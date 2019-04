Biophytis : Invest Securities a abaissé son objectif de cours

12/04/2019 | 10:15

La direction de la société a présenté à plusieurs conférences une mise à jour de ses études SARA-OBS et SARA-INT en sarcopénie, ainsi que des études précliniques sur la myopathie de Duchenne (DMD).



' Les résultats présentent l'efficacité du protocole de recrutement dans l'étude SARA-OBS. Les résultats précliniques ont montré une activité intéressante de Sarconeos dans le traitement de la DMD, ce qui a encouragé le lancement d'études cliniques dans cette indication ' indique Invest Securities.



' Nous avons mis à jour notre modèle afin de refléter les dernières informations ainsi que les résultats financiers 2018 ' explique le bureau d'analyses.



En raison des retards prévus sur le programme Macuneos, Invest Securities a abaissé son objectif de cours à 4,4E (contre 6E) mais conserve son conseil à l'achat sur la valeur.



