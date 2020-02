bioMérieux : hausse de 6,2% du résultat net annuel

26/02/2020 | 08:08

bioMérieux dévoile au titre de 2019 un résultat net part du groupe en hausse de 6,2% à 273 millions et une progression de près de 7% du résultat opérationnel courant contributif à 389 millions, en ligne avec les objectifs annuels.



Le chiffre d'affaires annuel du spécialiste des diagnostics in vitro ressort à 2.675 millions d'euros, en hausse de 10,5% à données publiées et en croissance organique de 7,2%, dont une croissance organique de 8,3% sur le dernier trimestre.



Le conseil d'administration proposera un dividende de 0,38 euro par action. Pour 2020, bioMérieux vise une croissance organique des ventes entre 5 et 7% à taux de change et périmètre constants, ainsi qu'un ROC contributif entre 395 et 415 millions.



