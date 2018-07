BIOSYNEX : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Au 1er semestre 2018, Biosynex a réalisé un chiffre d’affaires de 16 millions d'euros, en hausse de 2,6%. Le segment d’activité Grand Public (pharmacies et GMS) a généré un chiffre d’affaires de 8,6 millions d'euros, en progression de 7,8%. Il récolte, selon le spécialiste des tests de diagnostic rapide, les premiers fruits de sa structuration commerciale. Poursuivant sa logique de recentrage du catalogue sur ses produits les plus rentables, le segment professionnel est ressorti en décroissance de 2,8% à 7,4 millions et représente 46% du chiffre d'affaires total.L'export, dont la gamme professionnelle représente 75% du chiffre d'affaires, s'affiche à 28,9% de l'activité globale contre 30,9% au 1er semestre 2017 en raison principalement du décalage de commandes attendues sur le second semestre 2018.Les importants investissements humains déployés depuis le début de l'année et le décalage des commandes à l'export conduisent Biosynex à anticiper des résultats semestriels en baisse, mais laissent d'ores et déjà entrevoir une amélioration de la croissance pour le second semestre 2018.Ce regain d'activité devrait être également alimenté par les premières contributions de l'autotest Exacto Test HIV qui offre à Biosynex l'ouverture d'un marché mondial avec l'Europe dès le 2nd semestre 2018 puis l'Afrique et l'Amérique du Nord en 2019.