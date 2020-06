bioMérieux : placement obligataire de 200 millions d'euros

Données financières EUR USD CA 2020 3 028 M 3 404 M - Résultat net 2020 328 M 368 M - Dette nette 2020 136 M 153 M - PER 2020 43,7x Rendement 2020 0,37% Capitalisation 14 078 M 15 834 M - VE / CA 2019 VE / CA 2020 4,69x Nbr Employés 12 000 Flottant 30,9% Graphique BIOMÉRIEUX Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique BIOMÉRIEUX Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 11 Objectif de cours Moyen 109,55 € Dernier Cours de Cloture 119,00 € Ecart / Objectif Haut 12,6% Ecart / Objectif Moyen -7,95% Ecart / Objectif Bas -23,5% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Alexandre Mérieux Chairman & Chief Executive Officer Alain Mérieux Founding Chairman Guillaume Bouhours EVP-Finance, Purchasing & Information Systems François Lacoste Executive Director-Research & Development Mark Miller Executive Director-Medical Affairs Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) BIOMÉRIEUX 49.97% 15 834 DIASORIN S.P.A. 47.05% 10 455 AUTOBIO DIAGNOSTICS CO., LTD. 74.73% 10 242 10X GENOMICS, INC. 11.02% 8 326 GUANGZHOU WONDFO BIOTECH CO.,LTD 96.85% 4 933 MACCURA BIOTECHNOLOGY CO.LTD 115.98% 4 587