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BIOMÉRIEUX

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bioMerieux : Le Groupe industriel Marcel Dassault met en vente 0,5% du capital de BioMérieux

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03/03/2020 | 17:50

PARIS, 3 mars (Reuters) - De source bancaire, on indique mardi que le groupe industriel Marcel Dassault (GIMD)

* ANNONCE AUJOURDHUI LE LANCEMENT DUN PLACEMENT DE 600.000 ACTIONS BIOMÉRIEUX, REPRÉSENTANT ENVIRON 0,5% DU CAPITAL DE L'ENTREPRISE FRANÇAISE SPÉCIALISÉE DANS LE DIAGNOSTIC IN VITRO

* GIMD SEST ENGAGÉ À CONSERVER LE SOLDE DE SA PARTICIPATION DANS BIOMÉRIEUX PENDANT UNE PÉRIODE DE 180 JOURS À COMPTER DU RÈGLEMENT LIVRAISON DU PLACEMENT

* CE PLACEMENT EST DIRIGÉ PAR BNP PARIBAS AGISSANT EN TANT QUE SEUL COORDINATEUR GLOBAL ET SEUL TENEUR DELIVRE - BANQUES

Pour plus de détails, cliquez sur (Bureau de Paris)
Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
BIOMÉRIEUX 1.50%84.55 Cours en temps réel.4.98%
BNP PARIBAS -1.48%42.81 Cours en temps réel.-17.75%
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Données financières (EUR)
CA 2020 2 851 M
EBIT 2020 411 M
Résultat net 2020 300 M
Dette 2020 135 M
Rendement 2020 0,49%
PER 2020 32,8x
PER 2021 29,1x
VE / CA2020 3,50x
VE / CA2021 3,20x
Capitalisation 9 838 M
Graphique BIOMÉRIEUX
Durée : Période :
bioMérieux : Graphique analyse technique bioMérieux | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique BIOMÉRIEUX
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesBaissièreNeutreHaussière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne CONSERVER
Nombre d'Analystes 13
Objectif de cours Moyen 79,60  €
Dernier Cours de Cloture 83,30  €
Ecart / Objectif Haut 27,3%
Ecart / Objectif Moyen -4,45%
Ecart / Objectif Bas -26,1%
Révisions de BNA
Dirigeants
Nom Titre
Alexandre Mérieux Chairman & Chief Executive Officer
Guillaume Bouhours EVP-Finance, Purchasing & Information Systems
Mark Miller Chief Medical Officer
Jean-Luc Bélingard Director
Philippe Archinard Non-Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
BIOMÉRIEUX4.98%10 967
10X GENOMICS, INC.4.09%7 663
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO., LTD.21.27%7 229
DIASORIN S.P.A.-11.35%6 233
GUANGZHOU WONDFO BIOTECH CO.,LTD2.96%3 496
NATERA, INC.9.71%2 883
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