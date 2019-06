Biophytis : Résultats de l'Assemblée Générale 2019. Lire le communiqué de presse

Les actionnaires qui étaient présents lors de l'Assemblée Générale Mixte du 28 juin 2019 et qui ne pourraient assister à la prochaine Assemblée Générale Extraordinaire du 4 juin 2018 sont également invités à retourner leurs formulaires et leurs attestations de titres dans le délai précité.

Les actionnaires ont approuvé à une large majorité l'ensemble des résolutions relevant de la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire et notamment les comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2018 et l'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2018.

Par courrier : CACEIS Corporate Trust, Service Assemblées Générales Centralisées - 14, rue Rouget de L'Isle

- 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9, ou par mail : ct-assemblees@caceis.com

A propos de BIOPHYTIS

Biophytis SA est une société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de nouveaux traitements permettant de ralentir les processus dégénératifs liés à l'âge et d'améliorer les résultats fonctionnels chez les patients souffrant de maladies du vieillissement. Notre approche thérapeutique vise à cibler et activer les principales voies de résilience biologique susceptibles de protéger et de contrer les effets des multiples stress biologiques et de l'environnement qui entraînent les maladies liées à l'âge. Sarconeos (BIO101), notre principal candidat-médicament, est une petite molécule en développement administrée par voie orale destinée au traitement des maladies neuromusculaires, notamment la sarcopénie et la Myopathie de Duchenne. Notre second candidat médicament, Macuneos (BIO201), est une petite molécule en développement administrée par voie orale destiné au traitement des rétinopathies, notamment la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) et la maladie de Stargardt. La société est basée à Paris, en France, et à Cambridge (Massachussetts).

BIOPHYTIS est une société cotée sur le marché Euronext Growth d'Euronext Paris (ALBPS ; ISIN : FR0012816825).

BIOPHYTIS est éligible au dispositif PEA-PME

