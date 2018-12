Biophytis : renforce son équipe de management et poursuit son expansion aux États-Unis. Lire le communiqué de presse

Communiqué de presse

Biophytis renforce son équipe de management et poursuit son expansion aux États-Unis

Paris (France), 17 décembre 2018, 7.30am - BIOPHYTIS (Euronext Growth Paris : ALBPS), société de biotechnologie spécialisée dans le développement de candidats médicaments pour réduire les handicaps causés par les maladies dégénératives liées à l'âge ou d'origine génétique, annonce la promotion de Jean-Christophe Montigny au poste de Directeur Général Adjoint, et la nomination de Daniel Schneiderman en tant que Directeur Financier basé au sein de la filiale américaine de la société, à Cambridge (Massachussetts).

Depuis 2009, M. Jean-Christophe Montigny a supervisé les fonctions financières et juridiques de Biophytis en France. En tant que Directeur Général Adjoint nouvellement nommé, M. Montigny continuera à superviser ses fonctions précédentes tout en assurant le management de fonctions transversales aux côtés de M. Stanislas Veillet, Président Directeur Général de Biophytis.

En tant que Directeur Financier basé aux États-Unis, les rôles et responsabilités de M. Daniel Schneiderman comprendront la supervision des relations de la société avec les marchés financiers et les investisseurs ainsi que certaines initiatives financières et opérationnelles. Il cumule plus de 16 années d'expérience en levées de fonds, conseil stratégique et opérationnel, principalement auprès de sociétés à forte croissance des secteurs de la santé et des sciences de la vie. Auparavant, M. Schneiderman a exercé en tant que Vice-Président Finances et Contrôle de gestion de MetaStat, Inc., société de médecine de précision basée à Boston, spécialisée dans le développement de nouveaux médicaments anti-métastatiques pour les patients atteints de cancers agressifs. Avant de rejoindre MetaStat en 2012, M. Schneiderman était Vice-président au sein de la banque d'affaires Burnham Hill Partners, où il travaillait depuis 2004. M. Schneiderman a commencé sa carrière dans la banque d'investissement chez H.C. Wainwright & Co., Inc. en tant qu'analyste. M. Schneiderman est titulaire d'une licence en économie de l'Université de Tulane en Louisiane.

Stanislas Veillet, PDG de Biophytis, a déclaré : « Nous sommes heureux d'accueillir M. Schneiderman au sein de Biophytis. Il apporte une expérience inestimable au moment où nous étendons notre présence aux États-Unis afin de soutenir nos efforts en matière de financement, de développement clinique et de commercialisation. Nous prévoyons de continuer à construire une infrastructure clinique, médicale et réglementaire à Boston avec de nouveaux recrutements en 2018 et 2019. Alors que nous conduisons l'étude clinique de phase 2b SARA-INT de SARCONEOS pour le traitement de la sarcopénie aux États-Unis et en Europe, nous avançons, également avec SARCONEOS, dans notre programme d'études MYODA sur la dystrophie musculaire de Duchenne (DMD), et avec MACUNEOS dans le cadre de notre programme d'études MACA sur la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA). »

M. Schneiderman commente : « Je suis ravi de rejoindre l'équipe de direction de Biophytis à une étape si prometteuse de son développement. Sur la base des données cliniques et précliniques disponibles à ce jour, je suis convaincu que les candidats-médicaments de la société offrent un potentiel considérable pour répondre à des besoins cliniques très importants et non satisfaits. Je suis impatient de pouvoir apporter ma contribution aux initiatives de croissance de la société et, à terme, créer de la valeur pour les actionnaires. »

A propos de BIOPHYTIS

Biophytis SA est une société de biotechnologie spécialisée dans le développement de candidats médicaments visant à traiter les handicaps causés par les maladies dégénératives liées à l'âge. Le pipeline de stade clinique de Biophytis comprend SARCONEOS, un activateur du récepteur MAS destiné à préserver la mobilité chez les patients sarcopéniques ou atteints de la dystrophie musculaire de Duchenne, et MACUNEOS, un médicament qui utilise les récepteurs PPARs pour ralentir le déclin de la vision chez les personnes atteintes de dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA).

Biophytis s'appuie sur des collaborations de recherche de premier plan avec plusieurs Instituts de Sorbonne Université : l'Institut de Biologie Paris Seine, l'Institut de Myologie et l'Institut de la Vision. La société est basée à Paris, en France, et à Cambridge (Massachussetts).

BIOPHYTIS est une société cotée sur le marché Euronext Growth d'Euronext Paris (ALBPS ; ISIN : FR0012816825).

Pour plus d'informations : http://www.biophytis.com

Suivez-nous sur Twitter @biophytis

BIOPHYTIS est éligible au dispositif PEA-PME

Avertissement

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Bien que la Société́ considère que ses projections sont basées sur des hypothèses raisonnables, ces déclarations prospectives peuvent être remises en cause par un certain nombre d'aléas et d'incertitudes, de sorte que les résultats effectifs pourraient différer significativement de ceux anticipés dans lesdites déclarations prospectives. Pour une description des risques et incertitudes de nature à affecter les résultats, la situation financière, les performances ou les réalisations de BIOPHYTIS et ainsi à entrainer une variation par rapport aux déclarations prospectives, veuillez-vous référer à la section « Facteurs de Risque » du Prospectus d'Admission des actions de la Société à la cotation sur le marché́ Euronext Growth d'Euronext à Paris déposé́ auprès de l'AMF et disponible sur les sites Internet de l'AMF (www.amf-france.org) et de BIOPHYTIS(www.biophytis.com).

Le présent communiqué, et les informations qu'il contient, ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription, des actions BIOPHYTIS dans un quelconque pays. Les éléments qui figurent dans cette communication peuvent contenir des informations prospectives impliquant des risques et des incertitudes. Les réalisations effectives de la Société́ peuvent être substantiellement différentes de celles anticipées dans ces informations du fait de différents facteurs de risque et d'incertitude. Ce communiqué de presse a été́ rédigé en langues Française et Anglaise ; en cas de différence entre les textes, la version française prévaudra.