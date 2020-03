bioMérieux : lance 3 tests contre le Covid-19

11/03/2020 | 08:01

bioMérieux annonce le lancement à venir de 3 tests visant à répondre à l'épidémie de Covid-19. Ces tests permettront de satisfaire les différents besoins des cliniciens et des autorités de santé dans la lutte contre cette nouvelle maladie infectieuse.



bioMérieux a finalisé le développement du test SARS-COV-2 R-GENE®. ' Ce test PCR en temps réel a été validé cliniquement sur un type de prélèvement respiratoire et sera disponible dès fin mars ' indique le groupe.



Il devrait bénéficier rapidement d'un marquage CE. Il fera également l'objet d'une demande d'autorisation d'utilisation en urgence (EUA-Emergency Use Authorization) auprès de la Food and Drug Administration (FDA) américaine.



' Face à l'urgence de l'épidémie de COVID-19, bioMérieux s'engage à proposer une solution de diagnostic complète qui réponde aux exigences de performance et de qualité les plus élevées, afin d'aider les cliniciens à lutter efficacement contre cette épidémie ', déclare Mark Miller, médecin et Directeur Exécutif, Affaires Médicales de bioMérieux.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.