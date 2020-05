bioMerieux : La valeur du jour à Paris BIOMERIEUX profite du remboursement des tests

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

En hausse de 2,28% à 129,90 euros, bioMérieux signe l'une des plus fortes progressions du SBF 120 après l'annonce du remboursement par la sécurité sociale des tests sérologiques du Covid-19 réalisés sur ordonnance. Une décision qui devrait soutenir les ventes du spécialiste du diagnostic in vitro. Ce dernier s'apprête en effet à lancer deux tests sérologiques pour la détection des anticorps chez les personnes exposées au virus SARS-CoV-2 responsable du Covid-19. Tous les soignants pourront obtenir une prescription médicale.La société prévoit une augmentation rapide de ses capacités de production afin d'être en mesure de produire plusieurs millions de ces tests sérologiques par mois dès les prochaines semaines.En Bourse, les investisseurs plébiscitent une valeur positivement liée à la pandémie. Depuis le début de l'année, le titre de la société lyonnaise affiche un bond de plus de 62%.Dans ce cadre, le marché n'a pas sanctionné l'annonce de la division par deux de son dividende 2019 à 0,19 euro par action. Cette décision n'a pas été prise selon des considérations économiques, mais sociales. Le spécialiste du diagnostic in vitro entend en effet répondre aux enjeux de solidarité et de responsabilité sans précédents qu'impose la situation actuelle.