résultats 2018 de la Global Point Prevalence Survey (GLOBAL-PPS) , étude portant sur l'utilisation des antibiotiques et la résistance bactérienne dans les hôpitaux du monde entier. Depuis son lancement en 2015, cette étude a été menée dans près de 800 hôpitaux de 80 pays et a recueilli les données de plus de 200 000 patients hospitalisés.

D'une envergure sans précédent, la GLOBAL-PPS est renouvelée chaque année. Elle rassemble des informations cruciales sur la prescription d'antibiotiques et la résistance des bactéries à ces traitements. Elle permet aux hôpitaux participants de faire évoluer leurs pratiques de prescription d'antibiotiques et de mettre en place des plans d'actions pour encourager l'utilisation appropriée des antibiotiques pour lutter contre la résistance bactérienne. La qualité des données collectées permet de comparer les résultats au sein d'un établissement et entre établissements et peut conduire à élaborer des plans d'amélioration au niveau de l'hôpital, voire au niveau national.

Dans le cadre de la GLOBAL-PPS, en 2018, bioMérieux et l'Université d'Anvers ont remis une bourse scientifique à trois professionnelles de santé originaires des Philippines, du Brésil et d'Égypte. Ces lauréates ont passé trois semaines à l'Université d'Anvers pour suivre une formation sur le bon usage des antibiotiques et ont travaillé en étroite collaboration avec l'équipe organisatrice de la GLOBAL-PPS.

« Nous avons été surpris de constater dans la GLOBAL-PPS 2018 que les antibiotiques à large spectre continuent d'être aussi largement utilisés et prescrits principalement en traitement empirique, ce qui illustre le recours insuffisant à des tests de diagnostic pour qualifier les infections. Des directives sur les antibiotiques manquent toujours dans de nombreux hôpitaux de pays à ressources limitées et, si elles existent, elles ne sont pas assez respectées. Un autre résultat frappant est la durée de la prophylaxie antibiotique péri-opératoire : plus d'un jour chez environ 80 % des patients ayant subi une intervention chirurgicale dans ces pays. Le besoin de formation est important et nous allons développer en 2019 un cours spécifique en e-learning, permettant de mettre en place des actions conduisant à un usage approprié des antibiotiques, sur la base des résultats de la GLOBAL-PPS », déclare le professeur Goossens, responsable du projet GLOBAL-PPS.

« En tant que leader mondial en microbiologie, bioMérieux développe des solutions de diagnostic innovantes qui permettent de réduire la résistance bactérienne grâce à une meilleure utilisation des antibiotiques. Nous sommes fiers de soutenir la GLOBAL-PPS depuis son commencement car elle fournit aux hôpitaux des informations sur la consommation d'antibiotiques et les taux de résistance. Les données recueillies avec la GLOBAL-PPS sont essentielles pour mettre en œuvre des actions concrètes et efficaces afin de réduire l'utilisation inappropriée des antibiotiques et limiter la résistance bactérienne », déclare Mark Miller, Directeur Exécutif, Affaires Médicales de bioMérieux.

La GLOBAL-PPS a fait l'objet de plusieurs publications majeures, dont une dans la revue scientifique The Lancet Global Health , co-rédigée par l'équipe coordinatrice de l'Université d'Anvers, le Pr Herman Goossens et le Dr Ann Versporten, les participants à la GLOBAL-PPS et des experts médicaux de bioMérieux. L'étude est désormais reconnue par des organismes internationaux de référence (Organisation Mondiale de la Santé, Médecins Sans Frontières, CDDEP, IDSA, BSAC…). En 2019, la GLOBAL-PPS a été le sujet de 10 posters et de 2 présentations orales portées par des hôpitaux participants lors du Congrès ECCMID.

En 2019, la GLOBAL-PPS est renouvelée pour la 5e année consécutive. Elle comprendra un nouveau module sur les infections liées aux soins, qui sera un outil d'aide supplémentaire pour permettre aux hôpitaux de développer leurs plans d'actions afin d'améliorer l'utilisation des antibiotiques.

À propos du Laboratoire de Microbiologie Médicale de l'Université d'Anvers

Le Laboratoire de Microbiologie Médicale (LMM) de l'Université d'Anvers, dirigé par le professeur Herman Goossens, jouit d'une réputation mondiale en matière d'étude sur l'utilisation des antibiotiques et la résistance bactérienne, ainsi que pour le développement de solutions de diagnostic rapides en identifiant et en exploitant le potentiel de technologies émergentes pour les applications de diagnostic. Il réunit des équipes de recherche spécialisées dans le diagnostic moléculaire, l'utilisation d'antibiotiques et la résistance.

Le LMM coordonne plusieurs projets ambitieux, tels que VALUE-Dx, un partenariat européen public-privé pour lutter contre la résistance aux antimicrobiens en s'appuyant sur les tests de diagnostic, la GLOBAL-PPS, l'étude mondiale sur la prévalence de la consommation et de la résistance aux antimicrobiens, PREPARE (Platform for European Preparedness Against (Re-) emerging Epidemics) et ND4ID, un projet sur les nouveaux tests de diagnostic des maladies infectieuses.

Le LMM est également le laboratoire de coordination central de LAB-Net, le réseau de laboratoires de COMBACTE-Net (Combatting bacterial resistance in Europe), composé de plusieurs centaines de laboratoires de microbiologie répartis dans plus de 40 pays européens et de nombreux laboratoires de recherche spécialisés en microbiologie.