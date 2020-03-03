bioMerieux : Le Groupe industriel Marcel Dassault met en vente 0,5% du capital de BioMérieux

PARIS, 3 mars (Reuters) - De source bancaire, on indique
mardi que le groupe industriel Marcel Dassault (GIMD)
* ANNONCE AUJOURDHUI LE LANCEMENT DUN PLACEMENT DE 600.000
ACTIONS BIOMÉRIEUX, REPRÉSENTANT ENVIRON 0,5% DU CAPITAL DE
L'ENTREPRISE FRANÇAISE SPÉCIALISÉE DANS LE DIAGNOSTIC IN VITRO
* GIMD SEST ENGAGÉ À CONSERVER LE SOLDE DE SA PARTICIPATION
DANS BIOMÉRIEUX PENDANT UNE PÉRIODE DE 180 JOURS À COMPTER DU
RÈGLEMENT LIVRAISON DU PLACEMENT
* CE PLACEMENT EST DIRIGÉ PAR BNP PARIBAS AGISSANT EN TANT
QUE SEUL COORDINATEUR GLOBAL ET SEUL TENEUR DELIVRE - BANQUES
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(Bureau de Paris)