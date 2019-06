Biophytis : annonce une collaboration avec l'Association Française contre les Myopathies (AFM-Téléthon).Lire le communiqué de presse

Communiqué de presse

Biophytis annonce une collaboration avec l'Association

Française contre les Myopathies (AFM-Téléthon)

L'AFM-Téléthon accorde un financement pour les travaux précliniques et de préparation du programme clinique MYODA dans la Dystrophie Musculaire de Duchenne (DMD)

Paris, Cambridge (Etats-Unis),12 Juin 2019 - BIOPHYTIS (Euronext Growth Paris : ALBPS), société de biotechnologie spécialisée dans le développement de nouveaux traitements pour les maladies liées à l'âge, annonce avoir conclu un accord de collaboration avec l'AFM-Téléthon. Cet accord entre en vigueur

compter du 3 juin 2019 et porte sur le développement de Sarconeos (BIO101), le principal candidat médicament de Biophytis, pour le traitement de la Dystrophie Musculaire de Duchenne (DMD) dans le cadre de son programme clinique MYODA.

Selon les modalités de l'accord, l'AFM-Téléthon accordera un financement de 400,000 euros à Biophytis, qui sera destiné à certains essais précliniques additionnels et à la préparation de l'étude clinique MYODA, et qui pourrait être remboursé sous certaines conditions.

Sous réserve de l'approbation réglementaire de l'essai clinique MYODA en Europe et des résultats concluants de la collaboration, Biophytis soumettra à l'AFM-Téléthon un nouveau projet de recherche pour renforcer leur collaboration dans le cadre du programme clinique MYODA.

Stanislas Veillet, PDG de Biophytis déclare : « Nous sommes très heureux d'avoir le soutien de l'AFM- Téléthon pour le développement de Sarconeos (BIO101) dans la DMD, dans le cadre de notre programme clinique MYODA qui vise à utiliser un design d'essais cliniques combiné phase I-III avec un score clinique composite incluant des paramètres d'évaluation clinique de la force musculaire, de la mobilité et de la fonction respiratoire. La DMD est une maladie neuromusculaire génétique grave avec des options de traitement limitées. Notre objectif est de fournir une option de traitement sûre et efficace aux patients ambulants et non ambulants souffrant de cette maladie dévastatrice, indépendamment de la mutation génétique. Nous sommes fiers de collaborer avec l'AFM-Téléthon pour nous aider dans nos efforts cliniques et avoir ainsi le plus grand bénéfice possible pour les patients atteints de DMD et plus largement pour la communauté de la DMD ».

A propos de MYODA

Biophytis se prépare à introduire une formulation pédiatrique orale de Sarconeos (BIO101) pour la Myopathie de Duchenne (DMD) dans les phases cliniques via son programme MYODA. Le programme clinique MYODA a été conçu pour faire face au développement des problèmes liés aux maladies rares et pour répondre aux besoins des patients atteints de DMD. Le programme est également conçu de la manière la plus efficiente d'un point de vue clinique. Sous réserve d'autorisations réglementaires, il propose d'intégrer deux caractéristiques cliniques innovantes : (i) un design d'étude combiné phase I-III permettant la participation des patients sans interruption de traitement, et (ii) un Endpoint principal sous la forme d'un score composite combinant des paramètres d'évaluation de force musculaire, mobilité et fonction respiratoire, qui sont adaptés au stade de gravité de la maladie chez chaque patient.