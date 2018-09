bioMérieux : Oddo BHF remonte sa cible

05/09/2018 | 10:24

Tout en maintenant son opinion 'neutre' sur bioMérieux, Oddo BHF remonte son objectif de cours de 65 à 69,5 euros à la suite de la publication par le spécialiste du diagnostic in vitro de résultats semestriels au-dessus des attentes avec des objectifs relevés.



'La publication donnera un léger momentum malgré une exposition à certaines devises volatiles : l'impact du premier semestre est inférieur à la moitié de celui initialement prévu sur l'année, mais l'évolution des devises est redevenue erratique', estime l'analyste.



Oddo BHF reste toutefois à 'neutre' par 'manque d'upside (excès de prudence ?)' et pointe notamment l'arrivée de concurrents sur le test PCT, la concurrence potentielle d'Accelerate Diagnostics et un risque tarifaire aux Etats-Unis (réforme PAMA/Palmeto).



