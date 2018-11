Biophytis : organise une réunion de leaders d’opinion sur la biologie du vieillissement et son application dans les maladies neuromusculaires. Lire le communiqué de presse

Communiqué de presse

Biophytis organise une réunion de leaders d'opinion sur la biologie du vieillissement et son application dans les maladies neuromusculaires

Paris (France), 27 novembre 2018, 6.00pm - BIOPHYTIS (Euronext Growth Paris : ALBPS), société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de candidats médicaments pour traiter les incapacités causées par les maladies dégénératives liées à l'âge, tiendra une réunion de leaders d'opinion (KOL) sur la biologie du vieillissement et son application dans les maladies neuromusculaires à Genève (Suisse) le mercredi 28 novembre de 12h15 à 14h00 CET.

La réunion comprendra une présentation du Professeur Jean Mariani, de l'Université de la Sorbonne, qui exposera ses recherches sur la biologie du vieillissement et le paysage actuel des traitements des patients atteints de sarcopénie. Celle-ci se caractérise par une perte dégénérative de la masse et de la qualité musculaires entraînant une diminution de la mobilité des patients et une perte d'autonomie au sein de la population âgée. Le Professeur Mariani sera disponible pour répondre aux questions à la fin de l'événement.

Le professeur Jean Mariani est Directeur de l'Institut de la longévité Charles Foix, praticien à l'hôpital, et Directeur du CNRS-UPMC (UMR 7102), laboratoire de neurobiologie des processus adaptatifs. C'est un spécialiste de la neurobiologie, du système nerveux central et de ses pathologies, ainsi que des maladies neurodégénératives.

Le PDG de Biophytis, Stanislas Veillet, donnera un aperçu du principal candidat de la société, SARCONEOS, un activateur du récepteur MAS, en développement clinique pour le traitement de la sarcopénie et de la dystrophie musculaire de Duchenne, une maladie génétique mortelle entraînant une perte progressive de la force musculaire.

Cet événement s'adresse principalement aux investisseurs institutionnels, aux analystes sell-side et aux professionnels du développement des entreprises. Veuillez confirmer votre présence à l'avance si vous prévoyez d'y assister RSVP,car le nombre de places est limité. Pour ceux qui ne peuvent y assister en personne, une diffusion en direct et une retransmission sur le web sont accessibles via ce lien : cliquez ici. Si vous souhaitez poser une question lors de la séance de questions-réponses en direct, veuillez envoyer votre demande par courrier électronique ici.

A propos de BIOPHYTIS

Biophytis SA, créée en 2006, est une société de biotechnologie spécialisée dans le développement de candidats médicaments pour traiter les incapacités causées par les maladies dégénératives liées à l'âge. Le pipeline de stade clinique de Biophytis comprend SARCONEOS, un activateur du récepteur MAS destiné à préserver la mobilité chez les patients sarcopéniques ou atteints de la dystrophiemusculaire de Duchenne, et MACUNEOS, un médicament qui utilise les récepteurs PPARs pour ralentir le déclin de la vision chez les personnes atteintes de dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) ou d'autres maladies dégénératives des yeux, dont la maladie de Stargardt.

Installée sur le campus de Sorbonne Université à Paris, et à Cambridge (Massachussetts), Biophytis s'appuie sur des collaborations de recherche de premier plan avec plusieurs Instituts de Sorbonne Université dont l'Institut de Biologie Paris Seine, l'Institut de Myologie et l'Institut de la Vision.

BIOPHYTIS est une société cotée sur le marché Euronext Growth d'Euronext Paris

(ALBPS ; ISIN : FR0012816825).

BIOPHYTIS est éligible au dispositif PEA-PME

Avertissement

Ce communique de presse contient des déclarations prospectives. Bien que la Société́ considère que ses projections sont basées sur des hypothèses raisonnables, ces déclarations prospectives peuvent être remises en cause par un certain nombre d'aléas et d'incertitudes, de sorte que les résultats effectifs pourraient différer significativement de ceux anticipés dans lesdites déclarations prospectives. Pour une description des risques et incertitudes de nature à affecter les résultats, la situation financière, les performances ou les réalisations de BIOPHYTIS et ainsi à entrainer une variation par rapport aux déclarations prospectives, veuillez-vous référer à la section « Facteurs de

́

Risque » du Prospectus d'Admission des actions de la Société a la cotation sur le marché́ Euronext

̀

Growth d'Euronext a Paris déposé́ auprès de l'AMF et disponible sur les sites Internet de l'AMF

̀

(www.amf-france.org) et de BIOPHYTIS(www.biophytis.com).

Le présent communique,́ et les informations qu'il contient, ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription, des actions BIOPHYTIS dans un quelconque pays. Les éléments qui figurent dans cette communication peuvent contenir des informations prospectives impliquant des risques et des incertitudes. Les réalisations effectives de la Société́ peuvent être substantiellement différentes de celles anticipées dans ces informations du fait

́ de différents facteurs de risque et d'incertitude. Ce communique de presse a été́ rédigé en langues

Française et Anglaise ; en cas de différence entre les textes, la version française prévaudra.