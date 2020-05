Biophytis : annonce la reprise de sa cotation après la mise en œuvre des mesures prononcées dans le cadre d'un litige avec NEGMA. Lire le communiqué de presse

A la suite de cette résiliation, Negma a entrepris une démarche contentieuse visant à obtenir de Biophytis le paiement d'un montant de 910.900 € et la livraison de 7.000.000 d'actions Biophytis que Negma estime devoir lui être livrées, au titre des seules ORNANES encore détenues par Negma sur Biophytis, correspondant à un emprunt en principal de 1.400.000 €. La somme de 910.900 € réclamée par Negma correspond aux pénalités contractuelles alléguées par Negma au titre des stipulations du Contrat Negma 2019 prévoyant de telles pénalités en cas de conversion des obligations en actions alors que le cours de bourse se trouve en dessous de la valeur nominale des actions. Biophytis conteste vigoureusement l'ensemble de ces demandes de paiement et de livraison d'actions.

Bien que Biophytis ait prévu d'interjeter appel de l'ordonnance du 7 mai 2020 susvisée, celle-ci est exécutoire. Pour exécuter son obligation de livraison des 2.050.000 actions à Negma, Biophytis privilégie l'émission d'actions nouvelles et envisage, dans les jours qui suivent l'Assemblée Générale Mixte, et sous réserve du vote de la délégation de compétence conférée par la dixième résolution de l'assemblée générale mixte, de procéder à une augmentation de capital réservée à Negma. Il est précisé que cette émission d'actions nouvelles impliquera l'intervention de Negma dans la matérialisation de la créance qui permettra une souscription dans le cadre fixé par la délégation de compétence susvisée (notamment de prix d'émission). En conséquence de l'émission des actions nouvelles, le capital de Biophytis se trouverait porté à 43.437.325 actions, soit une dilution de 4,72%. Ce chiffre prend en compte les actions émises dans le cadre de l'exercice partiel de ses BSA par le Président-directeur général de Biophytis, comme indiqué ci-dessus. Compte tenu de l'existence de plusieurs conditions préalables à l'émission, un risque quant à sa réalisation ne peut être exclu.

Lors de l'assemblée générale mixte de Biophytis, qui s'est tenue le 11 mai 2020 à huis clos suite à la pandémie du COVID-19, les actionnaires participant au vote détenaient ensemble 6.649.625 actions, soit 16,74 % du capital, et 19,92 % des droits de vote. Les quorums nécessaires à la tenue d'une assemblée générale ordinaire sur première convocation de 20% et d'une assemblée générale extraordinaire sur première convocation de 25% n'ayant pas été atteint, l'assemblée générale a été ajournée.

Il est rappelé que Biophytis a annoncé le 7 avril le lancement d'un nouveau programme de développement clinique : COVA, avec Sarconeos (Bio101) comme traitement potentiel de l'insuffisance respiratoire associée au Covid-19. Les demandes d'autorisation pour lancer cette étude clinique ont été faites en France, au Royaume-Uni, en Belgique et aux Etats-Unis. Biophytis a obtenu l'autorisation de l'agence règlementaire compétente belge (AFMPS) pour démarrer l'essai clinique COVA en Belgique. Cette autorisation fait l'objet d'un communiqué de presse distinct présentant plus en détail le plan de développement clinique et règlementaire.

Communiqué de presse

Unis, la MHRA au Royaume Uni et de l'ANSM en France.

La société est basée à Paris, en France, et à Cambridge, Massachussetts. Les actions ordinaires de la société sont cotées sur le marché Euronext Roth Paris (Ticker : ALBPS -ISIN : FR0012816825).

Pour plus d'informations www.biophytis.com.

Avertissement

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Bien que la Société considère que ses projections sont basées sur des hypothèses raisonnables, ces déclarations prospectives peuvent être remises en cause par un certain nombre d'aléas et d'incertitudes, de sorte que les résultats effectifs pourraient différer significativement de ceux anticipés dans lesdites déclarations prospectives. Pour une description des risques et incertitudes de nature à affecter les résultats, la situation financière, les performances ou les réalisations de BIOPHYTIS et ainsi à entrainer une variation par rapport aux déclarations prospectives, veuillez-vous référer à la section « Facteurs de Risque » du Prospectus d'Admission des actions de la Société à la cotation sur le marché Euronext Growth d'Euronext à Paris déposé́auprès de l'AMF et disponible sur les sites Internet de l'AMF (www.amf-france.org) et de BIOPHYTIS (www.biophytis.com).

Le présent communiqué, et les informations qu'il contient, ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription, des actions BIOPHYTIS dans un quelconque pays. Les éléments qui figurent dans cette communication peuvent contenir des informations prospectives impliquant des risques et des incertitudes. Les réalisations effectives de la Société́peuvent être substantiellement différentes de celles anticipées dans ces informations du fait de différents facteurs de risque et d'incertitude. Ce communiqué de presse a été́rédigé en langues Française et Anglaise ; en cas de différence entre les textes, la version française prévaudra.

Contact Biophytis pour les Relations Investisseurs Evelyne Nguyen, CFO evelyne.nguyen@biophytis.com

Tel: +33 1 44 27 23 32

Contact médias

Citigate Dewe Rogerson

Quentin DUSSART/Sylvie BERREBI/ Nathaniel DAHAN biophytis@citigatedewerogerson.com

Tel: +33 (0)6 59 42 29 35 / +44 (0) 20 7638 9571

4