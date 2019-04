Biophytis : annonce la publication du Rapport Financier 2018 et le départ de Jean-Gérard Galvez du Conseil d'Administration. Lire le communiqué de presse

Communiqué de presse

Biophytis annonce la publication du Rapport Financier 2018

et le départ de Jean-Gérard Galvez du Conseil

d'Administration

Paris (France), 16 avril 2019, 18h00 - BIOPHYTIS (Euronext Growth Paris : ALBPS), société de biotechnologie spécialisée dans le développement de nouveaux traitements pour les maladies liées à l'âge, annonce aujourd'hui la publication du rapport financier pour l'exercice 2018 et son dépôt auprès de l'Autorité des Marchés Financiers. Biophytis annonce également que Jean-Gérard Galvez a démissionné du Conseil d'Administration.

Le rapport financier peut être consulté sur le site Internet de Biophytis : http://www.biophytis.com

ainsi que sur le site de l'AMF : www.amf-france.org.

Départ de Jean-Gérard Galvez :

Jean-Gérard Galvez a démissionné du Conseil d'Administration pour raisons personnelles, sa démission est effective depuis le 12 avril 2019. Monsieur Galvez a siégé au Conseil d'Administration de Biophytis pendant 10 ans et aucun désaccord n'existe entre les deux parties.

L'équipe Biophytis lui souhaite une bonne continuation tant sur le plan professionnel que personnel.

Le Conseil d'Administration est actuellement composé de cinq membres, dont quatre sont indépendants.

******

A propos de BIOPHYTIS

Biophytis SA est une société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de nouveaux traitements permettant de ralentir les processus dégénératifs liés à l'âge et d'améliorer les résultats fonctionnels chez les patients souffrant de maladies du vieillissement. Notre approche thérapeutique vise à cibler et activer les principales voies de résilience biologique susceptibles de protéger et de contrer les effets des multiples stress biologiques qui entraînent les maladies liées à l'âge. Sarconeos (BIO101), notre principal candidat-médicament, est destiné au traitement des maladies neuromusculaires, notamment la sarcopénie et la Myopathie de Duchenne. Notre second candidat médicament, Macuneos (BIO201), est destiné au traitement des rétinopathies, notamment la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) et la maladie de Stargardt. La société est basée à Paris, en France, et à Cambridge (Massachussetts).

BIOPHYTIS est une société cotée sur le marché Euronext Growth d'Euronext Paris (ALBPS ; ISIN : FR0012816825).

Pour plus d'informations : http://www.biophytis.com