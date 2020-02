bioMerieux : Résultats annuels au 31 décembre 2019

Chiffre d'affaires 2019 de 2 675 millions d'euros, en hausse de 10,5 % à données publiées, soit une croissance organique de 7,2 %

Solide dynamique commerciale au 4e trimestre, avec une croissance organique de 8,3 %, portée par les ventes de réactifs de biologie moléculaire, d'instruments en microbiologie et par la dynamique de la région Asie-Pacifique

Progression de près de 7 % du résultat opérationnel courant contributif qui atteint 389 millions d'euros, en ligne avec les objectifs annuels

Évolution de l'organisation pour consolider le positionnement unique de bioMérieux dans le marché du diagnostic in vitro

Objectifs 2020 : Croissance organique des ventes comprise entre 5 et 7 % à taux de change et périmètre constants Résultat opérationnel courant contributif compris entre 395 et 415 millions d'euros à taux de change courants



Alexandre Mérieux, Président Directeur Général, déclare : « En 2019, bioMérieux a délivré des résultats en ligne avec les objectifs fixés initialement, renforçant ainsi ses positions sur le marché du diagnostic in vitro. Afin de toujours mieux répondre aux enjeux de santé et à l'évolution des besoins de nos clients, j'ai souhaité faire évoluer notre organisation autour d'un équipe resserrée. Dans l'incertitude du contexte économique et sanitaire actuel, et compte tenu des éléments connus à ce jour, bioMérieux prévoit de maintenir une dynamique de croissance supérieure à celle son marché pour 2020.»