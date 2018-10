BioMérieux: ventes en hausse de 7,3% au 3e trimestre

Paris (awp/afp) - Les ventes de bioMérieux ont atteint 579,7 millions d'euros au troisième trimestre, en hausse de 7,3% sur un an et de 8,8% en organique, une performance jugée "robuste" par le groupe de diagnotic in vitro, qui a confirmé ses objectifs 2018.

La croissance organique (à devises et périmètre constants) s'avère supérieure aux attentes du consensus d'analystes Factset, qui tablait sur une progression de 8,4%.

bioMérieux "a de nouveau réalisé une performance commerciale robuste au cours de ce trimestre (...). Cette dynamique favorable nous conforte dans l'atteinte des objectifs financiers de l'année 2018", a déclaré le PDG Alexandre Mérieux, cité dans un communiqué.

Début septembre, à l'occasion de ses résultats financiers du premier semestre, bioMérieux avait relevé ses objectifs annuels. Il anticipe désormais une croissance organique de ses ventes d'environ 9,5% ainsi qu'un bénéfice opérationnel courant compris entre 340 et 350 millions d'euros.

Ses ventes cumulées sur les 9 premiers mois ont représenté une croissance organique de 9,8%, totalisant 1,75 milliard d'euros environ.

Sur le seul troisième trimestre, son activité a été principalement tirée par l'Amérique du Nord, le plus important marché du groupe (+13,5% en données publiées), toujours grâce au succès de sa gamme moléculaire BioFire FilmArray dans la région.

Cette gamme demeure le principal moteur de croissance du groupe: ses ventes ont bondi de 38% sur le trimestre écoulé, toutes zones géographiques confondues. bioMérieux la déploie désormais au-delà de son marché d'origine, les Etats-Unis.

En Europe, les ventes trimestrielles du groupe ont progressé de 5,3%, portées par l'Europe du Sud, la Scandinavie et le Benelux. L'activité a aussi grimpé de 6,1% en Asie-Pacifique sur le trimestre écoulé, mais elle a en revanche reculé de 9,2% en Amérique latine, lestée par un "fort ralentissement" au Brésil.

