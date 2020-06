bioMérieux : émet une obligation Euro PP de 200 millions d'euros

Regulatory News:

bioMérieux (Paris:BIM), acteur majeur dans le domaine du diagnostic in vitro, annonce avoir émis avec succès aujourd’hui une nouvelle obligation de 200 millions d’euros en format Euro PP auprès d’un investisseur européen de premier rang.

Ce placement privé se décomposera en 2 souches : l’une de 145 millions d’euros à 7 ans et l’autre de 55 millions d’euros à 10 ans, portant un coupon annuel global de 1,61 %.

Réalisée à des conditions très favorables pour bioMérieux, cette émission privée permet au Groupe d’allonger la maturité de sa dette et de poursuivre sa stratégie de diversification de ses sources de financement. Ce financement de long terme permettra à bioMérieux de satisfaire les besoins généraux de l’entreprise et de poursuivre sa stratégie de croissance. Le produit de cette émission sera aussi utilisé pour refinancer la dette publique émise en 2013 pour un montant de 300 millions d’euros arrivant à échéance en octobre 2020.

L’opération a été organisée par BNP Paribas et Crédit Agricole CIB avec le soutien juridique de Gide Loyrette Nouel et Allen & Overy.

