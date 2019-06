Biophytis : a réalisé une présentation orale et présenté un poster au congrès MaculART à Paris. Lire le communiqué de presse

Communiqué de presse

Biophytis a réalisé une présentation orale et présenté un

poster au congrès MaculART à Paris

Paris (France), Cambridge (Etats-Unis), 26 Juin 2019 - BIOPHYTIS (Euronext Growth Paris : ALBPS), société de biotechnologie spécialisée dans le développement de nouveaux traitements pour les maladies liées à l'âge, annonce avoir donné une présentation orale et présenté un poster au congrès MaculART à Paris, qui s'est tenu du 23 au 25 juin 2019.

Le poster met en évidence les effets et le mécanisme d'action potentiel de Macuneos (BIO201), le candidat médicament préclinique de la société destiné au traitement des rétinopathies, notamment la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) et la maladie de Stargardt. Dans des modèles cellulaires, la société a observé que Macuneos (BIO201) inhibe la transactivation induite par l'A2E des récepteurs activés par les proliférateurs de peroxysomes (PPAR) et présente des effets prometteurs sur la survie, l'accumulation et l'inflammation des cellules épithéliales pigmentées rétiniennes (RPE). De plus, la société a observé que Macuneos (BIO201) ne transactivait (activité canonique) aucun des PPAR, y compris PPARα, PPARβ/δ et PPARγ. Dans des modèles animaux, la société a observé que Macuneos (BIO201) réduit l'accumulation d'A2E et favorise la survie des photorécepteurs et la fonction visuelle chez les souris ABCA4 -/- RDH8 -/-. L'A2E est un sous-produit du cycle de pigment visuel qui, en présence de lumière bleue, est phototoxique pour la rétine et est connu pour être un facteur clé de la dégénérescence de la rétine dans les cas de DMLA et de maladie de Stargardt.

La présentation orale intitulée « Design d'un essai clinique de phase 1 randomisé et contrôlé par placebo visant à évaluer la sécurité, la pharmacocinétique et la pharmacodynamique de BIO201, développé pour le traitement de la DMLA et de la maladie de Stargardt » a mis en évidence les principes directeurs de la conception clinique d'un essai de phase 1 pour Macuneos (BIO201) chez des volontaires sains. Cette présentation orale a été faite par Serge Camelo, pour Biophytis, le 24 juin 2019.

Stanislas Veillet, PDG de Biophytis déclare : « Ces résultats précliniques et la discussion initiale concernant la possible conception d'un essai clinique de phase 1 confortent notre objectif de demander un avis scientifique aux agences règlementaires européennes au cours du second semestre 2019 pour le développement clinique de Sarconeos (BIO201) dans le traitement potentiel de la DMLA sèche et de la maladie de Stargardt ».

A propos de BIOPHYTIS

Biophytis SA est une société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de nouveaux traitements permettant de ralentir les processus dégénératifs liés à l'âge et d'améliorer les résultats fonctionnels chez les patients souffrant de maladies du vieillissement. Notre approche thérapeutique vise à cibler et activer les principales voies de résilience biologique susceptibles de protéger et de contrer les effets des multiples stress biologiques et de l'environnement qui entraînent les maladies liées à l'âge. Sarconeos (BIO101), notre principal candidat-médicament, est une petite molécule en développement administrée par voie orale destinée au traitement des maladies neuromusculaires, notamment la sarcopénie et la Myopathie de Duchenne. Notre second candidat médicament, Macuneos (BIO201), est une petite molécule en développement administrée par voie orale destiné au traitement des rétinopathies, notamment la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) et la maladie de Stargardt. La société est basée à Paris, en France, et à Cambridge (Massachussetts).