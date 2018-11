bioMérieux : acquisition de la majorité d'Hybiome en Chine

Données financières (€) CA 2018 2 404 M EBIT 2018 338 M Résultat net 2018 237 M Dette 2018 143 M Rendement 2018 0,58% PER 2018 33,51 PER 2019 30,59 VE / CA 2018 3,45x VE / CA 2019 3,14x Capitalisation 8 143 M Graphique BIOMÉRIEUX Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique BIOMÉRIEUX Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 13 Objectif de cours Moyen 69,5 € Ecart / Objectif Moyen 1,0% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Alexandre Mérieux Chairman & Chief Executive Officer Guillaume Bouhours Chief Financial Officer & Executive Vice President Mark Miller Chief Medical Officer Jean-Luc Bélingard Director Michele Palladino Independent Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) BIOMÉRIEUX -7.89% 9 243 DIASORIN 10.27% 5 219 AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD 7.53% 3 504 SIEGFRIED HOLDING AG 27.31% 1 752 MACCURA BIOTECHNOLOGY CO LTD --.--% 1 492 NATERA INC 137.04% 1 287