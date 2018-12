Biophytis : deux nominations à la direction

17/12/2018 | 09:23

Biophytis annonce la promotion de Jean-Christophe Montigny au poste de directeur général adjoint, et la nomination de Daniel Schneiderman en tant que directeur financier basé au sein de la filiale américaine de la société, à Cambridge (Massachussetts).



Dans ses nouvelles fonctions, Jean-Christophe Montigny continuera à superviser les fonctions financières et juridiques de Biophytis en France tout en assurant le management de fonctions transversales aux côtés du PDG Stanislas Veillet.



Les rôles et responsabilités de Daniel Schneiderman comprendront la supervision des relations de la société avec les marchés financiers et les investisseurs ainsi que certaines initiatives financières et opérationnelles.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.