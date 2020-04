bioMerieux : Report de l'Assemblée générale de bioMérieux

Regulatory News :

Le Conseil d’administration de bioMérieux (Paris:BIM), qui s’est réuni ce jour, a pris la décision, compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie de COVID-19, de reporter la tenue de l’Assemblée générale annuelle initialement prévue le 19 mai 2020 au 30 juin 2020. En fonction de la situation au moment des publications légales relatives à cette assemblée, le Conseil d’administration se réunira pour décider des modalités de tenue de l’assemblée.

En outre, le Conseil d’administration a décidé de revoir à une date ultérieure sa décision concernant la distribution du dividende précédemment annoncée le 26 février 2020.

À PROPOS DE BIOMÉRIEUX

Pioneering Diagnostics

Acteur mondial dans le domaine du diagnostic in vitro depuis plus de 55 ans, bioMérieux est présente dans 44 pays et sert plus de 160 pays avec un large réseau de distributeurs. En 2019, le chiffre d'affaires de bioMérieux s’est élevé à 2,7 milliards d'euros, dont plus de 90 % ont été réalisés à l’international.

bioMérieux offre des solutions de diagnostic (systèmes, réactifs, logiciels et services) qui déterminent l’origine d’une maladie ou d’une contamination pour améliorer la santé des patients et assurer la sécurité des consommateurs. Ses produits sont utilisés principalement pour le diagnostic des maladies infectieuses. Ils sont également utilisés pour la détection de micro-organismes dans les produits agroalimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques.

bioMérieux est une société cotée sur Euronext Paris.

Code : BIM - Code ISIN : FR0013280286

Reuters : BIOX.PA / Bloomberg : BIM.FP

Site internet : www.biomerieux.com

Site dédié aux investisseurs : www.biomerieux-finance.com

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200409005719/fr/